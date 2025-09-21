Apple MacBook Air M4 पर बंपर डील, सेल से पहले ही यहां इतना सस्ता हुआ लैपटॉप, हाथ से न छूट जाए मौका!

Apple ने इस साल की शुरुआत में ही अपना MacBook Air M4 लॉन्च किया था. हालांकि, Apple अपने प्रोडक्ट्स में जितने सेफ्टी फीचर्स देता है उतना ही ये अपनी भारी-भरकम कीमतों को लेकर भी चर्चा में रहा है. लेकिन इस बार आपको Apple MacBook Air M4 पर जबरदस्त डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है. Amazon ने यह ऑफर अपने सभी ग्राहकों को अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की शुरुआत होने से पहले दे दिया है. इस समय अमेजन से यह लैपटॉप 85,000 रुपये से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है. चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स.

इतनी कम हो चुकी है कीमत

Apple MacBook Air M4 को 99,900 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस समय अगर आप इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह सिर्फ 83,990 रुपये में उपलब्ध कराया गया है. यानी पूरी 15,910 रुपये का जबरदस्त डिस्काउंट. हालांकि, बता दें कि यह कीमत 16GB RAM + 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए है.

ऐसे मिल सकता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट

आप चाहें तो इस लैपटॉप पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी बटोर सकते हैं. ऐसे में आपको खरीदारी के लिए SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगी, जिससे 1,500 रुपये और बचाए जा सकते हैं. इसी के साथ लैपटॉप की कीमत और कम होकर 82,490 रुपये हो जाएगी. इतना ही नहीं, आप एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए आपको पुराने डिवाइस पर 4,100 रुपये तक का ट्रेड-इन ऑफर भी दिया जा रहा है. वहीं, अगर आप पूरी पेमेंट एक साथ नहीं करना चाहते तो आपके पास नो-कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन उपलब्ध है.

कैरी करना भी आसान

अगर आप किसी अच्छे लैपटॉप की तलाश में हैं तो इस समय आपको यह मौका दे दिया है. पावरफुल होने के साथ-साथ यह एक स्लिम लैपटॉप भी है. Apple MacBook Air M4 खासतौर पर फोटो एडिटिंग से लेकर राइटिंग, गेमिंग और वीडियो रेंडरिंग जैसी चीजों के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. इसका वजन सिर्फ 1.24 किलो है, ऐसे में इसे कहीं भी कैरी कर पाना भी काफी आसान हो जाता है.

दो साइज में उपलब्ध है लैपटॉप

कंपनी ने यह Apple MacBook Air M4 दो साइज में मार्केट में लॉन्च किया था. एक 13 इंच और दूसरा 15 इंच का. इसे एल्युमिनियम यूनिबॉडी से डिजाइन किया गया है. इसके अलावा इसमें लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दी जा रही है, जो 500 निट्स तक की ब्राइटनेस ऑफर करती है. ये लैपटॉप MagSafe चार्जिंग और दो Thunderbolt पोर्ट को सपोर्ट करता है. इसमें 12MP का सेंटर स्टेज कैमरा दिया गया है. यह ऑटोमैटिकली फ्रेम एडजस्ट करता है और वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस भी स्मूद बनाता है.

M4 MacBook Air में मिले लेटेस्ट Siri अपडेट्स

बता दें कि M4 MacBook Air में लेटेस्ट Siri अपडेट्स दिए जा रहे हैं. इसकी मदद से यूजर्स बहुत आसानी से वॉयस और टेक्स्ट कमांड के बीच स्विच कर सकते हैं. इसके अलावा Siri से आप चाहें तो हजारों Mac-रिलेटेड सवाल भी कर सकते हैं, जिनका आपको जवाब मिलेगा. इसके लिए इसमें स्टेप-बाय-स्टेप गाइडेंस भी शामिल है. इसमें ChatGPT इंटीग्रेशन और राइटिंग टूल्स के जरिए AI-पावर्ड असिस्टेंस भी दिया जाता है. कंपनी का दावा है कि इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ 18 घंटे तक की है.