84 देशों में खतरा! Apple ने दी सबसे बड़ी साइबर चेतावनी, आपका iPhone भी निशाने पर? तुरंत करें ये काम नहीं तो...

Apple Cyber Warning: तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में साइबर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं. कभी फिशिंग, कभी स्पायवेयर और कभी ज़ीरो-क्लिक अटैक जैसे हैकर्स के हथियार हर दिन और तेज होते जा रहे हैं. इसी बढ़ते खतरे के बीच अब Apple ने दुनियाभर के 84 देशों में यूजर्स के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है. Apple ने अचानक 84 देशों में हाई-रिस्क साइबर थ्रेट अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि स्टेट-समर्थित हैकर्स कुछ खास यूजर्स को अपना निशाना बना रहे हैं. कंपनी के मुताबिक ये हमले बहुत ही खतरनाक और एडवांस्ड होते हैं जिन्हें रोकना आसान नहीं. ऐसे में बड़ा सवाल यह है क्या अगला निशाना आपका iPhone हो सकता है? इससे बचने के लिए क्या करें, आइए जानते हैं.

चिंता की बात यह है कि Apple जिसको प्राइवेसी सिक्योरिटी के लिए ही जाना जाता है अब एक साथ उसके भी 84 देशों के यूजर्स खतरे में हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साइबर हमले के खतरे को देखते हुए कंपनी ने बताया कि 84 देशों के चुनिंदा यूजर्स के पास अलर्ट भेज दिया गया है जिन्हें संभवतः स्टेट-समर्थित हैकर्स निशाना बना रहे हैं. ये वे हैकर्स होते हैं जो ज्यादातर सरकारी एजेंसियों से जुड़े माने जाते हैं और बहुत ही एडवांस तरीकों से डिवाइस हैक करने की कोशिश करते हैं.

किन यूजर्स को मिला अलर्ट?

Add Zee News as a Preferred Source

Apple के अनुसार जिन लोगों को यह अलर्ट भेजा गया है वे कोई आम यूजर नहीं हैं. ये वे लोग हैं जो किसी न किसी कारण से हाई-रिस्क कैटेगरी में आते हैं. जैसे पत्रकार, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, नेता, डिप्लोमैट या कोई ऐसा व्यक्ति जो हाई प्रोफाइल हो. इन पर होने वाले साइबर हमले सामान्य नहीं बल्कि बेहद ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जैसे जीरो-क्लिक अटैक, जिनमें यूजर को कुछ क्लिक भी नहीं करना पड़ता और हैकर्स डिवाइस में घुस कर डेटा चोरी कर सकते हैं.

Apple ने क्यों नहीं बताई ज्यादा डिटेल्स?

Apple ने इस साइबर अलर्ट को लेकर यह नहीं बताया कि कितने यूजर्स प्रभावित हुए हैं या किसने हमला किया है. Apple का कहना है कि ऐसी जानकारी पब्लिक करने से हैकर्स अपनी प्लानिंग बदल सकते हैं इसलिए डिटेल्स शेयर नहीं की जातीं. कंपनी का दावा है कि अब तक वह 150 से ज्यादा देशों में ऐसे अलर्ट भेज चुका है जो बताता है कि स्टेट-लेवल साइबर जासूसी कितनी तेजी से फैल रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Apple अकेला नहीं है. Google समेत कई बड़ी टेक कंपनियां भी ऐसे ही सिक्योरिटी अलर्ट जारी करती हैं.

जिन्हें अलर्ट मिले वे क्या करें?

Apple ने कहा है कि अगर किसी यूज़र को ऐसी वॉर्निंग मिली है, तो वे तुरंत ये काम करें-

iPhone में Lockdown Mode ऑन करें.

किसी भी अजीब लिंक पर क्लिक न करें

ये भी पढ़ेंः 32 इंच का Smart TV घर ले जाएं, कीमत ₹15,000 से भी कम! Realme और Samsung पर सुपर ऑफर

इस तरह की परेशानी से बचने के लिए कोई थर्ड-पार्टी ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से बचें.

अपनी Apple ID में ऑनलाइन लॉगिन करके नोटिफिकेशन वेरिफाई कर लें.

Apple ने फिर अलर्ट किया कि वह कभी भी किसी लिंक या ऐप इंस्टॉल करने के लिए मैसेज नहीं भेजता. अगर इस तरह के कोई अलर्ट मिले तो सावधान हो जाएं.

ये भी पढे़ंः अब 10 मिनट में नया Samsung फोन-टैबलेट होगा आपके हाथ में! जानें कैसे मिलेगी यह सुविधा