Apple Maps चुपचाप आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है! ऐसे करें तुरंत बंद

यह फीचर नेविगेशन को आसान बनाने और यूजर्स को उनकी फेवरेट लोकेशन पर दोबारा पहुंचने या शेयर करने में मदद के लिए बनाया गया है. लेकिन, कई यूजर्स को यह ट्रैकिंग फीचर पसंद नहीं आ रहा क्योंकि यह उनकी प्राइवेसी को प्रभावित कर सकता है.
- अगर आप iPhone यूजर हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि Apple Maps अब आपकी हर मूवमेंट पर नजर रख सकता है. iOS 26 अपडेट के साथ कंपनी ने एक नया फीचर जोड़ा है — “Visited Places”, जो अपने-आप उन जगहों का रिकॉर्ड रखता है, जहां-जहां आप जाते हैं. यह फीचर नेविगेशन को आसान बनाने और यूजर्स को उनकी फेवरेट लोकेशन पर दोबारा पहुंचने या शेयर करने में मदद के लिए बनाया गया है. लेकिन, कई यूजर्स को यह ट्रैकिंग फीचर पसंद नहीं आ रहा क्योंकि यह उनकी प्राइवेसी को प्रभावित कर सकता है.
- Visited Places फीचर कैसे काम करता है?
Apple Maps का यह फीचर अपने-आप आपके विजिट किए गए लोकेशन्स को सेव करता है और एक लिस्ट तैयार करता है. आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं और चाहे तो अपनी पसंद की जगहों पर नोट्स भी जोड़ सकते हैं या उन्हें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं. Apple का कहना है कि Visited Places की लिस्ट पूरी तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती है, यानी आपके डेटा तक किसी और की पहुंच नहीं होती. फिर भी, बहुत से यूजर्स को लगता है कि इस तरह का डेटा कलेक्शन उनकी निजता (Privacy) के लिए खतरा बन सकता है.
- iPhone पर Visited Places फीचर को कैसे बंद करें?
अगर आप नहीं चाहते कि Apple Maps आपकी हर मूवमेंट को ट्रैक करे, तो आप इसे कुछ आसान स्टेप्स में बंद कर सकते हैं –
1. अपने iPhone की Settings App खोलें.
2. नीचे स्क्रॉल करें और Apps सेक्शन में जाकर Maps को सेलेक्ट करें.
3. अब Location ऑप्शन पर जाएं.
4. नीचे स्क्रॉल करें और Visited Places को ढूंढें.
5. इसके सामने दिए गए Toggle Button को Off कर दें.
- Visited Places की हिस्ट्री कैसे डिलीट करें?
अगर पहले से आपकी लोकेशन हिस्ट्री सेव हो चुकी है, तो आप उसे भी आसानी से मिटा सकते हैं –
1. Apple Maps ऐप खोलें.
2. नीचे दिए गए Places टैब पर टैप करें और फिर Visited Places चुनें.
3. नीचे स्क्रॉल करें और Clear History पर टैप करें.
4. फिर Clear All पर टैप करके कन्फर्म करें.
- क्यों जरूरी है Visited Places को कंट्रोल करना?
आज के डिजिटल दौर में प्राइवेसी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है. Apple जैसी कंपनियां सुरक्षा के कड़े वादे करती हैं, लेकिन अगर कोई फीचर यूजर की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करे तो सतर्क रहना जरूरी हो जाता है. अगर आप नहीं चाहते कि आपकी हर ट्रिप, ऑफिस रूट या पर्सनल लोकेशन सेव हो, तो Visited Places को बंद करना सबसे अच्छा तरीका है.
Add Zee News as a Preferred Source