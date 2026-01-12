iPhone यूजर्स की होने जा रही मौज! Apple देगा iOS 27 में बड़ा सरप्राइज, चैटिंग को बना देगा और भी खास

iOS 27 update: Apple कंपनी अपने iPhone यूजर्स के लिए मजेदार सरप्राइज लेकर आ सकती है. अगर आप iPhone इस्तेमाल करते हैं और चैट में इमोजी का खूब मजा लेते हैं, तो कंपनी का यह सरप्राइज आपको खूब पसंद आने वाला है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Apple अपने आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 में इमोजी को लेकर एक बड़ा और मजेदार बदलाव कर सकता है. यूनिकोड कंसोर्टियम संस्था इस नए इमोजी कॉन्सेप्ट को रिव्यू कर रही है. यहां से हरी झंडी मिलते ही कंपनी इन इमोजी को iOS 27 के सॉफ्टवेयर अपडेट में शामिल कर लेगी. इसके बाद आपके फोन में कई नए और अलग-अलग तरह के इमोजी जुड़ जाएंगे.

नए इमोजी शामिल होने की उम्मीद

इमोजीपीडिया के ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार, 9 नए इमोजी कॉन्सेप्ट का रिव्यू किया जा रहा है. इनमें स्क्विंटिग आईज के साथ स्माइली पेस, लेफ्टवार्ड और राइटवार्ड थंब साइन जेस्चर, मॉनार्क बटरफ्लाई, पिकल, लाइटहाउस, मीटियोर, इरेजर और हैंडल वाला नेट शामिल हैं. इसके दो इमोजी से जुड़े 10 एक्स्ट्रा स्किन-टोन वेरिएशन को भी रिव्यू किया जा रहा है. हालांकि, अभी यह ड्राफ्ट स्टेज में हैं, इनको फाइनल मंजूरी मिलने से पहले इनमें बदलाव भी किया जा सकता है. एक बार यूनिकोड कंसोर्टियम से मंजूरी मिलने के बाद एप्पल इससे मेल खाने वाले अपने स्वयं के वर्जन तैयार करेगी.

कब तक मिलेगा यह अपडेट?

Apple हर साल अपने iPhone के लिए बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट लाता है और इस बार iOS 27 के साथ यह नया इमोजी पैक भी आने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो जैसे ही iOS 27 रोल-आउट होगा, उसके कुछ समय बाद ही इन नए इमोजी को भी फोन में जोड़ा जाएगा. यूजर्स को बस अपने फोन को अपडेट करना होगा और कीबोर्ड में अपने-आप ये नए इमोजी दिखाई देने लगेंगे. इस अपडेट में ऐप्पल ऐप्स में एआई एक्शन इंटीग्रेट करने की परमिशन देगी. इस नए iOS 27 अपडेट में आपको सिरी का नया वर्जन, ऐप्पल हेल्थ प्लस और एआई पावर्ड सर्च टूल्स मिल सकता है.

किन iPhones को मिलेगा iOS 27 इमोजी अपडेट?

Apple कंपनी अपने iPhones मॉडल्स को पांच से छह साल तक सपोर्ट करता है, इसलिए iOS 27 चलाने वाले अधिकांश मॉडलों को इमोजी अपडेट मिलना चाहिए. हालांकि, इमोजी अपडेट की पूरी जानकारी इसके लॉन्च के समय मिल पाएगी. लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आईफोन 13 सीरीज और उसके बाद के सभी मॉडलों में इमोजी अपडेट के लिए सपोर्ट मिलना संभव नहीं है.

क्यों खास हैं नए इमोजी?

इमोजी आज के समय की डिजिटल बातचीत को ज्यादा आकर्षक और भावनात्मक बनाते हैं. लोग अब बातचीत में इमोजी से खुशी, गुस्सा, प्यार जाहिर करते हैं. आज के समय में हर इमोशन के लिए एक खास इमोजी जरूर आपको म‍िल जाएगी. ऐसे में नए इमोजी आने से चैट और भी दिलचस्प होने वाला है. Apple हर बार इमोजी को अपने खास डिजाइन और स्टाइल में लाता है. एप्पल के इमोजी देखने में ज्यादा साफ, रंगीन और आकर्षक लगते हैं.

