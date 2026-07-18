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Apple यूजर्स को बड़ा झटका: Mac और iPad के बाद अब भारत में बढ़ गई इन पॉपुलर प्लान्स की कीमतें, देखें नई लिस्ट

Mac और iPad के बाद Apple ने भारत में अपने Apple Music और Apple One सब्सक्रिप्शन प्लान्स महंगे कर दिए हैं. कंपनी ने लाइसेंसिंग लागत का हवाला देकर स्टूडेंट, इंडिविजुअल और फैमिली प्लान की कीमतें बढ़ा दी हैं. जानिए अब आपको हर महीने कितने रुपये चुकाने होंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 18, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:37 PM IST
Apple यूजर्स को बड़ा झटका: Mac और iPad के बाद अब भारत में बढ़ गई इन पॉपुलर प्लान्स की कीमतें, देखें नई लिस्ट

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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