Apple iPhone iOS 16: ऐप्पल ने लॉन्च किया आईफोन iOS 16, जानें फीचर्स और कीमत से जुड़ी सारी डिटेल

Apple iPhone iOS 16: ऐप्पल कंपनी ने सोमवार को अपने नए फोन iOS 16 को लॉन्च किया. कंपनी ने कहा कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए नए फोन में कम्युनिकेशन, लॉक स्क्रीन, कस्टमाइजेशन समेत कई नई चीजें जोड़ी गई हैं. जिनका यूज कर लोगों को नया सुखद अहसास होगा.

कंपनी का कहना है कि iOS फोन में लॉक स्क्रीन अपडेट की गई है. आप लॉक स्क्रीन में विजेट जोड़ सकते हैं, अपनी बैकग्राउंड इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं. फोन में नई वालपेपर गैलरी भी जोड़ी गई है. इसमें कई शानदार वालपेपर के साथ ही कई नए एनिमेशन भी शामिल किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल आप आईफोन को अनलॉक करके कर सकते हैं.

iOS 16 में नोटिफिकेशन प्रस्तुत करने के तरीके, विशेष रूप से 'Live Notifications' में भी बदलाव किया गया है. यूजर्स इस फीचर को नए लाइव नोटिफिकेशन एपीआई के साथ अपना सकेंगे.

Apple debuts iOS 16 with customizable lock screen, Wallpaper Gallery, much more https://t.co/fa4Rqmysvu by @ChanceHMiller

