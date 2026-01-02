पुराना फोन छोड़िए, नए साल में घर लाएं iPhone 17! मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, कीमत सिर्फ...

iPhone 17 Discount Offer: अगर भी नए साल के मौके पर आप Apple का लेटेस्ट iPhone 17 खरीदने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए परफेक्ट टाइम है. Apple के लेटेस्ट आईफोन 17 पर इन दिनों बड़ी छूट मिल रही है. नए वैनिला मॉडल पर यह छूट मिल रही है. नए साल के मौके पर मिल रहे इस ऑफर के तहत आप iPhone 17 पर ₹14,000 तक की छूट पा सकते हैं. Apple का यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अगर आप भी अपना मोबाइल फोन अपेडट करना चाहते हैं तो देर न कीजिए, कहीं मौका हाथ से निकल न जाए. आइए जानते हैं कहां चल रहा है यह बंपर ऑफर और आप इस ऑफर का कैसे फायदा उठा सकते हैं.

कैसे मिलेगा ₹14,000 का डिस्काउंट?

iPhone 17 के 256GB बेस वेरिएंट की लॉन्चिंग कीमत ₹82,900 है. इसी मॉडल पर रिटेलर iNvent 14,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है. iNvent के दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्थित स्टोर्स पर आप इसे इन स्टेप्स में सस्ता खरीद सकते हैं. iPhone 17 पर चल रहे न्यू ईयर ऑफर्स के तहत ग्राहकों को पहले 4,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं. जिससे इसकी कीमत घटकर 78,900 हो जाती है. वहीं बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर भी 4,000 रुपये की छूट मिल रही है. वहीं अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो इसका अलग से बोनस मिलेगा. यह बोनस आपको फोन के अनुसार ही होगा, अधिकतम 6,000 रुपये तक का अतिरिक्त बोनस मिल सकता है. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर iPhone 17 की कीमत 68,900 रुपये तक आ जाती है. वहीं अगर आप पुराना iPhone का एक्सचेंज कर रहे हैं तो iPhone 17 की कीमत 68,900 से भी कम हो सकती है.

iPhone 17 के फीचर्स

Apple iPhone 17 में आपको 6.3 इंच का OLED Super Retina XDR डिस्प्ले मिल रहा है. इस फोन का डिस्पले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. एंटी-रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले वाला यह फोन एल्युमिनियम और ग्लास फिनिशिंग के साथ आ रहा है. इसमें आपको 256GB का स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है. इस फोन में ऐप्पल की लेटेस्ट A19 चिप दी गई हैं जो iOS 26 पर रन करती है. बात करें इस फोन के कैमरे की तो इसमें इसमें 48MP का फ्यूजन मेन कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है. सेल्फी के लिए 18MP का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया गया है.

