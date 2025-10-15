Apple ने भारत में लॉन्च किया M5 चिप वाला iPad Pro, जबरदस्त फीचर्स के साथ जानें कीमत, स्पेसिफिकेशन और फेस्टिव ऑफर्स

Apple के नए प्रोडक्ट्स को लेकर पिछले कुछ वक्त से काफी चर्चा बनी हुई है, जिनमें से एक iPad Pro भी है, जिसे अब आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है. कंपनी ने अपने इस नए डिवाइस को लेटेस्ट M5 चिप से लैस किया है. इस नए चिप की वजह से iPad अब पहले से भी ज्यादा फास्ट हो गया है, इसमें ऑन-डिवाइस AI की बेहतर सुविधा मिलती है और बैटरी भी पहले से ज्यादा देर तक चलती है. कुल मिलाकर, ये iPad परफॉर्मेंस, स्मार्ट फीचर्स और बैटरी के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना रहा है.

पिछले मॉडल से 3.5 गुना तेज है AI परफॉर्मेंस

Apple की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, नया iPad Pro पिछले मॉडल की तुलना में लगभग 3.5 गुना तेज AI परफॉर्मेंस देता है. इसके साथ ही इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में कई नए और बेहतर फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे इसका इस्तेमाल और भी स्मार्ट और पावरफुल हो गया है.

Meet the new iPad Pro. Furiously fast with M5, making it even more powerful for all of your creative ideas. pic.twitter.com/EowZJ7hAt3
— Tim Cook (@tim_cook) October 15, 2025

M5 चिप में GPU कोर के अंदर एक Neural Accelerator दिया गया है, जिसकी मदद से iPad पर कई एडवांस AI वाले काम आसानी से किए जा सकते हैं. इसमें इमेज बनाना, रियल-टाइम में लेंग्वेज ट्रांसलेट करना और क्रिएटिव वर्क जैसे डिजाइन या एडिटिंग के प्रोसेस को ऑटोमैटिक करना शामिल है. चलिए जानते हैं Apple के इस नए iPad Pro में क्या-क्या स्पेसिफिकेशन्स मिल रहे हैं और इसकी कीमत कितनी रखी गई है.

iPad Pro के स्पेसिफिकेशन

पावरफुल M5 चिप: नया iPad Pro में लेटेस्ट M5 चिप से लैस होने की वजह से इसमें पहले से ज्यादा स्मार्ट और फास्ट वर्क करेगा. ये चिप वीडियो एडिटिंग, 3D डिजाइन बनाने और AI से जुड़े कामों में जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है. Apple का कहना है कि क्रिएटिव टास्क्स में ये M1 मॉडल से करीब 5.6 गुना ज्यादा तेज है.

डिस्प्ले: iPad Pro दो साइज में लॉन्च किया गया है, 11 इंच और 13 इंच. दोनों ही मॉडल्स में शानदार Ultra Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो काफी ब्राइट है. इसमें HDR सपोर्ट मिलता है और ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ 120Hz तक की एडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलती है, जिससे स्क्रीन स्मूद और बेहतर रिस्पॉन्स देती है.

बैटरी और चार्जिंग: Apple का कहना है कि नया iPad Pro पूरे दिन चलने वाली बैटरी के साथ आता है. इसके अलावा, इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी है, जिससे सिर्फ 30 मिनट में बैटरी 50% तक चार्ज हो जाती है.

कैमरा और ऑडियो: iPad Pro में फ्रंट कैमरा को अपग्रेड किया गया है, जो अब Center Stage फीचर को सपोर्ट करता है और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कुछ नए सुधार भी किए गए हैं. इसके अलावा इसमें स्टूडियो क्वालिटी वाले माइक्रोफोन और चार स्पीकर्स का ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जो Spatial Sound देता है.

कनेक्टिविटी: नए iPad Pro में अब Wi-Fi 7 और C1X मॉडेम दिया गया है, जिससे इंटरनेट स्पीड काफी तेज मिलती है. इसके साथ ही इसमें N1 वायरलेस चिप भी है, जो नेटवर्क को ज्यादा स्टेबल बनाती है और बैटरी की खपत भी कम करती है.

सॉफ्टवेयर: iPad Pro, iPadOS 26 के साथ आता है, जिसमें Apple का नया Intelligence Suite शामिल है. यह एक AI सिस्टम है जो स्मार्ट राइटिंग टूल्स, इमेज बनाने की सुविधा और अलग-अलग डिवाइसेज पर काम करने की क्षमता को बेहतर बनाता है.

जानें भारत में कितनी रखी गई कीमत

iPad Pro (M5) भारत में भी उपलब्ध है. इसकी शुरुआती कीमत 99,900 रुपये रखी गई है, जो 11-इंच वाले Wi-Fi बेस मॉडल के लिए है. अगर आप ज्यादा स्टोरेज और 13-इंच वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 1.4 लाख तक की कीमत देनी होगी. यह कीमत आपके जो आपके चुने गए मॉडल और कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है. कंपनी ने इस iPad को दो रंगों- Space Black और Silver में लॉन्च किया है. कस्टमर्स इसके लिए Apple के ऑनलाइन स्टोर से अभी प्री-ऑर्डर कर सकते हैं. इसकी डिलीवरी और रिटेल स्टोर्स में उपलब्धता 22 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

ऐसे कर सकते हैं एक्स्ट्रा सेविंग

फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए Apple India ने इस iPad Pro को खरीदना अब और आसान कर दिया रहा है. अगर आप अभी इसे खरीदते हैं तो कंपनी इसके लिए 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक दे रही है और साथ ही 12 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है. यानी अब लोग बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए आसान किस्तों में भी iPad Pro खरीद सकते हैं.