iPhone यूजर्स की 'जासूसी' कर रहा है Facebook, रिकॉर्ड करता है हर चीज; जान लोग बोले- जिंदगी बर्बाद हो गया

नई दिल्ली. Apple iPhone को सबसे सुरक्षित फोन माना जाता है. थर्ड पार्टी एप्स के न होने से फोन काफी सुरक्षित रहता है. अगर आपके पास आईफोन है और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. फोर्ब्स की खबर के मुताबिक, सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने iOS यूजर्स को चेतावनी दी है कि उनके डिवाइस पर इंस्टॉल्ड फेसबुक एप अभी भी एक्सेलेरोमीटर की मदद से उनके डाटा की कटाई कर रहा है, भले ही उन्होंने थर्ड पार्टी एप ट्रैकिंग से बाहर निकलने का ऑप्शन चुना हो.

एक्सेलेरोमीटर आपकी मूवमेंट्स के आधार पर आपके लोकेशन डाटा को रिकॉर्ड करता है और इस तरह, फेसबुक ट्रैक कर सकता है कि आप दिन के एक निश्चित समय में कहां हैं और इसलिए, आपके व्यवहार और आदतों का पता लगा सकते हैं. डाटा की मदद से, फेसबुक कथित तौर पर आपको अपने आस-पास के लोगों से भी जोड़ सकता है, भले ही वे अजनबी हों. एक्सेलेरोमीटर डेटा कथित तौर पर फेसबुक को यह जानने में भी मदद कर सकता है कि क्या आप किसी एप का उपयोग करते हुए लेट रहे हैं, बैठे हैं या चल रहे हैं.

Bad news: apps can access the accelerometer without any system permission and without the user being aware.

Well, what could go wrong with that, it's only accelerometer data?

