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Apple के सबसे सस्ते Laptop की ऐसी दीवानगी! आते ही फटाफट हुआ Out Of Stock, जानिए क्या है खासियत

Apple अब तेजी से अपने सप्लायर्स को नए ऑर्डर दे रहा है ताकि स्टॉक को फिर से भरा जा सके. कंपनी के पार्टनर, जैसे Foxconn और Quanta, जो चीन और वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्हें नए प्रोडक्शन ऑर्डर दिए गए हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 17, 2026, 11:33 AM IST
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Apple के सबसे सस्ते Laptop की ऐसी दीवानगी! आते ही फटाफट हुआ Out Of Stock, जानिए क्या है खासियत

Apple का नया लैपटॉप MacBook Neo लॉन्च होते ही काफी पॉपुलर हो गया है. हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस लैपटॉप की शुरुआती इन्वेंट्री पूरी तरह खत्म हो चुकी है. बताया जा रहा है कि इस डिवाइस की भारी डिमांड के चलते कंपनी के पास इस्तेमाल होने वाले A18 Pro chip की भी कमी हो गई है. यही वजह है कि अब नए ऑर्डर की डिलीवरी में देरी देखने को मिल रही है.

सप्लाई बढ़ाने के लिए कंपनी की तैयारी

टॉप गाइड की रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple अब तेजी से अपने सप्लायर्स को नए ऑर्डर दे रहा है ताकि स्टॉक को फिर से भरा जा सके. कंपनी के पार्टनर, जैसे Foxconn और Quanta, जो चीन और वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्हें नए प्रोडक्शन ऑर्डर दिए गए हैं. हालांकि, सप्लाई बढ़ाने के बावजूद ग्राहकों को यह लैपटॉप पाने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. भारत में भी ऐप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर नियो अवेलेबल नहीं है. लेकिन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स से खरीदा जा सकता है. लेकिन कब तक उपलब्ध रहेगा, इसका बता पाना मुश्किल है.

कितनी करनी पड़ेगी वेटिंग

अगर आप अभी MacBook Neo ऑर्डर करते हैं, तो आपको अप्रैल के अंत से लेकर मई की शुरुआत तक इंतजार करना पड़ सकता है. Apple की वेबसाइट के अनुसार, डिलीवरी डेट 28 अप्रैल से 5 मई के बीच की दिखाई दे रही है. वहीं स्टोर पिकअप के लिए भी 5 मई तक का समय लग सकता है. यह देरी 256GB और 512GB दोनों वेरिएंट्स पर लागू है और सभी कलर ऑप्शन में भी यही स्थिति है.

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अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उपलब्धता

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो पहले Amazon पर इस लैपटॉप का स्टॉक आसानी से मिल रहा था, लेकिन अब वहां भी ज्यादातर वेरिएंट्स मई तक के लिए डिले हो गए हैं. हालांकि, अगर आप सिल्वर कलर लेने के लिए तैयार हैं, तो यह वेरिएंट जल्दी मिल सकता है और कुछ मामलों में 2-3 दिन में शिप भी हो रहा है. दूसरी तरफ Best Buy पर यह लैपटॉप काफी हद तक उपलब्ध है. यहां कई कलर वेरिएंट्स तुरंत या एक हफ्ते के अंदर मिल सकते हैं, जबकि कुछ कलर्स में थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है.

कलर के हिसाब से बदल रहा वेटिंग टाइम

MacBook Neo के अलग-अलग कलर ऑप्शंस में डिलीवरी टाइम अलग-अलग है. सिल्वर वेरिएंट सबसे जल्दी उपलब्ध है, जबकि ब्लश, सिट्रस और इंडिगो जैसे कलर्स में ज्यादा देरी हो रही है. अगर यूजर को कलर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो सिल्वर वेरिएंट लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यह जल्दी डिलीवर हो रहा है.

क्या बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं?

एक दिलचस्प बात यह है कि MacBook Neo को आसानी से रिपेयर और कस्टमाइज किया जा सकता है. यानी आप बाद में अलग कलर के पार्ट्स लगाकर इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा करने में अतिरिक्त खर्च आएगा, जिससे यह बजट लैपटॉप धीरे-धीरे मिड-रेंज कैटेगरी में पहुंच सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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