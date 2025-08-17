Apple के नए फीचर ने लॉन्चिंग से पहले ही उड़ाया गर्दा, बदलने जा रहा पूरा खेल, अब नहीं पड़ेगी फोन को छूने की जरूरत
Advertisement
trendingNow12885087
Hindi Newsटेक

Apple के नए फीचर ने लॉन्चिंग से पहले ही उड़ाया गर्दा, बदलने जा रहा पूरा खेल, अब नहीं पड़ेगी फोन को छूने की जरूरत

Apple लगातार अपने डिवाइस को अपग्रेड कर रहा है. अब फिर से एक ऐसे फीचर का खुलासा हुआ है, जिसके लिए अभी से बेसब्री बढ़ गई है. इस फीचर का इस्तेमाल के बाद यूजर्स को फोन को हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए जानते हैं क्या होने वाला है कमाल.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 17, 2025, 03:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple के नए फीचर ने लॉन्चिंग से पहले ही उड़ाया गर्दा, बदलने जा रहा पूरा खेल, अब नहीं पड़ेगी फोन को छूने की जरूरत

Apple ने अपने पिछले साल ही WWDC 2024 इवेंट में Siri के अपग्रेडेड वर्जन की झलक दिखाई थी, लेकिन अब तक यह नया वॉइस असिस्टेंट आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है. हालांकि, अब इसके लॉन्च को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, Siri का यह नया वर्जन 2026 की शुरुआत में, फरवरी से अप्रैल के बीच रिलीज किया जा सकता है. इस बार Siri में एक पावरफुल फीचर शामिल होगा जिसे ‘App Intents’ कहा जा रहा है. इसकी मदद से iPhone यूजर्स बिना फोन को छूए, सिर्फ बोलकर ही कई काम कर सकेंगे. उदाहरण के लिए, कोई फोटो ढूंढनी हो, एडिट करना हो या कहीं भेजनी हो, Siri सिर्फ एक कमांड पर सारे काम करेगा.

Siri होगा अपग्रेड
Siri का नया अपग्रेड इसे कहीं ज्यादा स्मार्ट बना देगा. अब Siri सिर्फ Apple ऐप्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि थर्ड-पार्टी ऐप्स में भी पूरी तरह से एक्टिव रह पाएगा. उदाहरण के तौर, आप बोलकर इंस्टाग्राम पर कमेंट कर पाएंगे, शॉपिंग ऐप में प्रोडक्ट्स ब्राउज कर सकेंगे और बास्केट में आइटम ऐड भी कर पाएंगे. इस बदलाव का मकसद Siri को ऐप्स के इंटरफेस से जोड़ना है, ताकि यूजर्स अलग-अलग सेवाओं को वॉइस कमांड से ही कंट्रोल कर सकें.

स्टेप्स में लॉन्च होगा अपग्रेडेड वर्जन
रिपोर्ट्स की मानें तो Apple अपने अपग्रेडेड Siri को एक बार में नहीं, बल्कि कई स्टेप्स में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी पहले यह सुनिश्चित करेगी कि नए फीचर्स थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ सही तरीके से काम करेंगे या नहीं. इसके लिए एक डीप से टेस्टिंग की जाएगी. जब सब कुछ ठीक पाया जाएगा, तभी Siri का नया वर्जन धीरे-धीरे यूजर्स तक पहुंचेगा. यानी सभी लोगों को ये अपडेट एक साथ नहीं मिलेगा, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से रोल आउट किया जाएगा.

AI की मार, टेक कंपनियों में 50% से ज्यादा नौकरियां गायब, युवाओं के लिए दरवाजे बंद!

कुछ प्लेटफॉर्म्स पर होगी टेस्टिंग
बताया जा रहा है कि शुरुआत में Apple इसकी टेस्टिंग सीमित यूजर्स और ऐप्स के साथ ही करेगा, जिनमें Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp और कुछ गेम्स जैसे फेमस प्लेटफॉर्म होंगे. इस टेस्टिंग में Apple के ऐप्स भी शामिल किए जाएंगे.

क्या है WhatsApp Screen Mirroring Fraud, बैंक खाली करने का ठगों ने ढूंढ़ा नया तरीका

Apple के लिए हो सकती है बड़ी उपलब्धि
Siri के नए वर्जन के साथ Apple वॉयस असिस्टेंट टेक्नोलॉजी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी है. इससे iPhone यूजर्स का डिवाइस के साथ बातचीत करना पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और आसान हो जाएगा. अगर यह नया अपडेट उम्मीदों पर खरा उतरता है तो यह Apple के लिए AI की दुनिया में एक बड़ा कदम हो सकता है, जो भविष्य में और भी एडवांस वॉयस कमांड्स और ऐप्स के साथ मजबूती से जुड़ने की संभावनाएं तैयार करता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

appleiPhone

Trending news

हम शुद्ध कर रहे... राहुल गांधी के 'चोरी' वाले आरोप पर साफ बोला चुनाव आयोग
2025 bihar election
हम शुद्ध कर रहे... राहुल गांधी के 'चोरी' वाले आरोप पर साफ बोला चुनाव आयोग
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
History Of Nehru Family
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
Election Commission Press Conference: 'भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश, वोट चोरी कहना संविधान का अपमान', EC ने जमकर सुनाई खरी-खरी
election commission press conference
Election Commission Press Conference: 'भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश, वोट चोरी कहना संविधान का अपमान', EC ने जमकर सुनाई खरी-खरी
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
;