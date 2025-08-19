iPhone 17 के बाद iPhone 18 नहीं लाएगी Apple? जानिए क्या है दावे की सच्चाई
iPhone 17 के बाद iPhone 18 नहीं लाएगी Apple? जानिए क्या है दावे की सच्चाई

iPhone 17 की लॉन्चिंग को लेकर Apple फैंस में काफी उत्सुकता है. कंपनी सितंबर में इसकी लॉन्चिंग कर सकती है. लेकिन इसी बीच कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यह iPhone 17 आखिरी मॉडल होगा. लेकिन अब इस सवाल की सच्चाई सामने आ गई है. आइए जानते हैं क्या है इस खबर की सच्चाई.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:59 PM IST
iPhone 17 के बाद iPhone 18 नहीं लाएगी Apple? जानिए क्या है दावे की सच्चाई

Apple iPhone:  Apple की आने वाली नई सीरीज iPhone 17 को लेकर खूब चर्चा है. iPhone लवर्स नई सिरीज के इंतजार में हैं. हर बार की तरह इस बार भी एप्पल का लॉन्चिंग इवेंट सितंबर में हो सकता है, जिसमें Apple अपना 17 सीरीज लॉन्च कर सकती है. लाखों फैंस अभी से ही नई सिरीज अगले महीने iPhone 17 सीरीज के लॉन्च का इंतजार हैं. लेकिन  इसी बीच एप्पल आईफोन से जुड़ी चौकाने वाली खबर सामने आ रही है. खबर है कि कंपनी अगले साल iPhone 18 लॉन्च नहीं करेगा. इससे लोगों के मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या आईफोन 17 आखिरी आईफोन होगा. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

क्या सच में आखिरी आईफोन होगा 17?

अगर आप सोच रहे हैं कि iPhone 17 आखिरी मॉडल होगा, तो आप गलत हैं. कोरियन वेबसाइट etnews.com की रिपोर्ट के अनुसार Apple अगले साल यानी 2026 में iPhone 18 सीरीज तो लॉन्च करेगा ही. लेकिन इस बार बेस मॉडल iPhone 18 नहीं होगा. इस रिपोर्ट के अनुसार साल की पहली तिमाही में Apple बजट फ्रेंडली फोन iPhone 17e लॉन्च कर सकता है. उसके बाद साल के आखिरी में iPhone 18 को 4 मॉडल के साथ लांन्च कर सकता है. मॉडल के संभालित नाम iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और फोल्डेबल iPhone है. एप्पल इस सीरीज में बेस मॉडल को हटा देगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब Apple ने पुराने मॉडल को नए मॉडल से बदल दिया हो.

कब होगा iPhone 18 लॉन्च?

इसके अलावा, कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि एप्पल iPhone 18 और 18e को 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकता है. इससे ग्राहकों को सस्ते iPhones खरीदने से पहले फ्लैगशिप लाइन-अप को कुछ समय मिल जाएगा. ऐसा देखा गया है कि एप्पल Samsung की तुलना में अपने डिवाइस का एक छोटा लाइन-अप रखना पसंद करता है. बता दें कि इस साल तो कंपनी पहले ही iPhone 17 सीरीज में Plus मॉडल को हटाकर 5.5mm पतला iPhone 17 Air लॉन्च करने की तैयारी में है.

;