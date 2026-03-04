Advertisement
चार्जिंग की टेंशन खत्म! Apple लाया 24 घंटे चलने वाला MacBook, पुराने मॉडल से है कई गुना ज्यादा फास्ट; कीमत...

Apple M5 MacBook Pro India Price: टेक इंडस्ट्री में एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है. Apple ने भारत में अपनी नई M5 सीरीज के साथ MacBook Pro और MacBook Air लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी का दावा है कि ये नए लैपटॉप्स पहले से कहीं ज्यादा तेज और AI-फोकस्ड हैं. खास बात यह है कि MacBook Pro में 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है. आइए जानते हैं कीमत और फीचर्स.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 04, 2026, 07:23 AM IST
New MacBook Air M5 Features: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर से हलचल मच गई है. दिग्गज टेक कंपनी Apple ने अपना नया M5 MacBook Pro और MacBook Air भारत में लॉन्च कर दिया है. इस बार कंपनी का फोकस स्पीड से ज्यादा स्मार्ट परफॉर्मेंस पर है. M5 Pro और M5 Max चिप से लैस यह नया MacBook Pro न सिर्फ पावरफुल है बल्कि ऑन-डिवाइस AI की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने का भी दावा करता है. नए चिप्स के साथ ये मैकबुक पिछले साल के M4 मॉडल के मुकाबले 4 गुना और M1 सीरीज के मुकाबले 8 गुना ज्यादा तेज AI परफॉर्मेंस देने का दावा करते हैं. आइए जानते हैं कि नए नया M5 MacBook Pro और MacBook Air में क्या खास है और इसकी कीमत क्या है.  

पहले जान लीजिए MacBook Air के फीचर्स
भारत में लॉन्च हुए MacBook Air को 13 इंच और 15 इंच डिस्‍प्‍ले साइज में उतारा गया है. इसको लेकर कंपनी का दावा है कि एयर को स्‍टूडेंट्स और बिजनेस जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इस बार एयर मॉडल में नई M5 चिप का इस्तेमाल किया गया है. जिसको लेकर कंपनी का कहना है कि पहले आए मॉडल में लगी M4 चिप के मुकाबले परफॉर्मेंस में 4 गुना ज्यादा तेज यह चिप है. M1 चिपसेट वाले एयर मैकबुक के मुकाबले 9.5 गुना तेज है और AI पावर से भी अपना दम दिखाती है. बात करें बैटरी की तो कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी लाइफ 18 घंटे की है. मैकबुक एयर स्‍लीक, लाइटवेट है. यह चार कलर्स- स्‍काई ब्‍लू, मिड नाइट, स्‍टारलाइट सिल्‍वर कलर्स में आप खरीद सकते हैं.

MacBook Pro के फीचर्स
MacBook Pro में दमदार M5 Pro और M5 Max चिप्स का इस्तेमाल किया गया है. इसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये दुनिया के सबसे फास्‍ट CPU कोर हैं. इससे पहले आए मॉडलों के मुकाबले करीब यह 4 गुना ज्यादा तेज है और M1 मॉडल से एआई परफॉर्मेंस में 8 गुना ज्यादा तेज है. इनमें लिक्‍व‍िड रेट‍िना XDR डिस्‍प्‍ले दिया गया है. इसके साथ ही कंपनी के मुताबिक इसकी बैटरी करीब 24 घंटे यानी एक दिन तक चल सकती है. इनमें Wi-Fi 7 कनेक्‍ट‍िविटी, ब्लूटूथ 6 और Thunderbolt 5 पोर्ट्स का सपोर्ट भी मिलता है. इसके साथ ही वीड‍ियो कॉल के लिए इसमें 12 मेगापिक्‍सल का सेंटर स्‍टेज कैमरा भी दिया गया है.

जानिए क्या है नया?  
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए M5 प्रो और M5 मैक्स चिप्स को फ्यूजन आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है. इसमें 18-कोर तक का CPU दिया गया है, जिसमें एप्पल के मुताबिक दुनिया की सबसे तेज सिंगल-कोर परफॉर्मेंस वाले सुपर कोर्स शामिल हैं. सबसे बड़ा बदलाव इसके GPU में हुआ है जहां हर कोर के साथ न्यूरल एक्सेलेरेटर्स लाए गए हैं जो भारी-भरकम AI टास्क और LLMs को मिनटों में प्रोसेस कर सकते हैं.

अब जानिए भारत में कितनी है कीमत
13 इंच MacBook Air M5 चिपसेट की कीमत 1 लाख 19 हजार 900 रुपये से शुरू है.
14 इंच MacBook Pro M5 चिपसेट की कीमत  1 लाख 89 हजार 900 रुपये से शुरू है.
14 इंच MacBook Pro M5 Max चिपसेट की कीमत  3 लाख 99 हजार 900 रुपये से शुरू है.
14 इंच MacBook Pro M5 Pro चिपसेट की कीमत  2 लाख 49 हजार 900 रुपये से शुरू है .
15 इंच MacBook Air M5 चिपसेट की कीमत 1 लाख 44 हजार 900 रुपये से शुरू है.
16 इंच MacBook Pro M5 Pro चिपसेट की कीमत  2 लाख 99 हजार 900 रुपये से शुरू है.
16 इंच MacBook Pro M5 Max चिपसेट की कीमत  4 लाख 29 हजार 900 रुपये से शुरू है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

