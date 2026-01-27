Apple का धमाका! अब बैग में छुपा सामान खुद चिल्लाकर बताएगा अपना पता, नया AirTag हुआ लॉन्च; कीमत सिर्फ...

Apple AirTag 2026: टेक्नोलॉजी की दुनिया में Apple अपने नए-नए फीचर्स के लिए जाना जाता है. एडवांस फीचर्स और ददमार सिक्योरिटी देने वाले ऐप्पल ने एक बार फिर बड़ा दांव खेला है. कंपनी ने अपने नए AirTag लॉन्च कर दिया है. कीमत वही लेकिन फीचर्स पहले से कहीं ज्यादा दमदार. नए Apple AirTag ने लॉन्च होते ही यूज़र्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. पुराने मॉडल के मुकाबले इसमें न सिर्फ ट्रैकिंग ज्यादा सटीक मिलती है तो इसके साथ ही खोई हुई चीजों को दूर से भी खोजना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. यही कारण है कि नया AirTag हर किसी की वॉचलिस्ट में शामिल हो गया है. आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे पुराने मॉडल से बेहतर बनाता है? आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल.

Apple ने अपने पॉपुलर ट्रैकिंग डिवाइस AirTag का नया वर्जन भारत समेत दूसरे देशों में लॉन्च कर दिया है. नए एयरटैग में ज्यादा लंबी रेंज, दमदार साउंड और प्राइवेसी पर विशेष ध्यान दिया गया है. फीचर्स के साथ ही साथ यूजर्स के लिए अच्छी बात यह है कि इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

नए फीचर्स को भी जान लीजिए

नए एयरटैग में Apple की सेकंड-जनरेशन अल्ट्रा वाइडबैंड चिप लगाई गई है. इससे प्रिसिजन फाइंडिंग यानी सटीक खोज करने की क्षमता 50% तक बढ़ गई है. यानी अब आप दूर रखी हुई चीजों को भी आसानी से ट्रैक कर सकेंगे.

Apple के नए एयरटैग में स्पीकर पहले के मुकाबले 50% ज्यादा लाउड है. अब सोफे के अंदर या बैग में दबे एयरटैग की आवाज सुनना आसान हो जाएगा.

इतना ही नहीं पहली बार यूजर्स Apple Watch के Series 9 और Ultra मॉडल के जरिए सीधे अपनी कलाई से एयरटैग को खोज सकेंगे.

इसके साथ ही आप अपने सामान की लोकेशन अस्थाई रूप से एयरलाइंस को शेयर कर सकते हैं. दुनिया की 50 से ज्यादा एयरलाइंस ने इस फीचर के लिए एप्पल के साथ हाथ मिलाया है.

कीमत भी जान लीजिए

भारत में नए AirTag के एक यूनिट कीमत ₹3,790 तय की गई है, वहीं 4 का पैक की कीमत ₹12,900. इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके आईफोन में iOS 26 या उससे ऊपर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए. एप्पल की वेबसाइट से ऑर्डर करने पर यूजर्स फ्री में पर्सनलाइज्ड एनग्रेविंग यानी नाम भी लिखवा सकते हैं.

Apple ने यह भी साप कर दिया है कि एयरटैग केवल सामान खोजने के लिए हैं लोगों या पालतू जानवरों की जासूसी के लिए नहीं. इसमें प्राइवेसी के लिए क्रॉस-प्लेटफॉर्म अलर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं जिससे कोई अनचाही ट्रैकिंग न कर सके.

