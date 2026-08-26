/Apple ने लॉन्च किए Mac Mini और Mac Studio, बिना इंटरनेट चलेगा आपका खुद का AI एजेंट, जानिए फीचर्स और कीमत

Apple ने AI डेवलपमेंट की दुनिया में बड़ा धमाका करते हुए अपने नए Mac Mini और Mac Studio मॉडल्स पेश कर दिए हैं. ये नए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स खास तौर पर उन लोगों और डेवलपर्स के लिए तैयार किए गए हैं जो AI मॉडल्स और AI एजेंट्स को लोकल लेवल पर बिना किसी रुकावट के चलाना चाहते हैं. नए M6 और M5 Ultra जैसे पावरफुल चिप्स के साथ Apple ने यह साबित कर दिया है कि वह AI हार्डवेयर की रेस में सबसे आगे रहना चाहता है.
आज के समय में बहुत से डेवलपर्स और टेक लवर्स अपने खुद के AI एजेंट बनाने और उन्हें चलाने के लिए क्लाउड की बजाय अपने लोकल कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. OpenClaw जैसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स के लिए एक डेडिकेटेड Mac Mini हमेशा से पहली पसंद रहा है. इसी जरूरत को समझते हुए Apple ने अपने Mac Mini और Mac Studio को बिल्कुल नए अवतार में पेश किया है. यह नया अपडेट दिखाता है कि Apple के लिए केवल iPhone ही नहीं बल्कि उनके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी AI डेवलपमेंट के लिए कितने जरूरी बन चुके हैं.
Apple ने अपनी प्रेस रिलीज में साफ किया है कि उनके नए M-सीरीज चिप्स में खास तौर पर डिजाइन किए गए न्यूरल इंजन मौजूद हैं. ये न्यूरल इंजन भारी-भरकम AI मॉडल्स को आसानी से प्रोसेस करने का काम करते हैं. इसके अलावा Apple का यूनिफाइड RAM आर्किटेक्चर मेमोरी बॉटलनेक यानी डेटा अटकने की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देता है. इस बेहतरीन हार्डवेयर सेटअप की वजह से अब कोई भी डेवलपर बिना किसी परेशानी के बड़े-बड़े LLMs (Large Language Models) को सीधे अपने Mac पर रन और फाइन-ट्यून कर सकता है.
इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण नया Mac Mini है, जिसे M6 और M5 Pro चिप्स के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है. यह पहली बार है जब Apple के किसी कंप्यूटर में M6 जेनरेशन का चिप दिया गया है. यह चिप Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) की आधुनिक 2-नेनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर तैयार किया गया है. कंपनी का दावा है कि M5 Pro चिप वाला नया Mac Mini पुराने Pro वर्जन्स के मुकाबले 8.5 गुना तेजी से बड़े लैंग्वेज मॉडल्स के प्रॉम्प्ट्स को प्रोसेस कर सकता है.
अगर आप नया Mac Mini खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि इसकी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. नया Mac Mini अब $899 (भारत में 99,900 रुपये) की शुरुआती कीमत पर मिलेगा, जो कि पिछले मॉडल से $100 ज्यादा है. इससे पहले भी गर्मी के मौसम में मेमोरी कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत की वजह से Apple ने इसकी शुरुआती कीमत $599 से बढ़ाई थी. हालांकि, जिस लेवल की AI परफॉर्मेंस और नया M6 चिप इसमें मिल रहा है, उसे देखते हुए डेवलपर्स के लिए यह एक बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है.
बिना इन-बिल्ट स्क्रीन वाले Apple के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स की लिस्ट में Mac Studio सबसे ऊपर आता है. कंपनी द्वारा इस साल के शुरुआत में Mac Pro को बंद किए जाने के बाद अब Mac Studio ही Apple की फ्लैगशिप वर्कस्टेशन मशीन है. इसके बेस वेरिएंट्स में अब M5 Max चिप का विकल्प दिया गया है. Apple के अनुसार M5 Max चिप के आने से बड़े AI मॉडल्स पिछले जनरेशन की तुलना में लगभग चार गुना तेजी से काम करेंगे. M5 Max चिप वाले Mac Studio की शुरुआती कीमत $2,499 रखी गई है, जो कि पुराने मॉडल जितनी ही है.
जो रिसर्चर्स बहुत बड़े लेवल पर AI मॉडल्स को ट्रेन और डिप्लॉय करते हैं, उनके लिए Mac Studio का M5 Ultra वेरिएंट लॉन्च किया गया है. यह फिलहाल Apple का सबसे ज्यादा पावरफुल चिपसेट है. सबसे खास बात यह है कि आप मल्टीपल M5 Ultra Mac Studios को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. ऐसा करने से सभी मशीनों की मेमोरी एक साथ जुड़ जाती है और वे एक सिंगल सुपर-मशीन की तरह काम करती हैं. इस सेटअप की मदद से डेवलपर्स 1 ट्रिलियन तक के विशालकाय पैरामीटर वाले AI मॉडल्स को भी अपने ऑफिस या लैब में आसानी से चला सकते हैं.
M5 Ultra चिप वाले नए Mac Studio की शुरुआती कीमत $5,499 रखी गई है. इससे पहले M3 Ultra चिप वाले पिछले Mac Studio मॉडल की शुरुआती कीमत $5,299 थी. हालांकि नई कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस और जनरेशन गैप को देखते हुए इसमें कई गुना ज्यादा पावर मिलती है. Apple के इन दोनों ही नए कंप्यूटर्स (Mac Mini और Mac Studio) की प्री-सेल शुरू हो चुकी है. इनकी ऑफिशियल शिपिंग 22 सितंबर से ग्राहकों के लिए शुरू कर दी जाएगी. AI की इस नई दुनिया में Apple का यह कदम वाकई में गेमचेंजर साबित होने वाला है.