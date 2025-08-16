AI की मदद से अब iPhone की बैटरी चलेगी और लंबी! कमाल का है ये फीचर, जानिए कैसे करता है काम
Advertisement
trendingNow12883724
Hindi Newsटेक

AI की मदद से अब iPhone की बैटरी चलेगी और लंबी! कमाल का है ये फीचर, जानिए कैसे करता है काम

Apple के iPhone बैटरी जल्दी खत्म होना हर यूजर की सबसे बड़ी परेशानी है. चार्जिंग बार-बार करनी पड़े तो iPhone का मजा भी आधा हो जाता है. इसी समस्या को हल करने के लिए एप्पल ने AI की सहायता से iOS 26 में नया एडेप्टिव पावर फीचर दिया है, जो आपके फोन की बैटरी लाइफ को और लंबा कर देगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI की मदद से अब iPhone की बैटरी चलेगी और लंबी! कमाल का है ये फीचर, जानिए कैसे करता है काम

iPhone New Feature:  अगर आप भी Apple का iPhone यूज करते हैं तो यह कमाल की खबर पढ़ लीजिए. Apple ने अपने कस्टमर्स की बड़ी समस्या दूर कर दी है. आपको बता दें कि कुछ ही हफ्तों बाद Apple का नया iPhone लॉन्च होने वाला है. जिसके बाद कंपनी का नया iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो जाएगा. इस साल की शुरुआत में Apple के WWDC संबोधन में लिक्विड ग्लास ने तो ध्यान खींचने में कामयाबी हासिल की थी लेकिन UI में कुछ और भी शानदार फीचर्स हैं जो वाकई आकर्षक हो सकते हैं.

iOS 26 में एक नया फीचर आया है जिसका नाम है एडेप्टिव पावर. यह सेटिंग आपके iPhone की बैटरी को ज्यादा देर तक चलाने के लिए AI का सहारा लेती है. पहले बैटरी बचाने के लिए हमें स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करनी पड़ती थी, कभी कभी तो ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले बंद करना पड़ता था या फिर लो पावर सेविंग मोड ऑन करना पड़ता था. लेकिन अब यह समस्या नहीं होगी. नया एडैप्टिव पावर फीचर अपने आप स्मार्ट तरीके से काम करता है.

ये भी पढे़ंः उठा-उठाकर पटकने पर भी नहीं टूटेगा ये Smartphone, लगा है 'लाउड स्पीकर'; बैटरी चलेगी 10 दिन तक

यह फीचर तभी एक्टिव होता है जब आप फोन ज्यादा बैटरी का यूज कर रहा हो, जैसे – वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो एडिटिंग या गेमिंग या दूसरा कुछ. उस समय यह बैटरी बचाने के लिए छोटे-छोटे बदलाव करता है, जैसे स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करना या कुछ को पूरा करने में थोड़ा समय बढ़ा देना.

जानिए कैसे ऑन होता है यह फीचर

इसके लिए आपको सबसे पहले यह चेक करना होगा कि आपके iPhone में iOS 26 डेवलपर या पब्लिक बीटा इंस्टॉल है या नहीं.

अब जाएं सेटिंग्स में जाएं यहां बैटरी सर्च करें, अब आपको पावर मोड मिलेगा.

यहां आपको लो पावर मोड के ऊपर एक नया ऑप्शन दिखेई देगा एडेप्टिव पावर का.

इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए.

बस अब आपका iPhone जरूरत पड़ने पर स्मार्ट तरीके से बैटरी बचाना शुरू कर देगा.

ये भी पढ़ेंः कम दाम में बड़ा धमाका! 20 हजार से कम में मिल रहे हैं ये 5 वॉटरप्रूफ 5G स्मार्टफोन, फीचर्स भी हैं दमदार

 

Apple ने आधिकारिक तौर पर अडेप्टिव पावर को Apple इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं बताया है , लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स की रिपोर्ट है कि यह सुविधा केवल उन्हीं डिवाइस पर दिखाई देता है जो Apple इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं. पुराने iPhones में बैटरी सेटिंग्स में यह ऑप्शन नहीं मिलता है.

इन आईफोन्स में मिलता है ये ऑप्शन

आईफोन 15 प्रो

आईफोन 15 प्रो मैक्स

आईफोन 16

आईफोन 16 प्लस

आईफोन 16 प्रो

आईफोन 16 प्रो मैक्स

आईफोन 16e

iPhone 17 सीरीज

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Apple iPhoneHow To Save iPhone Battery Life

Trending news

GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
VP-BJP अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच RSS की अचानक होने जा रही बैठक
RSS Meeting
VP-BJP अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच RSS की अचानक होने जा रही बैठक
कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नही
Politics
कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नही
वो क्रांतिकारी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को हिला दिया, सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर...
madan lal dhingra
वो क्रांतिकारी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को हिला दिया, सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर...
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
Asim Munir
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
rss bjp relation
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
Attari Wagah border
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
s jaishankar news
KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
Enforcement Directorate
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
;