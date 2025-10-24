Apple Music में आया धमाकेदार अपडेट! अब गाना गाइए और खुद को TV पर देखिए, खुद बनें पार्टी के DJ

Apple ने हाल ही में अपने सभी प्लेटफॉर्म्स- iOS, iPadOS, macOS, watchOS और tvOS के लिए नए सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किए हैं. इन अपडेट्स में जहां डिजाइन और परफॉर्मेंस से जुड़ी कई अहम चीजें बदली गई हैं, वहीं Apple Music में भी कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. कंपनी के मुताबिक, ये बदलाव यूजर्स को बेहतर सुनने, खोजने और अपनी पसंदीदा म्यूजिक के साथ इंटरैक्ट करने का नया तरीका देंगे.

Liquid Glass डिजाइन के साथ नया विजुअल एक्सपीरियंस

नए अपडेट के बाद Apple Music में अब “Liquid Glass” डिजाइन एलिमेंट देखने को मिलता है, जो ऐप को और ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है. Apple का कहना है कि यह डिजाइन बदलाव यूजर्स के लिए इंटरफेस को ज्यादा क्लीन और इंटरएक्टिव बनाएगा, ताकि गाने सुनने और प्लेलिस्ट मैनेज करने का अनुभव और भी आसान और मजेदार हो जाए.

Lyrics Translation और Pronunciation फीचर

Apple Music में जो सबसे खास फीचर जोड़ा गया है, वह है Lyrics Translation और Pronunciation सपोर्ट. यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए है जो अलग-अलग भाषाओं के गाने सुनते हैं. अब यूजर्स किसी भी गाने के बोल का ट्रांसलेशन रियल टाइम में देख सकेंगे — यानी आप गाने का मतलब समझते हुए उसे सुन सकते हैं. साथ ही, Pronunciation फीचर से आप किसी भी भाषा के गाने को सही उच्चारण में गा सकते हैं, जिससे कराओके नाइट्स (Karaoke Nights) और भी मजेदार हो जाएंगी. Apple ने बताया है कि यह फीचर मशीन लर्निंग और एक्सपर्ट्स के मिलाजुला काम से तैयार हुआ है ताकि गाने के असली इमोशन और मतलब बरकरार रहें.

Apple Music Sing – बन जाइए अपने घर के Rockstar

Apple ने अपने यूजर्स के लिए एक शानदार फीचर लॉन्च किया है — Apple Music Sing. इसके जरिए आपका iPhone अब माइक्रोफोन बन जाएगा. स्क्रीन पर बीट के साथ गाने के बोल दिखेंगे और आप उसी लय में गा सकेंगे. अगर आप Continuity Camera का इस्तेमाल करते हैं तो TV स्क्रीन पर खुद को गाते हुए भी देख सकते हैं, जिससे पार्टी या फैमिली गेदरिंग्स में आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस बिल्कुल लाइव कॉन्सर्ट जैसा लगेगा.

AutoMix – अब म्यूजिक प्लेलिस्ट में DJ वाला फील

Apple Music में अब AutoMix फीचर जोड़ा गया है, जो आपके प्लेलिस्ट के गानों को एक DJ की तरह स्मूदली मिक्स करता है. यानी अब एक गाना खत्म होने और दूसरा शुरू होने के बीच कोई अजीब सा गैप नहीं रहेगा. यह फीचर गानों के टेम्पो और रिद्म को मैच करता है, जिससे पूरा म्यूजिक सेशन और भी नैचुरल और कंटीन्यूअस लगता है. हालांकि, यह फीचर उन एल्बम्स या DJ मिक्स पर लागू नहीं होगा जिनमें पहले से ट्रांजिशन मौजूद हैं.

Music Pins – अपने फेवरेट गानों को रखें एक क्लिक दूर

Apple Music में अब आया है Music Pins फीचर, जिसके जरिए आप अपने फेवरेट गाने, आर्टिस्ट, या प्लेलिस्ट को अपनी लाइब्रेरी के टॉप पर पिन कर सकते हैं. इसके अलावा, होम स्क्रीन पर एक नया Pins Widget भी दिया गया है जिससे यूजर्स सीधे अपने पसंदीदा म्यूजिक पर पहुंच सकते हैं. साथ ही, Live Radio Widget के जरिए आप एक टैप में रेडियो स्टेशन शुरू कर सकते हैं.

Dynamic Lock Screen और Motion Album Covers

Apple ने म्यूजिक सुनने के विजुअल एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाया है. अब जब आप कोई गाना सुनेंगे तो आपके लॉक स्क्रीन पर Album Covers एनिमेट होंगे. इसके साथ नए प्लेबैक कंट्रोल्स भी दिए गए हैं जो स्क्रीन को ज्यादा डायनेमिक लुक देते हैं.

India में अब और ज्यादा भाषाओं में Apple Music

Apple ने यह भी बताया है कि अब उसका पूरा म्यूजिक कैटलॉग — जिसमें 100 मिलियन से ज्यादा गाने शामिल हैं — Lossless Audio और Spatial Audio with Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है. भारत में Apple Music का क्षेत्रीय विस्तार भी हुआ है, जिसमें अब हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं में भी गाने उपलब्ध हैं.