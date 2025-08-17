Apple के नए फीचर ने लॉन्चिंग से पहले ही उड़ाया गर्दा, बदलने जा रहा पूरा खेल, अब नहीं पड़ेगी फोन को छूने की जरूरत

Apple ने अपने पिछले साल ही WWDC 2024 इवेंट में Siri के अपग्रेडेड वर्जन की झलक दिखाई थी, लेकिन अब तक यह नया वॉइस असिस्टेंट आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है. हालांकि, अब इसके लॉन्च को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, Siri का यह नया वर्जन 2026 की शुरुआत में, फरवरी से अप्रैल के बीच रिलीज किया जा सकता है. इस बार Siri में एक पावरफुल फीचर शामिल होगा जिसे ‘App Intents’ कहा जा रहा है. इसकी मदद से iPhone यूजर्स बिना फोन को छूए, सिर्फ बोलकर ही कई काम कर सकेंगे. उदाहरण के लिए, कोई फोटो ढूंढनी हो, एडिट करना हो या कहीं भेजनी हो, Siri सिर्फ एक कमांड पर सारे काम करेगा.

Siri होगा अपग्रेड

Siri का नया अपग्रेड इसे कहीं ज्यादा स्मार्ट बना देगा. अब Siri सिर्फ Apple ऐप्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि थर्ड-पार्टी ऐप्स में भी पूरी तरह से एक्टिव रह पाएगा. उदाहरण के तौर, आप बोलकर इंस्टाग्राम पर कमेंट कर पाएंगे, शॉपिंग ऐप में प्रोडक्ट्स ब्राउज कर सकेंगे और बास्केट में आइटम ऐड भी कर पाएंगे. इस बदलाव का मकसद Siri को ऐप्स के इंटरफेस से जोड़ना है, ताकि यूजर्स अलग-अलग सेवाओं को वॉइस कमांड से ही कंट्रोल कर सकें.

स्टेप्स में लॉन्च होगा अपग्रेडेड वर्जन

रिपोर्ट्स की मानें तो Apple अपने अपग्रेडेड Siri को एक बार में नहीं, बल्कि कई स्टेप्स में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी पहले यह सुनिश्चित करेगी कि नए फीचर्स थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ सही तरीके से काम करेंगे या नहीं. इसके लिए एक डीप से टेस्टिंग की जाएगी. जब सब कुछ ठीक पाया जाएगा, तभी Siri का नया वर्जन धीरे-धीरे यूजर्स तक पहुंचेगा. यानी सभी लोगों को ये अपडेट एक साथ नहीं मिलेगा, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से रोल आउट किया जाएगा.

कुछ प्लेटफॉर्म्स पर होगी टेस्टिंग

बताया जा रहा है कि शुरुआत में Apple इसकी टेस्टिंग सीमित यूजर्स और ऐप्स के साथ ही करेगा, जिनमें Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp और कुछ गेम्स जैसे फेमस प्लेटफॉर्म होंगे. इस टेस्टिंग में Apple के ऐप्स भी शामिल किए जाएंगे.

Apple के लिए हो सकती है बड़ी उपलब्धि

Siri के नए वर्जन के साथ Apple वॉयस असिस्टेंट टेक्नोलॉजी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी है. इससे iPhone यूजर्स का डिवाइस के साथ बातचीत करना पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और आसान हो जाएगा. अगर यह नया अपडेट उम्मीदों पर खरा उतरता है तो यह Apple के लिए AI की दुनिया में एक बड़ा कदम हो सकता है, जो भविष्य में और भी एडवांस वॉयस कमांड्स और ऐप्स के साथ मजबूती से जुड़ने की संभावनाएं तैयार करता है.