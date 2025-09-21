Apple MacBook Air M4 पर बंपर डील, सेल से पहले ही यहां इतना सस्ता हुआ लैपटॉप, हाथ से न छूट जाए मौका!
Advertisement
trendingNow12930891
Hindi Newsटेक

Apple MacBook Air M4 पर बंपर डील, सेल से पहले ही यहां इतना सस्ता हुआ लैपटॉप, हाथ से न छूट जाए मौका!

Apple MacBook Air M4 की लॉन्चिंग के बाद से ही कई लोग इस लैपटॉप को खरीदने का सपना देख रहे हैं. अगर आप भी लंबे वक्त से इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये मौका आपके लिए सबसे अच्छा है. किसी भी सेल की शुरुआत से पहले ही इसकी कीमतों में गिरावट आ गई है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple MacBook Air M4 पर बंपर डील, सेल से पहले ही यहां इतना सस्ता हुआ लैपटॉप, हाथ से न छूट जाए मौका!

Apple ने इस साल की शुरुआत में ही अपना MacBook Air M4 लॉन्च किया था. हालांकि, Apple अपने प्रोडक्ट्स में जितने सेफ्टी फीचर्स देता है उतना ही ये अपनी भारी-भरकम कीमतों को लेकर भी चर्चा में रहा है. लेकिन इस बार आपको Apple MacBook Air M4 पर जबरदस्त डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है. Amazon ने यह ऑफर अपने सभी ग्राहकों को अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की शुरुआत होने से पहले दे दिया है. इस समय अमेजन से यह लैपटॉप 85,000 रुपये से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है. चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स.

इतनी कम हो चुकी है कीमत
Apple MacBook Air M4 को 99,900 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस समय अगर आप इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह सिर्फ 83,990 रुपये में उपलब्ध कराया गया है. यानी पूरी 15,910 रुपये का जबरदस्त डिस्काउंट. हालांकि, बता दें कि यह कीमत 16GB RAM + 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए है.

ऐसे मिल सकता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट
आप चाहें तो इस लैपटॉप पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी बटोर सकते हैं. ऐसे में आपको खरीदारी के लिए SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगी, जिससे 1,500 रुपये और बचाए जा सकते हैं. इसी के साथ लैपटॉप की कीमत और कम होकर 82,490 रुपये हो जाएगी. इतना ही नहीं, आप एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए आपको पुराने डिवाइस पर 4,100 रुपये तक का ट्रेड-इन ऑफर भी दिया जा रहा है. वहीं, अगर आप पूरी पेमेंट एक साथ नहीं करना चाहते तो आपके पास नो-कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन उपलब्ध है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैरी करना भी आसान
अगर आप किसी अच्छे लैपटॉप की तलाश में हैं तो इस समय आपको यह मौका दे दिया है. पावरफुल होने के साथ-साथ यह एक स्लिम लैपटॉप भी है. Apple MacBook Air M4 खासतौर पर फोटो एडिटिंग से लेकर राइटिंग, गेमिंग और वीडियो रेंडरिंग जैसी चीजों के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. इसका वजन सिर्फ 1.24 किलो है, ऐसे में इसे कहीं भी कैरी कर पाना भी काफी आसान हो जाता है.

Samsung Galaxy Z Fold 6 खरीदने का सपना होगा पूरा, पहली बार मिला 54,000 का डिस्काउंट

 

दो साइज में उपलब्ध है लैपटॉप
कंपनी ने यह Apple MacBook Air M4 दो साइज में मार्केट में लॉन्च किया था. एक 13 इंच और दूसरा 15 इंच का. इसे एल्युमिनियम यूनिबॉडी से डिजाइन किया गया है. इसके अलावा इसमें लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दी जा रही है, जो 500 निट्स तक की ब्राइटनेस ऑफर करती है. ये लैपटॉप MagSafe चार्जिंग और दो Thunderbolt पोर्ट को सपोर्ट करता है. इसमें 12MP का सेंटर स्टेज कैमरा दिया गया है. यह ऑटोमैटिकली फ्रेम एडजस्ट करता है और वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस भी स्मूद बनाता है.

iPhone से तंग Gen Z ने पकड़ा BlackBerry! जानिए क्यों फिर ट्रेंड में ये पुराना ब्रांड

M4 MacBook Air में मिले लेटेस्ट Siri अपडेट्स
बता दें कि M4 MacBook Air में लेटेस्ट Siri अपडेट्स दिए जा रहे हैं. इसकी मदद से यूजर्स बहुत आसानी से वॉयस और टेक्स्ट कमांड के बीच स्विच कर सकते हैं. इसके अलावा Siri से आप चाहें तो हजारों Mac-रिलेटेड सवाल भी कर सकते हैं, जिनका आपको जवाब मिलेगा. इसके लिए इसमें स्टेप-बाय-स्टेप गाइडेंस भी शामिल है. इसमें ChatGPT इंटीग्रेशन और राइटिंग टूल्स के जरिए AI-पावर्ड असिस्टेंस भी दिया जाता है. कंपनी का दावा है कि इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ 18 घंटे तक की है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

appleAmazon

Trending news

PM Modi Address To Nation: आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Address To Nation: आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
PM Modi
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
Pakistan firing on leepa valley LoC
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
india
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
Karnataka News
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
Garba
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
;