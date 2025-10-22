Advertisement
Apple फैंस के लिए खुशखबरी! लॉन्च के तुरंत बाद MacBook Pro और iPad Pro पर बंपर डील्स, जानें ऑफर्स

एप्पल ने हाल ही MacBook Pro 14-inch (2025) और iPad Pro M5 लॉन्च किया है. इन डिवाइसों की सेल भारत में शुरू हो चुकी है. ग्राहक इन पर एक्स्ट्रा ऑफर्स का लाभ भी उठा सकते हैं, जिससे कीमत और कम हो जाएगी. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 22, 2025, 03:24 PM IST
कैलिफोर्निया की दिग्गज टेक कंपनी Apple ने अपने दो सबसे शानदार डिवाइस नया MacBook Pro 14-inch (2025) और iPad Pro (M5 चिप) को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया है. कंपनी का दावा है कि नया MacBook Pro अब पहले से 3.5 गुना बेहतर AI परफॉर्मेंस और 1.6 गुना तेज ग्राफिक्स देता है. वहीं iPad Pro में Apple का सबसे एडवांस्ड M5 चिपसेट और 13 इंच तक का डिस्प्ले  मिलता है. 

यह भी पढ़ें: Xiaomi का '3-इन-1' डिवाइस! गर्मी हो या सर्दी ये नया प्यूरीफायर हर मौसम के लिए है परफेक्ट

MacBook Pro की कीमत और ऑफर

भारत में नए MacBook Pro 14-inch (2025) की शुरुआती कीमत 1,69,900 रुपये है. इस बेस वेरिएंट में 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलती है. अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो इसका 1TB मॉडल 1,89,900 रुपये में और 2,09,900 रुपये वाले 24GB RAM + 1TB स्टोरेज वेरिएंट में ले सकते हैं. ग्राहक एक्स्ट्रा पेमेंट करके 32GB मेमोरी और 4TB स्टोरेज तक कस्टमाइज करा सकते हैं.

इस लैपटॉप पर एप्पल 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है, जो चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर EMI या No-Cost EMI ट्रांजैक्शन पर लागू होगा. यह सिल्वर और स्पेस ब्लैक रंगों में उपलब्ध है.

iPad Pro (M5) कितना महंगा है और इसमें क्या खास है?
नया iPad Pro (M5 Chip) की कीमत 99,990 रुपये से शुरू होती है, जो 11-इंच Wi-Fi मॉडल के लिए है. अगर आप बड़ी स्क्रीन चाहते हैं, तो 13-इंच मॉडल की शुरुआती कीमत 1,29,900 रुपये है.

यह भी पढ़ें: Samsung का धांसू 5G फोन सीधे ₹25,000 सस्ता! 50MP कैमरा और Snapdragon 8 Gen 3 का तगड़ा कॉम्बो

इस टैबलेट में M5 चिप के साथ-साथ 2TB तक स्टोरेज कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है. 1TB और 2TB मॉडल्स में Nano-Texture Display का ऑप्शन दिया गया है, जो रिफ्लेक्शन को कम करके डिस्प्ले की क्वालिटी को और भी शानदार बनाता है. इस पर भी Apple 4,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक और 12 महीने तक की No-Cost EMI ऑफर कर रहा है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

