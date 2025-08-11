iPhone 17 लॉन्च से पहले नई रिपोर्ट ने मचाया हड़कंप! क्या सिर्फ आवाज से चलेगा आईफोन? जानिए क्या करेगी SIRI

Apple Siri Update: Apple अपनी वॉइस असिस्टेंट Siri को अगले साल एक बड़े अपग्रेड के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इस अपग्रेड के बाद यूजर्स सिर्फ अपनी आवाज से iPhone और बाकी Apple डिवाइस के ऐप्स चला सकेंगे, बिना स्क्रीन छुए. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अपग्रेड “App Intents” के एडवांस वर्जन से जुड़ा है, जिससे सिरी सीधे ऐप के अंदर काम कर पाएगी.

क्या-क्या कर पाएगी नई सिरी?

नई सिरी के जरिए आप सिर्फ बोलकर ये काम कर पाएंगे –

• किसी फोटो को ढूंढना, एडिट करना और शेयर करना

• सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करना

• शॉपिंग ऐप पर प्रोडक्ट ब्राउज करना और कार्ट में डालना

• सर्विस में लॉगिन करना

• कुछ गेमिंग ऐप्स कंट्रोल करना

संवेदनशील काम जैसे बैंकिंग और हेल्थ से जुड़े ऐप्स में, Apple शुरुआत में सिरी की क्षमता सीमित रखेगा, ताकि किसी गलती से बड़ा नुकसान न हो.

क्यों खास है ये फीचर?

Apple लंबे समय से सिरी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अक्सर इसे सही तरीके से रिक्वेस्ट न समझने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी. इस साल कंपनी ने कई एडवांस फीचर्स को डिले कर दिया था, जिसमें पर्सनलाइज्ड जानकारी खींचकर जवाब देने की क्षमता भी शामिल थी. WWDC 2024 में Bella Ramsey के साथ एक ऐड में यह दिखाया गया था, लेकिन बाद में एक फ़ॉल्स-एडवर्टाइजिंग केस के चलते इसे हटा लिया गया.

किन ऐप्स पर हो रहा है टेस्टिंग?

Apple फिलहाल नई सिरी का टेस्ट इन ऐप्स पर कर रहा है –

• Apple के खुद के सर्विसेज

• Uber, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp, Threads, Temu

• कुछ गेमिंग ऐप्स

Apple की भविष्य की प्लानिंग

रिपोर्ट के अनुसार, Apple सिरी को थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ गहराई से जोड़ना चाहता है. यह अपग्रेड सिर्फ iPhone के लिए नहीं, बल्कि आने वाले स्मार्ट डिस्प्ले और टेबलटॉप रोबोट के लिए भी जरूरी होगा, जहां पूरी तरह वॉइस-कंट्रोल सिस्टम होगा.

कब लॉन्च होगी नई सिरी?

नई सिरी के वॉइस-कंट्रोल फीचर को Apple अगले साल की स्प्रिंग में लॉन्च करने की योजना बना रहा है. इसके साथ सिरी के बैकएंड सिस्टम का बड़ा ओवरहॉल भी होगा.

यूजर्स के लिए क्या मतलब है?

अगर यह फीचर सही से काम करता है, तो यूजर्स अपने iPhone का 90% इस्तेमाल बिना हाथ लगाए कर पाएंगे. यह Apple को बाकी AI असिस्टेंट्स से मुकाबले में मजबूत बढ़त दे सकता है.

FAQs

Q1. नई सिरी कब लॉन्च होगी?

अगले साल स्प्रिंग में, बड़े सिस्टम अपग्रेड के साथ.

Q2. क्या नई सिरी हर ऐप पर काम करेगी?

शुरुआत में कुछ चुनिंदा Apple और थर्ड-पार्टी ऐप्स पर.

Q3. क्या बैंकिंग ऐप्स पर भी वॉइस-कंट्रोल होगा?

नहीं, फिलहाल इसमें सीमाएं होंगी.

Q4. क्या यह iPhone 17 के साथ आएगी?

संभावना है कि iPhone 17 के लॉन्च के आस-पास इसका प्रमोशन होगा.