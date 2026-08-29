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iPhone यूजर्स के लिए Apple का बड़ा सरप्राइज! Maps में आया Transit फीचर, सफर की टेंशन होगी खत्म

भारत में iPhone यूजर्स के लिए नेविगेशन आसान बनाने के लिए Apple Maps में Transit फीचर बिना आधिकारिक ऐलान के लाइव हो गया है. अब यूजर्स सीधे ऐप पर बस, मेट्रो और ट्रेन की लाइव टाइमिंग और रूट्स देख सकेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 29, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:06 PM IST
iPhone यूजर्स के लिए Apple का बड़ा सरप्राइज! Maps में आया Transit फीचर, सफर की टेंशन होगी खत्म
Image Credit: Apple Maps में आया नया फीचर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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