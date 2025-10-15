MacBook Pro का इंतजार हुआ खत्म, Apple ने कमाल के फीचर्स के साथ किया लॉन्च, लेकिन खरीदने से पहले जान लें ये बातें

Apple ने भारत में अपना नया MacBook Pro लॉन्च कर दिया है. इस बार इसमें लेटेस्ट M5 चिप के साथ-साथ पहले से मौजूद M4 Pro और M4 Max वेरिएंट भी दिए गए हैं. कस्टमर्स अभी इसके लिए प्री-ऑर्डर कर सकते हैं और इसकी डिलीवरी 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. नया MacBook Pro अब और भी ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस देने वाला है. इसमें AI की बेहतर सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही बैटरी भी पहले से ज्यादा देर तक चलेगी. अगर आप भी इस MacBook Pro को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए पहले जान लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और कीमत.

MacBook Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

डिस्प्ले: MacBook Pro में Liquid Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो 1,600 निट्स तक की पीक HDR ब्राइटनेस और लगातार 1,000 निट्स HDR ब्राइटनेस देता है. इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1,000,000:1 है, जिससे स्क्रीन पर कलर और डिटेल्स बहुत क्लियर नजर आते हैं. इसमें ProMotion टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो 120Hz तक की एडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रीन का रिस्पॉन्स काफी स्मूद होता है. जो लोग तेज रोशनी वाले माहौल में काम करते हैं, उनके लिए इसमें एक खास nano-texture डिस्प्ले ऑप्शन भी है, जो रिफ्लेक्शन को कम करता है और आउटडोर करते वक्त भी स्क्रीन को ज्यादा क्लियर बनाता है.

कैमरा, ऑडियो और माइक: MacBook Pro में 12MP का इनबिल्ट Center Stage कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉल के दौरान यूजर के मूव करने पर भी उन्हें फ्रेम में बनाए रखता है. इसमें एक Desk View मोड भी है, जिससे वीडियो कॉल के दौरान आप खुद को और अपने वर्कस्पेस को एक साथ दिखा सकते हैं. ऑडियो के लिए इसमें स्टूडियो-क्वालिटी के तीन माइक्रोफोन और छह स्पीकर्स का सेटअप है, जो Spatial Audio और Dolby Atmos को सपोर्ट करता है, जिससे साउंड का अनुभव और भी शानदार हो जाता है.

बैटरी लाइफ और चार्जिंग: Apple का कहना है कि नए MacBook Pro में अब तक की सबसे लंबी बैटरी लाइफ दी जा रही है, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 24 घंटे तक चल सकती है. इसके अलावा इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी है, जिससे सिर्फ 30 मिनट में बैटरी 50% तक चार्ज हो जाती है.

प्रोसेसर ऑप्शन: नया 14-इंच MacBook Pro अब तीन चिप ऑप्शन के साथ आया है, M5, M4 Pro और M4 Max. वहीं, 16-इंच मॉडल में M4 Pro और M4 Max चिप्स ही मिल रहे हैं, जबकि M5 चिप की वजह से CPU और GPU से जुड़े कामों में काफी बेहतर परफॉर्मेंस मिलते है, खासकर AI वाले टास्क्स में. Apple का कहना है कि कुछ खास कामों में M5 चिप की AI परफॉर्मेंस M1 चिप से करीब 6 गुना ज्यादा तेज है.

कनेक्टिविटी और पोर्ट्स: हर MacBook Pro में तीन Thunderbolt 4 या Thunderbolt 5 पोर्ट्स दिए गए हैं, साथ ही एक HDMI पोर्ट, MagSafe 3 चार्जिंग पोर्ट, SDXC कार्ड स्लॉट और हेडफोन जैक भी मिलता है. यूजर इसमें कई एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास M4 Pro या M5 चिप वाला मॉडल है तो आप दो एक्सटर्नल मॉनिटर जोड़ सकते हैं, वहीं अगर M4 Max चिप वाला मॉडल है तो चार डिस्प्ले तक सपोर्ट मिलता है.

सॉफ्टवेयर और AI फीचर्स: नया MacBook Pro macOS Tahoe के साथ आता है, जिसमें नया Liquid Glass डिजाइन देखने को मिलता है और प्रोडक्टिविटी टूल्स पहले से बेहतर हो गए हैं. इसमें Apple Intelligence नाम का AI सिस्टम भी शामिल है, जो ऑटोमैटिक समरी बनाने, क्रिएटिव इमेज जनरेट करने और Shortcuts के जरिए स्मार्ट ऑटोमेशन जैसे फीचर्स देता है, जिसे प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए काम करते हैं. यह सिस्टम खासतौर पर AI ऐप्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जैसे DiffusionBee (इमेज जनरेशन), LM Studio (लैंग्वेज मॉडल्स) और Topaz Video (वीडियो टूल्स).

पर्यावरण का रखा गया ध्यान: MacBook Pro का बाहरी बॉडी 100% रिसाइकल किए गए एल्युमिनियम से बनाई गई है. Apple ने इसकी बिल्ड क्वालिटी और लंबे समय तक चलने वाली मजबूती पर खास ध्यान दिया है, ताकि यह सालों तक टिके और पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित हो.

भारत में MacBook Pro की कीमत

Apple ने भारत में भी अपना नया MacBook Pro लॉन्च कर दिया है और अब यह Apple की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्री-ऑर्डर किया जा सकता है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1,69,900 रुपये रखी गई है, जो बेस 14-इंच MacBook Pro मॉडल के लिए है. इस मॉडल में 16 GB यूनिफाइड मेमोरी और 512 GB SSD स्टोरेज मिलती है.