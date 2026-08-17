/क्या है मर्सिनरी स्पाइवेयर? जिसे लेकर Apple ने जारी किया अलर्ट, 110 देशों में खलबली, क्या आपका फोन भी है निशाने पर?

अगर आप iPhone इस्तेमाल करते हैं तो संभल जाइए. दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली कंपनी Apple ने हाल ही में 110 से ज्यादा देशों के यूजर्स को एक बेहद डरावनी चेतावनी जारी की है. यह चेतावनी किसी आम वायरस या हैकिंग को लेकर नहीं, बल्कि 'Mercenary Spyware' नाम के एक ऐसे डिजिटल राक्षस के बारे में है जो पलक झपकते ही आपके फोन की पूरी जानकारी किसी तीसरे इंसान तक पहुंचा सकता है. इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि यह खतरनाक जासूस आखिर काम कैसे करता है और अपने प्यारे iPhone को इस बड़े खतरे से कैसे बचाएं.
दुनिया भर में अपने सुरक्षा फीचर्स के लिए मशहूर Apple के स्मार्टफोन यूजर्स इस समय एक बड़े डिजिटल खतरे का सामना कर रहे हैं. एप्पल ने हाल ही में 110 से अधिक देशों में अपने ग्राहकों को एक विशेष 'थ्रेट नोटिफिकेशन' (Threat Notification) जारी किया है. इस अलर्ट के जरिए कंपनी ने यूजर्स को चेतावनी दी है कि वे एक बेहद उन्नत और खतरनाक डिजिटल हमले के निशाने पर हो सकते हैं, जिसे 'Mercenary Spyware' कहा जाता है.
यह कोई सामान्य साइबर अपराध या कोई साधारण वायरस नहीं है. यह एक ऐसा हमला है जिसके पीछे करोड़ों रुपये का बजट, अत्यधिक उच्च तकनीक और पेशेवर हैकर्स का दिमाग काम करता है. आइए विस्तार से समझते हैं कि यह मर्सनरी स्पायवेयर क्या है, यह कैसे काम करता है और आप इससे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.
सामान्य साइबर अपराधी आमतौर पर बड़े पैमाने पर लोगों को ठगने या पैसे चुराने के उद्देश्य से वायरस या फिशिंग लिंक भेजते हैं. लेकिन मर्सनरी स्पायवेयर का मामला बिल्कुल अलग होता है. 'मर्सनरी' का मतलब होता है भाड़े के टट्टू या किराए के सैनिक. इस संदर्भ में, ये ऐसे जासूसी सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें निजी साइबर फर्मों द्वारा विकसित किया जाता है और अक्सर सरकारी एजेंसियों या शक्तिशाली संस्थाओं को बेचा जाता है.
यह स्पायवेयर किसी आम इंसान के फोन में सेंध लगाने के लिए नहीं बनाया जाता. इसका इस्तेमाल बहुत ही खास, हाई-प्रोफाइल लोगों की जासूसी करने के लिए होता है. इसका सबसे चर्चित उदाहरण 'पेगासस' (Pegasus) रहा है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था.
मर्सनरी स्पायवेयर की सबसे डरावनी बात यह है कि इसे फोन में डालने के लिए पीड़ित को किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. इसे तकनीक की भाषा में 'Zero-Click Attack' कहा जाता है.
1. सॉफ्टवेयर की कमियों की पहचान: हैकर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम (iOS) में छुपी हुई किसी ऐसी अनजानी कमी को ढूंढते हैं, जिसके बारे में खुद कंपनी (Apple) को भी नहीं पता होता. इसे 'Zero-Day Vulnerability' कहते हैं.
2. बिना आहट के प्रवेश: हैकर्स एक विशेष मैसेज, कॉल या डेटा पैकेट आपके फोन पर भेजते हैं. आपको इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता, लेकिन यह मैसेज बैकग्राउंड में आपके फोन के सिस्टम में जगह बना लेता है.
3. फुल कंट्रोल: एक बार जब यह स्पायवेयर डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है, तो हमलावर के पास आपके फोन का पूरा कंट्रोल आ जाता है. वे आपके मैसेज पढ़ सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके कैमरा और माइक को बिना आपकी जानकारी के चालू कर सकते हैं, और आपका लोकेशन डेटा देख सकते हैं.
4. सबूत मिटाना: ये हमले बहुत कम समय के लिए चलाए जाते हैं और इतने परिष्कृत होते हैं कि इनका कोई सुराग पीछे नहीं छूटता. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, एक अकेले व्यक्ति पर ऐसा हमला करने में लाखों डॉलर (करोड़ों रुपये) का खर्च आता है.
एप्पल की रिपोर्ट और साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं के अनुसार, मर्सनरी स्पायवेयर आम जनता को निशाना नहीं बनाता. इसके मुख्य टारगेट वे लोग होते हैं जिनके पास महत्वपूर्ण या संवेदनशील जानकारियां होती हैं. इनमें शामिल हैं:
एप्पल अपने यूजर्स के डिवाइस में असामान्य गतिविधियों को ट्रैक करता रहता है. जैसे ही उसे लगता है कि किसी यूजर को स्टेट-स्पॉन्सर्ड या मर्सनरी स्पायवेयर द्वारा टारगेट किया जा रहा है, वह तुरंत ईमेल और iMessage के जरिए 'Threat Notification' भेजता है.
यदि आपको कभी ऐसा नोटिफिकेशन मिले, तो घबराने की बजाय तुरंत ये कदम उठाएं:
- Lockdown Mode ऑन करें: यह एप्पल द्वारा दिया गया एक ऐसा एक्सट्रीम प्रोटेक्शन फीचर है जो फोन के अधिकांश एडवांस्ड फीचर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे स्पायवेयर काम नहीं कर पाता. इसे ऑन करने के लिए Settings > Privacy & Security > Lockdown Mode में जाएं.
- विशेषज्ञ संगठन से मदद लें: एप्पल सुझाव देता है कि ऐसे मामलों में 'Access Now' जैसे गैर-लाभकारी संगठन द्वारा संचालित Digital Security Helpline से तुरंत संपर्क करें, जो चौबीसों घंटे मदद प्रदान करते हैं.
- अपने मैसेजिंग ऐप्स को सुरक्षित करें: सभी संवेदनशील ऐप्स में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की जांच करें.
सामान्य iPhone यूजर्स खुद को कैसे सुरक्षित रखें?
भले ही मर्सनरी स्पायवेयर के निशाने पर आम लोग सीधे तौर पर न हों, लेकिन साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियमों का पालन करना हर यूजर के लिए जरूरी है.
1. सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें: एप्पल लगातार नए iOS अपडेट जारी करता रहता है जिनमें सुरक्षा खामियों के पैच मौजूद होते हैं. अपने फोन को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें.
2. पासकोड और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करें: अपने फोन को मजबूत पासकोड, Face ID या Touch ID से सुरक्षित रखें.
3. Two-Factor Authentication (2FA) ऑन रखें: अपने Apple ID के लिए हमेशा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें और पासवर्ड को मजबूत बनाएं.
4. Stolen Device Protection इनेबल करें: एप्पल के इस नए सुरक्षा फीचर को चालू रखें ताकि अगर फोन गुम या चोरी भी हो जाए तो आपका डेटा सुरक्षित रहे.
5. अज्ञात लिंक्स पर क्लिक न करें: किसी भी अनजान ईमेल, मैसेज या व्हाट्सएप लिंक को खोलने से बचें.