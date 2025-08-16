AI की मदद से अब iPhone की बैटरी चलेगी और लंबी! कमाल का है ये फीचर, जानिए कैसे करता है काम

iPhone New Feature: अगर आप भी Apple का iPhone यूज करते हैं तो यह कमाल की खबर पढ़ लीजिए. Apple ने अपने कस्टमर्स की बड़ी समस्या दूर कर दी है. आपको बता दें कि कुछ ही हफ्तों बाद Apple का नया iPhone लॉन्च होने वाला है. जिसके बाद कंपनी का नया iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो जाएगा. इस साल की शुरुआत में Apple के WWDC संबोधन में लिक्विड ग्लास ने तो ध्यान खींचने में कामयाबी हासिल की थी लेकिन UI में कुछ और भी शानदार फीचर्स हैं जो वाकई आकर्षक हो सकते हैं.

iOS 26 में एक नया फीचर आया है जिसका नाम है एडेप्टिव पावर. यह सेटिंग आपके iPhone की बैटरी को ज्यादा देर तक चलाने के लिए AI का सहारा लेती है. पहले बैटरी बचाने के लिए हमें स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करनी पड़ती थी, कभी कभी तो ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले बंद करना पड़ता था या फिर लो पावर सेविंग मोड ऑन करना पड़ता था. लेकिन अब यह समस्या नहीं होगी. नया एडैप्टिव पावर फीचर अपने आप स्मार्ट तरीके से काम करता है.

यह फीचर तभी एक्टिव होता है जब आप फोन ज्यादा बैटरी का यूज कर रहा हो, जैसे – वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो एडिटिंग या गेमिंग या दूसरा कुछ. उस समय यह बैटरी बचाने के लिए छोटे-छोटे बदलाव करता है, जैसे स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करना या कुछ को पूरा करने में थोड़ा समय बढ़ा देना.

जानिए कैसे ऑन होता है यह फीचर

इसके लिए आपको सबसे पहले यह चेक करना होगा कि आपके iPhone में iOS 26 डेवलपर या पब्लिक बीटा इंस्टॉल है या नहीं.

अब जाएं सेटिंग्स में जाएं यहां बैटरी सर्च करें, अब आपको पावर मोड मिलेगा.

यहां आपको लो पावर मोड के ऊपर एक नया ऑप्शन दिखेई देगा एडेप्टिव पावर का.

इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए.

बस अब आपका iPhone जरूरत पड़ने पर स्मार्ट तरीके से बैटरी बचाना शुरू कर देगा.

Apple ने आधिकारिक तौर पर अडेप्टिव पावर को Apple इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं बताया है , लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स की रिपोर्ट है कि यह सुविधा केवल उन्हीं डिवाइस पर दिखाई देता है जो Apple इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं. पुराने iPhones में बैटरी सेटिंग्स में यह ऑप्शन नहीं मिलता है.

इन आईफोन्स में मिलता है ये ऑप्शन

आईफोन 15 प्रो

आईफोन 15 प्रो मैक्स

आईफोन 16

आईफोन 16 प्लस

आईफोन 16 प्रो

आईफोन 16 प्रो मैक्स

आईफोन 16e

iPhone 17 सीरीज