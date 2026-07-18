/Apple यूजर्स को बड़ा झटका: Mac और iPad के बाद अब भारत में बढ़ गई इन पॉपुलर प्लान्स की कीमतें, देखें नई लिस्ट

Apple ने एक बार से अपने यूजर्स को बड़ा झटका दिया है. iPhone और iPad बनाने वाली टेक कंपनी Apple के ग्राहकों को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं. हाल ही में मैकिन्टोश Mac और आईपैड के लिए AppleCare+ सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ाने के ठीक कुछ दिनों बाद, कंपनी ने अब भारत में अपनी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस Apple Music और ऑल-इन-वन सब्सक्रिप्शन बंडल Apple One के दाम भी बढ़ा दिए हैं. यानी अब यूजर्स को इंडिविजुअल, फैमिली और स्टूडेंट प्लान्स के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.
कंपनी का कहना है कि म्यूजिक लाइसेंसिंग की बढ़ती लागत के कारण ये कीमतें बढ़ाई गई हैं. कीमतों में यह बदलाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और कई अन्य देशों में भी नई दरें लागू कर दी गई हैं. सभी नई कीमतें लाइव हो चुकी हैं.
Apple Music का सब्सक्रिप्शन लेने वालों के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. प्लान्स में हुए बदलाव कुछ इस प्रकार हैं-
Individual Plan
अब इसके लिए ₹139 प्रति महीने देने होंगे, बता दें कि कीमत बढ़ने से पहले इसी के लिए यूजर्स को ₹119 देना पड़ता था.
फैमिली प्लान
बात करें फैमिली प्लान की तो इस प्लान में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है. यह प्लान ₹179 से बढ़कर अब ₹229 प्रति महीने हो गया है.
स्टूडेंट प्लान
कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यह प्लान ₹59 से बढ़कर अब ₹69 प्रति महीने हो गया है.
बढ़ी हुई कीमतों के साथ यूजर्स को कोई नया फीचर या एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है. बेनिफिट वही पुराने ही हैं.
इंडिविजुअल प्लान
₹139 प्रति महीने वाले प्लान में यूजर को 10 करोड़ से ज्यादा गानों का एक्सेस मिलता है. साथ ही ऐड-फ्री म्यूजिक, ऑफलाइन डाउनलोड, स्पेशल ऑडियो, लॉसलेस ऑडियो, Apple Music Classical और सभी Apple व एंड्रॉयड डिवाइसेज पर सपोर्ट मिलता है.
फैमिली प्लान
फैमिली प्लान जो अब ₹229 प्रति माह हो गया है, इस प्लान में इंडिविजुअल वाले सभी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इसे फैमिली शेयरिंग के जरिए 6 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. सभी मेंबर्स की अपनी अलग म्यूजिक लाइब्रेरी और पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट होती है.
स्टूडेंट प्लान
स्टूडेंट प्लान की कीमत ₹69 प्रति महीने हो गई है. यह कंपनी का सिर्फ वेरिफाइड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है. इसमें इंडिविजुअल प्लान के सभी फायदों के साथ Apple TV+ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है.
Apple One एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसमें Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade और iCloud+ जैसी कई सर्विस एक साथ कम कीमत में मिल जाती हैं. अब इसके लिए भी यूजर्स को ज्यादा पैसे देने होंगे-
Individual प्लान
पहले 175 रुपये का था, जिसकी कीमत अब बढ़ाकर 195 रुपये प्रति महीना कंपनी ने कर दिया है.
फैमिली प्लान
फैमिली प्लान जो पहले 235 रुपये का था, वही प्लान अब 295 रुपये प्रति महीना हो गई है.
प्रीमियम प्लान
यह सबसे प्रीमियम प्लान है, जो पहले 899 रुपये का था और अब बढ़कर 995 रुपये प्रति महीना का हो गया है.