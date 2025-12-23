क्या 2026 में नहीं आएगा iPhone 18? Apple की नई लॉन्च स्ट्रैटेजी ने सबको चौंकाया!

Apple को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि कंपनी 2026 में iPhone 18 को पारंपरिक तरीके से लॉन्च नहीं कर सकती. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple iPhone लॉन्च की अपनी पुरानी टाइमलाइन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. कहा जा रहा है कि iPhone 18 सीरीज़ को एक साथ लॉन्च करने के बजाय दो फेज़ में उतारा जाएगा. iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के सितंबर 2026 में आने की उम्मीद है, जबकि बेस iPhone 18 को 2027 की शुरुआत तक टाल दिया जा सकता है.

ट्रायल प्रोडक्शन में देरी बना वजह

Weibo पर टिप्स्टर Fixed Focus Digital के अनुसार, iPhone 18 के बेस मॉडल का ट्रायल प्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसका ट्रायल प्रोडक्शन चीन में लूनर न्यू ईयर के बाद ही शुरू होगा. आमतौर पर लूनर न्यू ईयर के दौरान चीन की फैक्ट्रियों में काम ठप रहता है और फरवरी के आखिर तक ही सामान्य प्रोडक्शन शुरू हो पाता है. ऐसे में अगर ट्रायल प्रोडक्शन फरवरी के बाद शुरू होता है, तो बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग में समय लगना तय माना जा रहा है.

2027 में ही आएगा बेस iPhone 18

अगर यह लीक सही साबित होती है, तो iPhone 18 का बेस मॉडल 2026 में लॉन्च होना मुश्किल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इस फोन को 2027 की शुरुआत में iPhone 18e और डिले हो चुके नेक्स्ट-जेनरेशन iPhone Air के साथ लॉन्च कर सकता है. ट्रायल मैन्युफैक्चरिंग का मकसद डिजाइन और सप्लाई चेन को फाइनल करना होता है, ताकि बाद में बड़े स्तर पर प्रोडक्शन में कोई रुकावट न आए.

iPhone 18 Pro की तैयारी पहले से पूरी

जहां बेस iPhone 18 में देरी की बात सामने आ रही है, वहीं iPhone 18 Pro मॉडल्स को लेकर तस्वीर अलग है. टिप्स्टर के मुताबिक, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लिए प्रोडक्शन लाइन्स पहले ही सेटअप की जा चुकी हैं. इसका मतलब है कि इन मॉडल्स का हार्डवेयर डिजाइन लगभग फाइनल हो चुका है. हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि Pro मॉडल्स में उतने बड़े हार्डवेयर बदलाव नहीं होंगे, जितनी पहले उम्मीद की जा रही थी.

iPhone 18 में क्या हो सकता है नया

लीक्स के अनुसार, iPhone 18 में Apple का नया A20 चिपसेट देखने को मिल सकता है. यह प्रोसेसर ज्यादा एडवांस 2nm प्रोसेस पर आधारित हो सकता है, जबकि मौजूदा A19 चिप 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है. वहीं iPhone 18 Pro मॉडल्स में A20 Pro SoC मिलने की संभावना जताई जा रही है. परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के मामले में यह बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है.

अंडर-डिस्प्ले Face ID की एंट्री?

iPhone 18 Pro मॉडल्स को लेकर एक और बड़ा दावा सामने आया है. कहा जा रहा है कि इनमें अंडर-डिस्प्ले Face ID दिया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो Apple को Dynamic Island हटाने का मौका मिल सकता है. हालांकि, पूरी iPhone 18 सीरीज़ में बड़े डिजाइन बदलाव की उम्मीद फिलहाल नहीं जताई जा रही है. यानी फोन का लुक काफी हद तक मौजूदा iPhone जैसा ही रह सकता है.

कीमत को लेकर क्या है संकेत

iPhone 18 की कीमत को लेकर फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि Apple कीमत में बड़ा बदलाव नहीं करेगा. भारत में iPhone 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये थी और iPhone 18 की कीमत भी इसी रेंज में रह सकती है. हालांकि, नए चिपसेट और टेक्नोलॉजी के चलते कीमत में हल्का इज़ाफा भी संभव है.

Apple की नई रणनीति क्या कहती है

अगर Apple वाकई iPhone 18 को दो फेज़ में लॉन्च करता है, तो यह कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी लॉन्च स्ट्रैटेजी में से एक होगी. इससे Apple को प्रोडक्शन मैनेजमेंट में राहत मिल सकती है और Pro मॉडल्स पर ज्यादा फोकस करने का मौका भी मिलेगा. अब सबकी नजर इस बात पर है कि Apple आधिकारिक तौर पर इस बदलाव की पुष्टि कब करता है.