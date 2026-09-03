Apple iOS 27: क्या एक ही नंबर से चलेंगे दो iPhone? जानिए आखिर क्या है Handoff फीचर

अगर आपके पास दो iPhone हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए एक बड़ी खबर आ सकती है. टेक रिपोर्ट्स का दावा है कि Apple एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिससे एक ही फोन नंबर को दो अलग-अलग iPhone में चलाया जा सकता है. अभी तक अगर किसी के पास दो फोन होते हैं तो उन्हें दो अलग SIM या रीचार्ज की जरूरत पड़ती है. लेकिन iOS 27 की लीक रिपोर्ट्स बताती हैं कि Apple इस झंझट को खत्म करने की तैयारी में है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर कैसे काम कर सकता है.
MacRumors की एक रिपोर्ट के मुताबिक Apple अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 में 'iPhone Handoff' नाम का फीचर दे सकता है. डेवलपर टूल्स (Xcode 27) के कोड में इस फीचर के संकेत मिले हैं. रिपोर्ट बताती है कि इस फीचर की मदद से आप एक ही प्राइमरी नंबर को दो iPhone के बीच शेयर कर पाएंगे. इसके लिए आपको न तो फिजिकल SIM बदलने की जरूरत होगी और न ही दूसरे नंबर का रीचार्ज कराने की मजबूरी होगी.
लीक जानकारी के अनुसार इसे सेट करना काफी आसान हो सकता है. आपको अपने मेन iPhone की Settings में Cellular मेन्यू के अंदर जाना होगा. वहां सेटअप के दौरान आपको एक फोन को 'Main Device' और दूसरे को 'Companion Device' चुनना पड़ सकता है.
इसके बाद आपका मेन eSIM प्रोफाइल आपके प्राइमरी फोन में रहेगा और सिस्टम आपके दूसरे फोन के लिए एक 'Companion eSIM' जनरेट कर सकता है. इससे आप जिस भी फोन का इस्तेमाल करेंगे, आपका वही नंबर उस फोन पर एक्टिव माना जाएगा.
रिपोर्ट्स की मानें तो आपके सेलुलर प्लान्स और अकाउंट की मेन सेटिंग्स सिर्फ आपके प्राइमरी iPhone से ही कंट्रोल होंगी. रही बात लोकेशन की, तो Find My ऐप में आपकी लोकेशन उसी फोन की दिखाई दे सकती है जो उस वक्त एक्टिव होगा और जिसे आप अपने साथ ले जा रहे होंगे.
हाँ, यह फीचर पूरी तरह से टेलिकोम ऑपरेटरों (SIM कंपनियों) के नेटवर्क सपोर्ट पर टिका हो सकता है. जैसे Apple Watch में सेलुलर चलाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों का सपोर्ट चाहिए होता है, वैसा ही नियम यहाँ भी लागू हो सकता है. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक T-Mobile और Deutsche Telekom जैसी विदेशी कंपनियां इसका सबसे पहले सपोर्ट दे सकती हैं. भारत में Jio या Airtel इसे सपोर्ट करेंगी या नहीं, इस पर आधिकारिक ऐलान का इंतजार है.
अगर Apple इस फीचर को रोलआउट करता है तो यह उन लोगों के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है जो अपने महंगे iPhone को हर जगह ले जाने से डरते हैं. उदाहरण के लिए, जिम जाते वक्त या ट्रेकिंग के दौरान आप अपना महंगा फोन घर रखकर कोई पुराना iPhone साथ ले जा सकेंगे. बिना नंबर बदले आपकी कॉल्स और मैसेज आपके दूसरे फोन पर ही आएंगे.
Apple फिलहाल iOS 27 की टेस्टिंग कर रहा है. टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस महीने के अंत तक जब iOS 27 का पब्लिक रोलआउट शुरू होगा, तब Apple आधिकारिक तौर पर साफ करेगा कि यह फीचर सच में आ रहा है या नहीं और किन-किन देशों में उपलब्ध होगा.