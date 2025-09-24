2050 तक नष्ट हो जाएगा ये जंगल! बचाने के लिए Apple ने लॉन्च किया नया प्रोजेक्ट, जानिए क्या करेगा

Apple ने अपने Restore Fund के तहत कैलिफोर्निया के रेडवुड जंगल को बचाने और पुनर्स्थापित करने के लिए नया निवेश किया है. यह प्रोजेक्ट Apple के विश्वभर में फैले प्रोटेक्शन और रिजनरेटिव खेती के प्रयासों का हिस्सा है, जो अब तक छह महाद्वीपों में 24 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है.

क्या है Apple का Restore Fund?

Apple का Restore Fund 2021 में शुरू हुआ था, जिसका मकसद प्राकृतिक तरीकों से वातावरण से कार्बन को हटाना है. Apple ने गोल्डमैन सैक्स और Conservation International के साथ मिलकर इस फंड को बनाया था. बाद में इसमें Climate Asset Management और अन्य कंपनियों ने भी निवेश किया. Apple का लक्ष्य है कि वह 2030 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो जाए, यानी अपने जितने भी प्रदूषण उत्सर्जन होंगे, उन्हें प्रकृति के माध्यम से बराबर हटाया जाए. इस दिशा में Apple ने अब तक 60% उत्सर्जन कम किया है और बाकी को हटाने के लिए कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल कर रहा है.

रेडवुड जंगल क्यों खास है?

Apple ने कैलिफोर्निया के Mendocino काउंटी में स्थित Gualala River Forest की देखभाल और संरक्षण के लिए निवेश किया है. यह जंगल हजारों जंगली जानवरों का घर है और आसपास की स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी आधार है. The Conservation Fund के साथ मिलकर Apple इस जंगल को दीर्घकालिक रूप से संरक्षित करेगा.

सवाल: क्या अमेरिका के जंगल खतरे में हैं?

जी हां, अमेरिका के जंगलों को गंभीर खतरा है. अनुमान है कि 2050 तक 13 मिलियन एकड़ जंगल नष्ट हो सकते हैं. यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि उन 2 मिलियन से ज्यादा लोगों के रोजगार के लिए भी खतरा है जो जंगलों पर निर्भर हैं. इसलिए Apple और Conservation Fund का यह सहयोग बहुत जरूरी और प्रेरणादायक है.

Apple के अन्य प्रकृति संरक्षण प्रयास

Apple ने इससे पहले मेन और नॉर्थ कैरोलिना के जंगलों में भी संरक्षण के लिए निवेश किया है. इसके अलावा वॉशिंगटन के तापीय वर्षावन में भी Apple ने Restore Fund के जरिये निवेश किया है. Apple के ये प्रयास केवल अमेरिका तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और दक्षिण अमेरिका में भी पर्यावरण संरक्षण के प्रोजेक्ट्स को समर्थन देते हैं.

सवाल: Apple दुनिया के अन्य हिस्सों में कैसे मदद कर रहा है?

Apple Conservation International के साथ मिलकर भारत में मैंग्रोव जंगलों के संरक्षण, Jane Goodall Institute के Roots and Shoots प्रोग्राम, और The Nature Conservancy के प्राकृतिक जलवायु समाधान परियोजनाओं के लिए भी मदद कर रहा है. ये सभी प्रयास प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के विकास के लिए हैं.

Apple का लक्ष्य क्या है?

Apple 2030 तक पूरी कंपनी और उसके सप्लायर्स के जरिए प्रति वर्ष 9.6 मिलियन टन कार्बन हटाने की योजना बना रहा है. इसका मतलब है कि Apple न केवल अपने कारोबार का कार्बन उत्सर्जन घटाएगा, बल्कि पर्यावरण के लिए सकारात्मक प्रभाव भी डालेगा.