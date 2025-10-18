Advertisement
Hindi Newsटेक

iPhone Fold की लॉन्चिंग में आया ट्वीस्ट, Apple का ये फैसला कर सकता है परेशान! क्योंकि...

Apple के iPhone Fold को लेकर लंबे वक्त से कई तरह की खबरें सुनने को मिल रही है. लेकिन अब इसे लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो फैंस का दिल तोड़ सकती है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:54 PM IST
iPhone Fold की लॉन्चिंग में आया ट्वीस्ट, Apple का ये फैसला कर सकता है परेशान! क्योंकि...

Apple के पहले फोल्डेबल फोन का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है. उम्मीद जताई जा रही थी कि यह फोन 2026 में लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन अब इसे लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है. हाल में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple ने इस लॉन्च को टाल दिया है. पहले यह फोन सितंबर 2026 में आने वाला था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि iPhone Fold 2027 से पहले नहीं आ पाएगा. यानी Apple फैंस को इसका फोल्डेबल डिवाइस देखने के लिए एक साल और इंतजार करना पड़ सकता है. इसकी कई तरह की वजह बताई जा रही हैं, जिसमें एक वजह यह भी है कि फोल्डेबल डिस्प्ले की सप्लाई भी कम है, जिससे प्रोडक्शन में देरी हो रही है.

2027 तक लॉन्च हो सकता है iPhone Fold
The Elec की रिपोर्ट के मुताबिक, अब iPhone Fold 2027 तक ही लॉन्च होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसका कारण है कि Apple अभी तक इसके फोल्डेबल डिजाइन, स्पेसिफिकेशन और हिंज (जो फोन को मोड़ने में मदद करता है) को फाइनल नहीं कर पाया है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 2026 की तीसरी तिमाही में इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा. देरी की एक बड़ी वजह यह भी है कि Apple अब तक ऐसा हिंज डिजाइन तय नहीं कर पाया है जिससे स्क्रीन पर कोई क्रीज न दिखे. इसके अलावा कंपनी लाखों फोल्डेबल डिस्प्ले पैनल मंगवाने की तैयारी में है, लेकिन फिलहाल इतनी सप्लाई नहीं है कि बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू किया जा सके. इसीलिए कहा जा सकता है कि Apple फिलहाल 2026 लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है.

Google का दिवाली धमाका! सिर्फ 11 रुपये में मिल रही 2TB स्टोरेज, लेकिन...

पार्ट्स की कमी से जूझ रहा Apple
ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि Apple को अपने फोल्डेबल फोन के लिए सही कंपोनेंट्स जुटाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर बहुत सख्त रहती है. पहले भी Apple को ऐसा हिंज मैकेनिज्म और डिस्प्ले तैयार करने में परेशानी हुई थी, जिससे स्क्रीन पर क्रीज न दिखे. अब कंपनी को जरूरी पार्ट्स और डिस्प्ले यूनिट्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से जो लोग iPhone Fold का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब और इसके लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

अगर आपके WhatsApp मैसेज का नहीं मिल रहा कोई जवाब, तो.... जानें क्या है ये नया नियम

iPhone 18 की लॉन्च स्ट्रैटेजी होगी सबसे खास
इसके अलावा, Mizuho Securities की रिपोर्ट में बताया गया है कि Apple अपने iPhone 18 की लॉन्च स्ट्रैटेजी में बदलाव कर सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर 2026 में सिर्फ iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च किए जाएंगे. वहीं, iPhone 18 और iPhone 18e की लॉन्चिंग 2027 में होगी. अगर iPhone Fold 2027 में आता है तो उसकी लॉन्च डेट अलग से रखी जा सकती है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

iPhoneapple

