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Android से iPhone में क्यों करना चाहिए स्विच? Apple ने नए अंदाज में बताईं iPhone 17 की खूबियां

IPL जैसे बड़े इवेंट के दौरान कंपनी ने 'Drumbeats' कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें पुराने भारतीय राजमहलों की कहानी के जरिए iPhone 17 के फीचर्स को आसान और दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:25 AM IST
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IPL जैसे बड़े इवेंट के दौरान कंपनी ने “Drumbeats” कैंपेन लॉन्च किया है.
IPL जैसे बड़े इवेंट के दौरान कंपनी ने “Drumbeats” कैंपेन लॉन्च किया है.

अगर आप Android से iPhone पर आने का सोच रहे हैं, तो Apple ने इसे समझाने के लिए इस बार थोड़ा अलग रास्ता चुना है. IPL जैसे बड़े इवेंट के दौरान कंपनी ने “Drumbeats” कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें पुराने भारतीय राजमहलों की कहानी के जरिए iPhone 17 के फीचर्स को आसान और दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है. मकसद साफ है- जो लोग iPhone के नए यूजर हैं या Android से स्विच करना चाहते हैं, उन्हें यह समझाया जाए कि आखिर iPhone क्यों अलग है.

शाही कहानी में छिपी टेक की समझ

इस कैंपेन में छह छोटे वीडियो हैं, जिनमें एक काल्पनिक शाही दुनिया दिखाई गई है. हर कहानी में कोई संकट आता है और राजा या रानी परेशान हो जाते हैं. तभी iPhone का एक फीचर सामने आता है और समस्या का हल निकाल देता है. इस तरह Find My, Centre Stage, Visual Intelligence, Dual Capture और Fast Charging जैसे फीचर्स को रोजमर्रा की जरूरतों से जोड़कर दिखाया गया है.

 

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मजबूत डिस्प्ले और बेहतर विजिबिलिटी

iPhone 17 में Ceramic Shield 2 दिया गया है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत है और स्क्रैच से बेहतर सुरक्षा देता है. साथ ही 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसे धूप में इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा आसान बनाती है. आउटडोर यूज के लिए यह एक बड़ा फायदा हो सकता है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो अक्सर बाहर रहते हैं.

बैटरी और चार्जिंग में सुधार

नए iPhone 17 और iPhone 17 Pro में फास्ट चार्जिंग को बेहतर किया गया है, जिससे फोन लगभग 20 मिनट में 50% तक चार्ज हो सकता है. A19 चिप और iOS 26 की पावर मैनेजमेंट तकनीक दिनभर की बैटरी लाइफ देने का दावा करती है. इसके अलावा Adaptive Power Mode यूजर के इस्तेमाल को समझकर बैटरी बचाने में मदद करता है, जिससे जरूरत के समय फोन बंद होने की चिंता कम हो जाती है.

खोए डिवाइस की टेंशन खत्म

Find My ऐप iPhone का एक ऐसा फीचर है, जो खासतौर पर नए यूजर्स के लिए उपयोगी है. यह आपके डिवाइस को ट्रैक करने में मदद करता है, चाहे वह ऑनलाइन हो या नहीं. अगर आप कहीं फोन भूल जाते हैं, तो यह आपको अलर्ट भी देता है. यह फीचर उन लोगों के लिए राहत दे सकता है जो अक्सर चीजें मिसप्लेस कर देते हैं.

Visual Intelligence से स्मार्ट एक्सपीरियंस

iPhone 17 में Visual Intelligence फीचर यूजर को आसपास की चीजों के बारे में जानकारी देता है. यह टेक्स्ट को समझ सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, नंबर या ईमेल पहचान सकता है और जरूरत पड़ने पर इंटरनेट से जानकारी भी ला सकता है. यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए मददगार हो सकता है जो अपने फोन से ज्यादा काम करना चाहते हैं.

कैमरा और कंटेंट क्रिएशन में बढ़त

नया Centre Stage फ्रंट कैमरा ज्यादा वाइड एंगल और बेहतर क्वालिटी देता है. यह ग्रुप सेल्फी के दौरान खुद ही फ्रेम को एडजस्ट कर लेता है. वहीं Dual Capture फीचर के जरिए आप एक साथ फ्रंट और रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. कंटेंट क्रिएटर्स या सोशल मीडिया यूजर्स के लिए यह एक काम का फीचर साबित हो सकता है.

आसान इस्तेमाल और बेहतर इकोसिस्टम

Apple का सबसे बड़ा फोकस हमेशा आसान यूजर एक्सपीरियंस पर रहा है. AirPods को कनेक्ट करना हो या AirDrop से फाइल शेयर करनी हो, सब कुछ एक टैप में हो जाता है. साथ ही, नियमित iOS अपडेट फोन को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखते हैं. यह उन यूजर्स के लिए खास है जो एक स्थिर और आसान सिस्टम चाहते हैं.

प्राइवेसी और भरोसे का पहलू

iPhone में प्राइवेसी पर खास ध्यान दिया जाता है. Face ID, ऐप ट्रैकिंग कंट्रोल और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसे फीचर्स यूजर डेटा को सुरक्षित रखते हैं. यह उन लोगों के लिए एक अहम वजह हो सकती है, जो अपने डेटा को लेकर सजग रहते हैं.

परफॉर्मेंस और सुरक्षा का संतुलन

Apple के नए चिपसेट फोन को तेज और स्मूद बनाते हैं, जिससे रोजमर्रा के कामों में कोई दिक्कत नहीं आती. साथ ही Crash Detection जैसे फीचर्स इमरजेंसी स्थिति में मदद कर सकते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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