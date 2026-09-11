/iPhone Air को सबसे सस्ता खरीदने का खरीदने का आखिरी मौका! फटाफट यहां से ऑर्डर करें ₹1 लाख से अंदर में

अगर आप एक नया और बेहद स्लिम iPhone खरीदने का सोच रहे थे, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है. Apple ने हाल ही में अपने पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo और iPhone 18 Pro सीरीज के लॉन्च के साथ iPhone Air के दाम चुपके से बढ़ा दिए हैं. जिस फोन की बेस प्राइस 1,19,900 रुपये थी, वह अब 1,49,900 रुपये की हो गई है. यानी सीधा 30,000 रुपये का प्राइस हाइक हुआ है. लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Amazon पर अभी भी एक ऐसी डील चल रही है, जिससे आप इस फोन को 1 लाख रुपये के अंदर खरीद सकते हैं.
Apple ने मार्केट में अपने नए डिवाइसेस लॉन्च करते ही पुरानी लाइनअप के रेट्स रिवाइज कर दिए हैं. इसमें सबसे स्लिम मॉडल iPhone Air की कीमत सीधा 30,000 रुपये बढ़ा दी गई है. पहले यह स्मार्टफोन 1,19,900 रुपये में आता था, लेकिन नई प्राइसिंग के बाद इसका रेट 1,49,900 रुपये हो गया है. कंपनी का यह कदम काफी चौंकाने वाला था, लेकिन इसके बावजूद ई-कॉमर्स साइट्स पर यूजर्स के लिए बड़ी राहत मौजूद है.
कीमत बढ़ने के बाद भी Amazon पर यह हैंडसेट सिर्फ 99,990 रुपये में लिस्टेड है. इसका मतलब है कि आपको न्यू एमआरपी पर सीधा 49,910 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आपके पास सिलेक्टेड बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो आप 3,000 रुपये की अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं. इस तरह यह डील आपके बजट में पूरी तरह फिट बैठ सकती है.
अगर आप एक बार में पूरी रकम पे नहीं करना चाहते, तो Amazon आपको नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दे रहा है. इसकी शुरुआत सिर्फ 3,515 रुपये प्रति महीने से होती है. इसके अलावा, अपने पुराने स्मार्टफोन को बदलकर आप 33,200 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी पा सकते हैं. एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के ब्रांड, मॉडल और वर्किंग कंडीशन पर डिपेंड करेगी. आप चाहें तो extra पेमेंट करके 1 साल की Apple Care+ प्रोटेक्शन भी ऐड कर सकते हैं.
यह प्रीमियम स्मार्टफोन 6.5-इंच की OLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. तेज धूप में भी स्क्रीन को साफ देखने के लिए इसमें 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है. फोन के अंदर Apple का पावरफुल A19 चिपसेट लगा है, जिसे 12GB RAM और 1TB तक की स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. यह डिवाइस नए iOS 27 पर काम करता है और नए Siri AI फीचर्स को आसानी से रन कर सकता है.
फोटोग्राफी के लिए इसके बैक पैनल पर 48MP का फ्यूजन कैमरा दिया गया है, जिससे आप कमाल की फोटोज क्लिक कर सकते हैं. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 18MP का सेंसर मौजूद है. पावर बैकअप के लिए इसमें 3,100 mAh की बैटरी दी गई है, जो 20W की वायर चार्जिंग और 12W की MagSafe वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
अगर आप इस फोन को लेने का मन बना रहे हैं, तो ज्यादा delay मत कीजिए. Apple पहले ही कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा चुका है. Amazon पर चल रहा यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और यह डिस्काउंट कभी भी खत्म हो सकता है. इसलिए 1 लाख रुपये के अंदर इतना प्रीमियम और स्लिम फोन पाने का यह आखरी मौका हो सकता है.