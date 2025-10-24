Advertisement
trendingNow12973156
Hindi Newsटेक

Apple Music में आया धमाकेदार अपडेट! अब गाना गाइए और खुद को TV पर देखिए, खुद बनें पार्टी के DJ

इन अपडेट्स में जहां डिजाइन और परफॉर्मेंस से जुड़ी कई अहम चीजें बदली गई हैं, वहीं Apple Music में भी कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. कंपनी के मुताबिक, ये बदलाव यूजर्स को बेहतर सुनने, खोजने और अपनी पसंदीदा म्यूजिक के साथ इंटरैक्ट करने का नया तरीका देंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple Music में आया धमाकेदार अपडेट! अब गाना गाइए और खुद को TV पर देखिए, खुद बनें पार्टी के DJ

Apple ने हाल ही में अपने सभी प्लेटफॉर्म्स- iOS, iPadOS, macOS, watchOS और tvOS के लिए नए सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किए हैं. इन अपडेट्स में जहां डिजाइन और परफॉर्मेंस से जुड़ी कई अहम चीजें बदली गई हैं, वहीं Apple Music में भी कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. कंपनी के मुताबिक, ये बदलाव यूजर्स को बेहतर सुनने, खोजने और अपनी पसंदीदा म्यूजिक के साथ इंटरैक्ट करने का नया तरीका देंगे.

Liquid Glass डिजाइन के साथ नया विजुअल एक्सपीरियंस
नए अपडेट के बाद Apple Music में अब “Liquid Glass” डिजाइन एलिमेंट देखने को मिलता है, जो ऐप को और ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है. Apple का कहना है कि यह डिजाइन बदलाव यूजर्स के लिए इंटरफेस को ज्यादा क्लीन और इंटरएक्टिव बनाएगा, ताकि गाने सुनने और प्लेलिस्ट मैनेज करने का अनुभव और भी आसान और मजेदार हो जाए.

Lyrics Translation और Pronunciation फीचर
Apple Music में जो सबसे खास फीचर जोड़ा गया है, वह है Lyrics Translation और Pronunciation सपोर्ट. यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए है जो अलग-अलग भाषाओं के गाने सुनते हैं. अब यूजर्स किसी भी गाने के बोल का ट्रांसलेशन रियल टाइम में देख सकेंगे — यानी आप गाने का मतलब समझते हुए उसे सुन सकते हैं. साथ ही, Pronunciation फीचर से आप किसी भी भाषा के गाने को सही उच्चारण में गा सकते हैं, जिससे कराओके नाइट्स (Karaoke Nights) और भी मजेदार हो जाएंगी. Apple ने बताया है कि यह फीचर मशीन लर्निंग और एक्सपर्ट्स के मिलाजुला काम से तैयार हुआ है ताकि गाने के असली इमोशन और मतलब बरकरार रहें.

Add Zee News as a Preferred Source

Apple Music Sing – बन जाइए अपने घर के Rockstar
Apple ने अपने यूजर्स के लिए एक शानदार फीचर लॉन्च किया है — Apple Music Sing. इसके जरिए आपका iPhone अब माइक्रोफोन बन जाएगा. स्क्रीन पर बीट के साथ गाने के बोल दिखेंगे और आप उसी लय में गा सकेंगे. अगर आप Continuity Camera का इस्तेमाल करते हैं तो TV स्क्रीन पर खुद को गाते हुए भी देख सकते हैं, जिससे पार्टी या फैमिली गेदरिंग्स में आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस बिल्कुल लाइव कॉन्सर्ट जैसा लगेगा.

AutoMix – अब म्यूजिक प्लेलिस्ट में DJ वाला फील
Apple Music में अब AutoMix फीचर जोड़ा गया है, जो आपके प्लेलिस्ट के गानों को एक DJ की तरह स्मूदली मिक्स करता है. यानी अब एक गाना खत्म होने और दूसरा शुरू होने के बीच कोई अजीब सा गैप नहीं रहेगा. यह फीचर गानों के टेम्पो और रिद्म को मैच करता है, जिससे पूरा म्यूजिक सेशन और भी नैचुरल और कंटीन्यूअस लगता है. हालांकि, यह फीचर उन एल्बम्स या DJ मिक्स पर लागू नहीं होगा जिनमें पहले से ट्रांजिशन मौजूद हैं.

Music Pins – अपने फेवरेट गानों को रखें एक क्लिक दूर
Apple Music में अब आया है Music Pins फीचर, जिसके जरिए आप अपने फेवरेट गाने, आर्टिस्ट, या प्लेलिस्ट को अपनी लाइब्रेरी के टॉप पर पिन कर सकते हैं. इसके अलावा, होम स्क्रीन पर एक नया Pins Widget भी दिया गया है जिससे यूजर्स सीधे अपने पसंदीदा म्यूजिक पर पहुंच सकते हैं. साथ ही, Live Radio Widget के जरिए आप एक टैप में रेडियो स्टेशन शुरू कर सकते हैं.

Dynamic Lock Screen और Motion Album Covers
Apple ने म्यूजिक सुनने के विजुअल एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाया है. अब जब आप कोई गाना सुनेंगे तो आपके लॉक स्क्रीन पर Album Covers एनिमेट होंगे. इसके साथ नए प्लेबैक कंट्रोल्स भी दिए गए हैं जो स्क्रीन को ज्यादा डायनेमिक लुक देते हैं.

India में अब और ज्यादा भाषाओं में Apple Music
Apple ने यह भी बताया है कि अब उसका पूरा म्यूजिक कैटलॉग — जिसमें 100 मिलियन से ज्यादा गाने शामिल हैं — Lossless Audio और Spatial Audio with Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है. भारत में Apple Music का क्षेत्रीय विस्तार भी हुआ है, जिसमें अब हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं में भी गाने उपलब्ध हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

appleApple MusiciOS 26 update

Trending news

'घुसपैठियों ने...मां काली का अपमान' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'घुसपैठियों ने...मां काली का अपमान' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
Bus accident
सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक