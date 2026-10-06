/Apple Upcoming Laptop: क्या टचस्क्रीन के साथ आएगा नया MacBook Pro? OLED डिस्प्ले और तगड़े M5 चिप के साथ Apple करने जा रहा है बड़ा धमाका!

Apple अपने प्रीमियम MacBook Pro सीरीज में सालों बाद अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन चेंज करने की तैयारी में है. लीक रिपोर्ट्स की मानें तो आने वाला नया MacBook Pro न सिर्फ दिखने में बेहद पतला और हल्का होगा, बल्कि इसमें पहली बार OLED डिस्प्ले और टचस्क्रीन जैसे फीचर्स भी मिलने वाले हैं. आइए जानते हैं Apple के इस नए स्लिम और पावरफुल लैपटॉप के बारे में...
एप्पल के लैपटॉप्स अपनी स्पीड, तगड़ी परफॉरमेंस और प्रीमियम लुक के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. लेकिन लंबे समय से प्रो यूजर्स की एक ही शिकायत थी कि MacBook Pro थोड़े भारी और मोटे होते हैं. अब खबर आ रही है कि एप्पल आपकी इस दिक्कत को हमेशा के लिए दूर करने जा रहा है. ब्लूमबर्ग के जाने-माने रिपोर्टर मार्क गुरमन के मुताबिक एप्पल एक ऐसे नए MacBook Pro पर काम कर रहा है जो अब तक का सबसे पतला और सबसे हल्का प्रो लैपटॉप होगा. इस नए मॉडल को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया जा रहा है जो धांसू स्पीड के साथ-साथ एक पोर्टेबल लैपटॉप चाहते हैं. इसे कॉलेज, ऑफिस या ट्रैवलिंग के दौरान बैग में रखकर कहीं भी ले जाना बेहद आसान होगा.
लैपटॉप को इतना स्लिम और हल्का बनाने के लिए एप्पल की इंजीनियरिंग टीम ने इसके अंदरूनी पार्ट्स पर दोबारा काम किया है. कंपनी ने लैपटॉप के मदरबोर्ड और दूसरे कॉम्पोनेंट्स को काफी छोटा कर दिया है. इसके अलावा अंदर की खाली जगह का सही इस्तेमाल करने के लिए सारे पार्ट्स को नए तरीके से सेट किया गया है.
मजेदार बात यह है कि बॉडी को पतला और हल्का बनाने के बाद भी इसकी परफॉरमेंस में कोई कमी नहीं आएगी. यह एक पूरी तरह से पावरफुल मशीन होगी जो वीडियो एडिटिंग, हेवी कोडिंग और 3D डिजाइनिंग जैसे भारी-भरकम काम को चुटकियों में निपटा सकेगी.
डिजाइन के अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव इस नए MacBook Pro में देखने को मिलेगा, वह है इसका डिस्प्ले. अब तक एप्पल अपने प्रो लैपटॉप्स में मिनी-एलईडी या लिक्विड रेटिना स्क्रीन का ही इस्तेमाल करता आया है. लेकिन अब पहली बार MacBook Pro में OLED टेक्नोलॉजी दी जाएगी.
OLED स्क्रीन आने से यूजर्स को कमाल का विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा. इसमें कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेंगे और ब्लैक कलर्स बिल्कुल डीप नजर आएंगे. अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो एडिट करते हैं या फिर मूवी देखने के शौकीन हैं तो यह नया डिस्प्ले आपको बेहद पसंद आएगा. इसके अलावा OLED स्क्रीन बैटरी की भी काफी बचत करती है.
एप्पल फैंस सालों से मैकबुक में टचस्क्रीन की मांग कर रहे थे, जिसे कंपनी हमेशा टालती आ रही थी. लेकिन अब लगता है कि एप्पल ने अपने फैंस की बात सुन ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नए MacBook Pro में पहली बार टचस्क्रीन का सपोर्ट दिया जा सकता है.
इतना ही नहीं, एप्पल अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम macOS Golden Gate में टच इनपुट को स्मूथ बनाने के लिए काम कर रहा है. इसके साथ ही आईफोन का पॉपुलर Dynamic Island फीचर भी अब मैकबुक की स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है. इससे गानों को कंट्रोल करना और आने वाले नोटिफिकेशन्स को चेक करना बहुत आसान हो जाएगा.
परफॉरमेंस के मामले में यह लैपटॉप पावर का असली बॉस होने वाला है. रिपोर्ट्स का कहना है कि नए MacBook Pro में एप्पल के अपकमिंग M5 Pro और M5 Max चिप्स दिए जाएंगे. ये प्रोसेसर इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि बड़े से बड़ा हेवी सॉफ्टवेयर भी बिना अटके या गर्म हुए मक्खन की तरह चलेगा. कंपनी इन नए मॉडल्स को अंदरूनी तौर पर नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टेस्ट कर रही है. यह नया मैकबुक प्रो मौजूदा प्रो मॉडल्स से ऊपर एक ज्यादा प्रीमियम और अल्ट्रा-लक्जरी ऑप्शन के रूप में मार्केट में उतारा जाएगा.
अब बात करते हैं कि यह ड्रीम लैपटॉप मार्केट में कब तक देखने को मिलेगा. हालांकि एप्पल ने आधिकारिक तौर पर कोई डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन लीक हुई जानकारी के मुताबिक यह नया MacBook Pro अक्टूबर या नवंबर 2026 के आसपास मार्केट में आ सकता है. इसके साथ ही खबर यह भी है कि एप्पल एक नया OLED iPad mini भी तैयार कर रहा है. यह टैबलेट भी इसी समय के आसपास आ सकता है जिसमें बेहतर स्क्रीन, सुपरफास्ट चिप और लैंडस्केप मोड वाला फेसटाइम कैमरा मिलेगा.
एप्पल के इस बड़े बदलाव के पीछे कंपनी के नए डिजाइन हेड जॉन टर्नस का बड़ा हाथ माना जा रहा है. जॉन टर्नस आजकल एप्पल के डिजाइन स्टूडियो में काफी समय बिता रहे हैं. वे हफ्ते में कई बार और कभी-कभी दिन में दो-दो बार इंडस्ट्रियल डिजाइन टीम से मिलने जा रहे हैं. जॉन टर्नस का मुख्य मकसद एप्पल की प्रोडक्ट्स डिजाइनिंग टीम को फिर से पहले जैसा पावरफुल और क्रिएटिव बनाना है. यही वजह है कि MacBook Pro में इस बार इतने बड़े और बोल्ड बदलाव देखने को मिल रहे हैं.