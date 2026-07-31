/जेब में हैं सिर्फ 1,500 रुपये? महीने की इतनी सी फीस पर घर ले आएं नया iPhone, जानिए ऐप्पल का नया प्लान

ऐप्पल ने अपने कस्टमर्स को एक बड़ा सरप्राइज देते हुए एक नया 'Apple Upgrade' लीजिंग प्रोग्राम पेश कर दिया है. कंपनी ने अपने सालों पुराने 'iPhone Upgrade Program' को बंद करके इस नए मॉडल की शुरुआत की है. इस नई सर्विस की सबसे खास बात यह है कि अब यह सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत यूजर्स मैकिंटोश (Mac), आईपैड (iPad) और ऐप्पल वॉच को भी लीज यानी किराये पर ले सकते हैं. अब आपको ऐप्पल के महंगे से महंगे गैजेट्स को खरीदने के लिए एकमुश्त मोटी रकम खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी. आइए जानते हैं कि ऐप्पल का यह नया लीजिंग मॉडल कैसे काम करता है और यूजर्स को इसमें क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं.
'Apple Upgrade' कंपनी का एक नया सब्सक्रिप्शन बेस्ड लीजिंग मॉडल है जिसे फिनटेक कंपनी Klarna के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है. इस प्रोग्राम के जरिए यूजर्स किसी प्रोडक्ट की पूरी कीमत चुकाए बिना या पारंपरिक बैंक लोन लिए बिना केवल एक फिक्स्ड मंथली फीस देकर ऐप्पल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके तहत आईफोन और ऐप्पल वॉच के लिए 12 से 24 महीने का लीज ऑप्शन दिया जा रहा है, जबकि मैक और आईपैड के लिए 24 से 36 महीने की अवधि चुनी जा सकती है.
इस नए प्रोग्राम में मंथली रेंटल काफी किफायती रखा गया है. आईफोन के लिए शुरुआती किराया लगभग $17.99 (करीब ₹1,500 से ₹1,700) प्रति माह रखा गया है. वहीं Apple Watch और iPad के लिए शुरुआती कीमत $11.99 (करीब ₹1,000 से ₹1,200) प्रति महीने है. इसके अलावाMacबुक और मैक डेस्कटॉप सीरीज के लिए यह फीस $24.99 (करीब ₹2,100 से ₹2,500) प्रति माह से शुरू होती है. यूजर चाहें तो अपने पुराने डिवाइस को ट्रेड-इन (एक्सचेंज) करके इस महीने के किराये को और भी कम करवा सकते हैं.
कंपनी ने इस सर्विस में अप्रूवल प्रोसेस को भी बेहद आसान और तेज बनाया है. Klarna के जरिए इस प्लान को लेने के लिए केवल एक सॉफ्ट क्रेडिट चेक की जरूरत होती है, जिससे यूजर के क्रेडिट स्कोर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है. ज्यादातर आवेदकों को मिनटों में अप्रूवल मिल जाता है. लीज की अवधि खत्म होने पर यूजर के पास तीन रास्ते होते हैं: वे अपने डिवाइस को नए मॉडल से अपग्रेड कर सकते हैं, बची हुई रकम चुकाकर फोन को हमेशा के लिए खरीद सकते हैं, या फिर डिवाइस वापस करके प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं.
ग्लोबल मार्केट में रैम (RAM) और चिपसेट के दाम बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें काफी तेजी से बढ़ी हैं. ऐसे में ग्राहकों के लिए एक बार में 1 से 1.5 लाख रुपये खर्च करना मुश्किल हो रहा था. ऐप्पल अपने ग्राहकों को अपने इकोसिस्टम से जोड़े रखने के लिए इस लीजिंग मॉडल पर फोकस कर रही है. इससे यूजर्स हर एक-दो साल में बिना जेब ढीली किए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हो सकेंगे.
फिलहाल यह 'Apple Upgrade' सर्विस केवल अमेरिका में ही शुरू की गई है. कंपनी ने भारत या अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसे कब लॉन्च किया जाएगा, इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. हालांकि, भारत में ऐप्पल के बढ़ते मार्केट को देखते हुए टेक एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कंपनी जल्द ही नो-कॉस्ट ईएमआई और ट्रेड-इन ऑफर्स के साथ-साथ इस लीजिंग प्रोग्राम को भी भारतीय बाजार में पेश कर सकती है.