Apple Maps चुपचाप आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है! ऐसे करें तुरंत बंद यह फीचर नेविगेशन को आसान बनाने और यूजर्स को उनकी फेवरेट लोकेशन पर दोबारा पहुंचने या शेयर करने में मदद के लिए बनाया गया है. लेकिन, कई यूजर्स को यह ट्रैकिंग फीचर पसंद नहीं आ रहा क्योंकि यह उनकी प्राइवेसी को प्रभावित कर सकता है.

Read More