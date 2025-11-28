तैयार हो जाओ नोएडा! Apple खोलने जा रहा Mall Of India में 5वां स्टोर, जान लीजिए तारीख और सुविधाएं

Apple ने आज आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि वह भारत में अपना पांचवां स्टोर Apple Noida खोलने जा रहा है. यह स्टोर नोएडा के DLF Mall of India में 11 दिसंबर से आम लोगों के लिए खुल जाएगा. यह एप्पल की भारत में बढ़ती रिटेल उपस्थिति का एक और बड़ा कदम है. नए स्टोर के साथ नोएडा के ग्राहक अब एप्पल प्रोडक्ट्स को और नजदीक से जान सकेंगे, खरीद सकेंगे और कंपनी की प्रीमियम सर्विस का अनुभव ले सकेंगे.

मोर-प्रेरित खूबसूरत लुक: स्टोर की झलक ने खींचा ध्यान

आज सुबह एप्पल नोएडा स्टोर की पहली झलक दिखाई गई, जहां स्टोर की बैरिकेडिंग को रंग-बिरंगे पंखों से सजाया गया था. ये डिजाइन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है. एप्पल ने इसी मोर-थीम को इससे पहले सितंबर में Apple Hebbal (बेंगलुरु) और Apple Koregaon Park (पुणे) स्टोर्स की लॉन्चिंग के समय भी इस्तेमाल किया था. यह थीम एक आधुनिक भारत के आत्मविश्वास, रचनात्मकता और एप्पल की अनोखी इनोवेशन फिलॉसफी को दर्शाती है. नोएडा स्टोर के लिए यह डिजाइन शहर की युवा ऊर्जा और क्रिएटिव वाइब का संकेत देता है.

डिजाइन और इनोवेशन का शहर: नोएडा में क्यों खुला नया Apple स्टोर

एप्पल ने कहा है कि नोएडा एक ऐसा शहर है जो डिजाइन, विकास और महत्वाकांक्षा का केंद्र बन चुका है. यहाँ स्टार्टअप से लेकर टेक कंपनियों तक, हर प्रकार की इनोवेशन संस्कृति तेजी से बढ़ रही है. Apple Noida का उद्देश्य ऐसा स्पेस बनाना है जहां ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट्स न देखें बल्कि उनके साथ सीखें, एक्सप्लोर करें और खुद को अपग्रेड करें. स्टोर की टीम में विशेषज्ञ, क्रिएटिव एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियन शामिल होंगे, जो हर ग्राहक को बेहतरीन अनुभव देंगे.

iPhone 17 से लेकर M5 MacBook—सबसे नया लाइनअप उपलब्ध

Apple Noida में ग्राहक एप्पल का लेटेस्ट पूरा प्रोडक्ट लाइनअप देख सकेंगे. इसमें शामिल हैं:

• iPhone 17 सीरीज

• M5 चिप वाला iPad Pro

• नया MacBook Pro 14-इंच

यहां ग्राहक इन प्रोडक्ट्स की फीचर्स को हाथों से इस्तेमाल कर सकेंगे और कंपनी के एक्सपर्ट्स से डेमो व गाइडेंस भी ले सकेंगे. स्टोर में मौजूद Specialists, Creatives, Geniuses और बिजनेस टीम उपयोगकर्ताओं को खरीद, सेटअप, रिपेयर, क्रिएटिव वर्क और टेक सपोर्ट में मदद करेंगे.

Today at Apple: फ्री सेशंस से सीखने का मौका

एप्पल नोएडा में ग्राहक Today at Apple सेशंस में भी हिस्सा ले सकेंगे. ये रोजाना होने वाली फ्री क्लासेज होती हैं, जिनमें फोटोग्राफी, आर्ट, म्यूजिक, कोडिंग और क्रिएटिव स्किल्स सिखाई जाती हैं. इन सेशंस को Apple Creatives लीड करते हैं, जो लोगों को नए आइडियाज और स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करते हैं.

ऑनलाइन सर्विस की तरह ऑफलाइन अनुभव भी और मजबूत होगा

नए स्टोर के साथ एप्पल अब भारतीय ग्राहकों को और बेहतर कनेक्टेड अनुभव देना चाहता है. Apple Store Online, Shop With a Specialist over Video और Apple Store App जैसी ऑनलाइन सेवाएँ पहले से ही उपलब्ध हैं.

Apple Noida इन सेवाओं को और मजबूत करेगा और ग्राहकों को सुरक्षित, आसान और पर्सनलाइज्ड खरीदारी का अनुभव देगा. चाहे ऑनलाइन खरीदी हो या ऑफलाइन विजिट—एप्पल चाहता है कि भारत में हर ग्राहक को प्रीमियम सर्विस मिले.