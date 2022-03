भौकाल मचाने आ रहा सबसे सस्ते 5G iPhone! ये 6 चीजें बनाएंगी फोन को मस्त, जान आप भी कहेंगे- उफ्फ! प्यार हो गया

नई दिल्ली. Apple iPhone SE 2022 Launch Live Streaming: Apple iPhone SE 2022 आज लॉन्च होने जा रहा है. Apple आज 2022 का अपना पहला बड़ा इवेंट आयोजित करने के लिए तैयार है. कंपनी इस इवेंट में अपने सबसे किफायती iPhone, iPhone SE की तीसरी पीढ़ी को लॉन्च करने की संभावना है. Apple के सबसे लोकप्रिय विश्लेषक मिंग-ची कू ने एक ट्विटर पोस्ट में आगामी iPhone SE के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की हैं. उनकी मानें तो अगर फोन में यह 6 चीजें होती हैं, तो फोन जबरदस्त परफॉर्म करेगा. आइए जानते हैं इनके बारे में...

Some predictions for the coming new iPhone SE:

1. Mass production in Mar'22.

2. Estimated shipments of 25-30 mn units in 2022.

3. Storage: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G support (mmW & Sub-6 GHz).

5. Casing: white, black, and red.

6. Similar form factor design to current SE.

