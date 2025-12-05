कौन हैं Alan Dye? जिस पर Mark Zuckerberg ने उड़ाए करोड़ों रुपये, Steve Jobs से जुड़कर ऐसे चमकाई थी Apple की किस्मत

Advertisement
Dec 05, 2025
  1. एप्पल की पहचान उसका शानदार डिजाइन और आसान यूजर इंटरफेस रहा है. इसी डिजाइन टीम के सबसे बड़े नामों में से एक एलन डाय ने एप्पल को अलविदा कह दिया है. एलन डाय वही डिजाइनर हैं जिन्होंने एप्पल के मशहूर Liquid Glass UI को बनाया, जो आज iPhone, iPad, Mac और अन्य एप्पल प्रोडक्ट्स में दिखाई देता है. Bloomberg और CNBC की रिपोर्ट्स के अनुसार, एलन डाय अब एप्पल को छोड़कर मेटा से जुड़ रहे हैं- जो एप्पल का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना जाता है. यह खबर एप्पल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एलन डाय स्टीव जॉब्स के समय से कंपनी के सबसे अहम डिजाइन लीडर्स में शामिल थे.
  2. एलन डाय की जगह कौन लेगा?
    Bloomberg की रिपोर्ट में सबसे पहले बताया गया कि मेटा ने एलन डाय को अपनी टीम में शामिल कर लिया है. इसके बाद एप्पल की ओर से भी पुष्टि की गई कि अब एलन की जगह लंबे समय से एप्पल का हिस्सा रहे Stephen Lemay यह जिम्मेदारी संभालेंगे. एप्पल के सीईओ टिम कुक ने Bloomberg News से कहा: “Steve Lemay 1999 से एप्पल के हर बड़े इंटरफेस डिजाइन का अहम हिस्सा रहे हैं. उन्होंने हमेशा उत्कृष्टता का स्तर ऊंचा रखा है और एप्पल की क्रिएटिव और सहयोगी संस्कृति को आगे बढ़ाया है.” टिम कुक ने आगे कहा कि एप्पल की पहचान ही उसका डिजाइन है और कंपनी के पास आज एक शानदार डिजाइन टीम है जो इतिहास के सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है. खबर के सामने आने के बाद 3 दिसंबर को एप्पल के शेयर लगभग 1% गिरकर $284.15 पर बंद हुए, जबकि मेटा के शेयर 1.2% गिरकर $639.60 पर पहुंच गए.
  3. कौन हैं एलन डाय?
    एलन डाय 2006 में एप्पल में शामिल हुए थे, जब स्टीव जॉब्स सीईओ थे. एप्पल में उनके शुरुआती काम में पैकेजिंग और अनबॉक्सिंग अनुभव को बेहतर बनाना शामिल था. एप्पल डिजाइन टीम ने 4 दिसंबर को X पर एक पोस्ट में बताया कि एलन डाय के शुरुआती काम ने एप्पल प्रोडक्ट्स की पहली झलक यानी “फर्स्ट इम्प्रेशन” को नया रूप दिया.
  4. किन बड़े लॉन्च का हिस्सा रहे एलन डाय?
    iOS 7 UI का बड़ा बदलाव (2013): 2013 में टिम कुक के नेतृत्व में एलन डाय ने iOS 7 के रीडिजाइन में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने फ्लैट इंटरफेस, नए आइकॉन, नए फोंट और ताजा लेआउट पर काम किया.
  5. एप्पल Watch UI के प्रमुख (2015 से): 2015 में Dye को एप्पल के यूजर इंटरफेस डिजाइन टीम का प्रमुख बना दिया गया. वे एप्पल Watch के UI के मुख्य डिजाइनर रहे- जिन्होंने वॉच फेसेज, छोटे स्क्रीन का अनुभव और समग्र UI को विकसित किया.
  6. डायनेमिक आयलैंड का निर्माण (2022): 2022 में Dye ने डायनेमिक आयलैंड के डिजाइन का नेतृत्व किया- जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ जोड़ने का एक क्रांतिकारी तरीका था.
  7. Vision Pro और स्पेशल कंप्यूटिंग UI (2023-24): 2023 में उन्होंने Vision Pro के UI का नेतृत्व किया, जिसमें उपयोगकर्ताओं की आंखों को बाहर से दिखाने की तकनीक भी शामिल थी. 2024 में उन्होंने Vision Pro के लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने आंख और हाथ-आधारित इंटरैक्शन को बेहतर बनाने का काम किया.
  8. Liquid Glass UI का निर्माण (2025): 2025 में Dye ने Liquid Glass UI बनाया, जिसे एप्पल का “सबसे बड़ा क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म UI रिफ्रेश” बताया गया- जिसने iOS, iPadOS, macOS, watchOS और tvOS के डिजाइन को एकजुट किया.
  9. एप्पल ने उनके योगदान को सलाम करते हुए लिखा: “एलन डाय’ एप्पल जर्नी: एप्पल बॉक्स से लेकर iOS 7 फ्लैट डिजाइन, डायनेमिक आयलैंड और लिक्विड ग्लास तक.”
  10. मेटा में क्या भूमिका निभाएंगे एलन डाय?
    ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने एलन डाय को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और AI इंटरफेस डिजाइन की नई जिम्मेदारी सौंपी है. 3 दिसंबर को मार्क जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि वे मेटा के लिए एक नया क्रिएटिव स्टूडियो लीड करेंगे, जिसका लक्ष्य मेटा के डिजाइन को एक नए स्तर पर ले जाना है.
