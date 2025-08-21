iPhone यूजर्स सावधान! Apple ने जारी किया नया अपडेट, जल्दी करें इंस्टॉल नहीं तो...
iPhone यूजर्स सावधान! Apple ने जारी किया नया अपडेट, जल्दी करें इंस्टॉल नहीं तो...

Apple Releases iOS Update: Apple ने iPhone यूजर्स के लिए एक नया iOS अपडेट जारी किया है. यह अपडेट एक सिक्योरिटी प्रॉबल्म को ठीक करता है. ये अपडेट iPhone XS और उसके बाद के मॉडल के लिए उपलब्ध है. Apple ने कहा है कि इस अपडेट से एक बड़ी खामी को दूर किया गया है और सभी यूजर्स के लिए यह बेहद जरूरी है.  

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:38 PM IST
iPhone यूजर्स सावधान! Apple ने जारी किया नया अपडेट, जल्दी करें इंस्टॉल नहीं तो...

iOS Update in iPhone: हाल ही में Apple ने iPhone यूजर्स के लिए एक नया iOS 18.6.2 अपडेट जारी किया है. यह नया अपडेट iOS 18.6.1 के करीब एक हफ्ते बाद ही आ गया है.  साथ ही अमेरिका में आईफोन यूजर्स के लिए Apple Watch में फिर से ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग फीचर को ऐड कर दिया गया है.

टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेटेस्ट अपडेट में एक सेक्योरिटी इशू को फिक्स किया गया है जो पुराने वर्जन में सामने नहीं आई थी. यह अपडेट iPhone XS और उसके बाद के मॉडल्स के लिए उपलब्ध है. आइए जानते हैं डिटेल में...

iOS 18.6.2 अपडेट क्यों जरूरी है?
Apple ने iOS 18.6.2  अपडेट को रिलीज में कहा है कि यह सभी iPhone यूजर्स के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह अपडेट एक सेक्योरिटी प्रॉब्लम को ठीक करता है. यह लेटेस्ट अपडेट करीब 855MB का है. इस नए अपडेट से एक खतरनाक जीरो-डे वल्नरेबिलिटी (CVE-2025-43300) खामी को दूर किया गया है.

इसकी वजह से खतरनाक फाइल को ओपन करने पर सिस्टम में समस्या पैदा हो रही थी. जिससे साइबर अटैक और मेमोरी करप्शन का खतरा बन रहा था. लेकिन एप्पल ने अपने लेटेस्ट अपडेट में इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया हे.  

iPad यूजर्स के लिए नया अपडेट हुआ रिलीज
Apple के मुताबिक इस समस्या का इस्तेमाल हैकर्स साइबर अटैक्स में कर चुके हैं. जिसमें कुछ चुने हुए लोगों को ही निशाना बनाया गया था. एप्पल ने यह खामी improved bounds checking की मदद से फिक्स कर दी है.

साथ ही Apple ने iPad यूजर्स के लिए iPadOS 18.6.2 अपडेट रिलीज किया है, इसमें भी सेम सिक्योरिटी प्रॉब्लम को ठीक किया गया है. इस अपडेट को iPhone में इंस्टॉल करने के लिए अपने iPhone या iPad में Settings खोलें और General> Software Update> Install Now> पर क्लिक करें. बस हो गया आपके फोन में लेटेस्ट अपडेट.

