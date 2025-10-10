Apple MacBook Air M4 पर दिवाली धमाका ऑफर! ₹18,000 का बंपर डिस्काउंट, जानें कहां मची है लूट

Apple MacBook Air M4 Offer: अगर आप भी Apple MacBook लेने का सोच रहे हैं और आपका बजट कम है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. दिवाली से पहले चल रहे फेस्टिव सीजन सेल में Apple MacBook Air M4 पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. आप Apple के इस MacBook पर ₹18,000 तक की बचत हो सकती है. इसलिए अगर आप शानदार परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिजाइन का आनंद लेना चाहते हैं तो इस मौके को बिलुकल भी मिस मत कीजिए.

कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple अपनी पावरफुल डिवाइसेज के लिए दुनिया भर में फेमस है. इसी कंपनी ने अब भारत में अपने लेटेस्ट MacBook Air M4 पर स्पेशल डिस्काउंट दे रही है. इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ यह लैपटॉप अब Vijay Sales पर ₹18,000 की छूट के साथ मिल रहा है. अगर आप नया और हाई-परफॉर्मेंस वाला MacBook Air खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए बिलकुल सही है.

MacBook Air M4 पर डिस्काउंट ऑफर

Vijay Sales पर MacBook Air M4, 16GB RAM + 256GB SSD वैरिएंट के साथ Sky Blue अब सिर्फ 91,990 रुपये में मिल रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मैकबुक की लॉन्च कीमत 99,900 रुपये थी. इसके साथ ही बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस मिलाकर कुल 17,910 रुपये तक का फायदा कस्टमर्स को मिल सकता है.

क्या MacBook Air M4 आपके लिए सही है?

नए MacBook Air M4 में Apple का लेटेस्ट M4 चिपसेट मिलता है जो पहले के M1 और M2 मॉडल्स की तुलना में शानदार परफॉर्मेंस और एनर्जी एफिशिएंस देता है. यह 10-कोर CPU के साथ आता है जो डेली के कामों के साथ-साथ फोटो और वीडियो एडिटिंग जैसे भारी-भरकम टास्क्स भी आसानी से पूरा कर देता है. खास बात यह है कि अब यह दो एक्सटर्नल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, जो लंबे समय से MacBook Air यूजर्स की मांग थी.

शानदार कैमरा और स्टाइलिश डिजाइन

MacBook Air M4 में अब 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसमें Center Stage और Desk View जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मौजूद हैं. ये फीचर्स वीडियो कॉल्स और कंटेंट क्रिएशन के दौरान फ्रेम को अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं जिससे यूजर्स को ज्यादा सुविधा मिलती है. इसके साथ ही Apple ने Air की अपनी पहचान वाली पतली और हल्की बॉडी को बनाए रखा है जो इसे सबसे पोर्टेबल लैपटॉप्स में से एक बनाती है. कंपनी के मुताबिक यह लैपटॉप एक बार चार्ज करने पर 18 घंटे तक चलता है, यानी ज्यादातर यूजर्स इसे पूरे दिन बिना चार्ज किए यूज कर सकते हैं.

