/iPhone यूजर्स के लिए Apple का बड़ा सरप्राइज! Maps में आया Transit फीचर, सफर की टेंशन होगी खत्म

भारत में iPhone यूजर्स के लिए नेविगेशन अब और भी आसान होने जा रहा है. Apple ने बिना किसी आधिकारिक घोषणा के चुपचाप भारत में अपने मैप्स ऐप के लिए ट्रांजिट फीचर रोल आउट कर दिया है. अब तक भारतीय एप्पल यूजर्स को सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, मेट्रो और लोकल ट्रेन के रूट, लाइव टाइमिंग और किराए की जानकारी के लिए गूगल मैप्स या किसी दूसरे थर्ड-पार्टी ऐप्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इस नए अपडेट के बाद एप्पल मैप्स खुद ही सफर से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी सीधे स्क्रीन पर मिल सकेगी.
गैजेट्स 360 ने भारत में इस फीचर के रोलआउट की पुष्टि की है. इस नए बदलाव के बाद अब एप्पल यूजर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जानकारी सीधा ऐप से ही हासिल कर सकेंगे. हालांकि, एप्पल ने अभी तक भारत में इस फीचर के रोलआउट करने का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिस्ट में भी अभी भारत का नाम नहीं जुड़ा है.
मैकरूमर्स के रिसर्चर एरॉन पेरिस ने सबसे पहले एक्स पर पोस्ट करके भारत में इस फीचर के रोल आउट होने की जानकारी दी थी.
लाइव टाइमिंग और रूट
यूजर्स अपनी यात्रा के हिसाब से बस, ट्रेन या मेट्रो के आने और जाने का लाइव समय देख सकते हैं.
लाइव लोकेशन और अलर्ट
ऐप में ट्रेनों और बसों की लाइव लोकेशन दिखेगी. इसके साथ ही अगर रास्ते में कोई रुकावट या देरी है, तो उसकी चेतावनी भी मिलेगी.
स्टॉप अलर्ट
सफर के दौरान जब आपका उतरने वाला स्टॉप या स्टेशन पास आएगा, तो ऐप आपको पहले ही अलर्ट भेज देगा.
ट्रांजिट नियरबाय
इस ऑप्शन की सहायता से यूजर्स अपने आसपास के स्टेशनों और वहां से चलने वाली गाड़ियों की लिस्ट तुरंत देख सकते हैं.
सफर की प्लानिंग और पिन करने की सुविधा
यूजर्स किसी तय समय पर पहुंचने या निकलने के हिसाब से अपने सफर का प्लान तैयार कर सकते हैं. साथ ही, जिन रूट्स पर वे हर दिन सफर करते हैं, उन्हें हमेशा आसानी से देखने के लिए ऐप में पिन भी कर सकते हैं.
इसके साथ ही ऐप में एक अलग ट्रांजिट मैप मोड दिया गया है, जो शहर के मेन बस और मेट्रो रूट्स को साफ तौर पर दिखाता है.
कुछ देशों और कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के साथ इसमें सीधे ऐप से ही टिकट पेमेंट का भी ऑप्शन मिलता है. यूजर्स Apple Pay, अपने ट्रांजिट कार्ड या फिर संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऐप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं. हालांकि यह फीचर भारत में शुरू होगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
इससे पहले iOS 27 अपडेट के साथ एप्पल मैप्स में कई बड़े बदलाव किए गए थे. इसमें फ्लाईओवर फीचर को बेहतर बनाया गया था, जिसमें एरियल इमेजरी और AI का इस्तेमाल करके शहरों का 3D व्यू दिखाया जाता है.