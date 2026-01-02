Advertisement
trendingNow13061105
Hindi Newsटेकपुराना फोन छोड़िए, नए साल में घर लाएं iPhone 17! मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, कीमत सिर्फ...

पुराना फोन छोड़िए, नए साल में घर लाएं iPhone 17! मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, कीमत सिर्फ...

iPhone 17 Discount Offer: अगर आप भी अपना फोन बदलना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. Apple के लेटेस्ट iPhone 17 पर इस समय बंपर छूट मिल रही है. इस छूट के तहत आप iPhone 17 पर ₹14,000 तक डिस्काउंट पा सकते हैं जो इसे अब तक के सबसे किफायती ऑफर्स में से एक बनाता है. अगर आप भी iPhone 17 खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम का है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुराना फोन छोड़िए, नए साल में घर लाएं iPhone 17! मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, कीमत सिर्फ...

iPhone 17 Discount Offer: अगर भी नए साल के मौके पर आप Apple का लेटेस्ट iPhone 17 खरीदने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए परफेक्ट टाइम है. Apple के लेटेस्ट आईफोन 17 पर इन दिनों बड़ी छूट मिल रही है. नए वैनिला मॉडल पर यह छूट मिल रही है. नए साल के मौके पर मिल रहे इस ऑफर के तहत आप iPhone 17 पर ₹14,000 तक की छूट पा सकते हैं. Apple का यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अगर आप भी अपना मोबाइल फोन अपेडट करना चाहते हैं तो देर न कीजिए, कहीं मौका हाथ से निकल न जाए. आइए जानते हैं कहां चल रहा है यह बंपर ऑफर और आप इस ऑफर का कैसे फायदा उठा सकते हैं.

कैसे मिलेगा ₹14,000 का डिस्काउंट?
iPhone 17 के 256GB बेस वेरिएंट की लॉन्चिंग कीमत ₹82,900 है. इसी मॉडल पर रिटेलर iNvent 14,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है. iNvent के दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्थित स्टोर्स पर आप इसे इन स्टेप्स में सस्ता खरीद सकते हैं. iPhone 17 पर चल रहे न्यू ईयर ऑफर्स के तहत ग्राहकों को पहले 4,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं. जिससे इसकी कीमत घटकर 78,900 हो जाती है. वहीं बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर भी 4,000 रुपये की छूट मिल रही है. वहीं अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो इसका अलग से बोनस मिलेगा. यह बोनस आपको फोन के अनुसार ही होगा, अधिकतम 6,000 रुपये तक का अतिरिक्त बोनस मिल सकता है. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर iPhone 17 की कीमत 68,900 रुपये तक आ जाती है. वहीं अगर आप पुराना iPhone का एक्सचेंज कर रहे हैं तो iPhone 17 की कीमत 68,900 से भी कम हो सकती है.

ये भी पढे़ंः WhatsApp को फिर टक्कर देगा Arattai? श्रीधर वेम्बू ने दिया 2026 का पहला बड़ा सरप्राइज

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 17 के फीचर्स
Apple iPhone 17 में आपको 6.3 इंच का OLED Super Retina XDR डिस्प्ले मिल रहा है. इस फोन का डिस्पले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. एंटी-रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले वाला यह फोन एल्युमिनियम और ग्लास फिनिशिंग के साथ आ रहा है. इसमें आपको 256GB का स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है. इस फोन में ऐप्पल की लेटेस्ट A19 चिप दी गई हैं  जो iOS 26 पर रन करती है. बात करें इस फोन के कैमरे की तो इसमें इसमें 48MP का फ्यूजन मेन कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है. सेल्फी के लिए 18MP का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया गया है. 

ये भी पढ़ेंः Apple-Samsung को टक्कर देने चला था ट्रंप का T1 स्मार्टफोन, अब खुद की डिलीवरी...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17 discount offeriPhone 17 price

Trending news

यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
jammu kashmir news
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
Adhir Ranjan Chowdhury statement
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
India Bangladesh news
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
Naxalism News
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार