Advertisement
trendingNow12960931
Hindi Newsटेक

Apple October Event 2025: M5 MacBook Pro से लेकर iPad Pro तक, जानिए क्या-क्या लॉन्च हो सकता है इस हफ्ते

Apple इस हफ्ते तीन नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है- जिनमें iPad Pro M5, Vision Pro हेडसेट और बेस मॉडल MacBook Pro M5 शामिल हैं. यह लॉन्च कंपनी के लिए साल 2025 को शानदार तरीके से खत्म करने का मौका हो सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 14, 2025, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple October Event 2025: M5 MacBook Pro से लेकर iPad Pro तक, जानिए क्या-क्या लॉन्च हो सकता है इस हफ्ते

Apple ने सितंबर में अपने iPhone 17 सीरीज लॉन्च के साथ ही कई नए प्रोडक्ट्स पेश किए थे, लेकिन अब लग रहा है कि कंपनी का लॉन्च सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है. Bloomberg के मार्क गुरमन के मुताबिक, Apple इस हफ्ते तीन नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है- जिनमें iPad Pro M5, Vision Pro हेडसेट और बेस मॉडल MacBook Pro M5 शामिल हैं. यह लॉन्च कंपनी के लिए साल 2025 को शानदार तरीके से खत्म करने का मौका हो सकता है.

भारत में कब हो सकता है लॉन्च?
अमेरिका और कनाडा में सोमवार को छुट्टी होने के कारण Apple प्रेस रिलीज को हफ्ते के आखिर तक टाल सकता है. इसलिए भारत में यूजर्स इस हफ्ते के बीच में किसी भी समय नए प्रोडक्ट्स की घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं. हालांकि, लॉन्च डेट अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है.

iPad Pro M5- अब और तेज और पावरफुल
Apple का अगला iPad Pro M5 लॉन्च से पहले ही लीक हो चुका है. रूस से आए अनबॉक्सिंग वीडियो में इस डिवाइस की कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. नया iPad Pro अब Apple के लेटेस्ट M5 चिपसेट और 12GB RAM के साथ आएगा. डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं हैं, बस पीछे की तरफ से “iPad Pro” का नाम हटाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

परफॉर्मेंस की बात करें तो M5 चिपसेट M4 की तुलना में 12% तेज CPU स्पीड और 36% बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देता है. पहले ऐसी खबरें थीं कि इसमें वीडियो कॉलिंग के लिए डुअल फ्रंट कैमरा सेटअप मिलेगा, लेकिन लीक यूनिट में यह फीचर नहीं दिखा, जिससे थोड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है.

Vision Pro- अब और एडवांस्ड हेडसेट
Apple का Vision Pro हेडसेट भी इस बार अपग्रेडेड वर्जन में आने वाला है. मार्क गुरमन के अनुसार, यह हेडसेट भी M5 चिपसेट से लैस होगा, जिससे यह iPad Pro के समान प्रदर्शन देगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें नया “Dual Knit Band” दिया जा सकता है जो इसे पहनने में ज्यादा आरामदायक बनाएगा. साथ ही यह अब “Space Black” कलर में भी आ सकता है. हालांकि, हेडसेट में Wi-Fi 6 ही रहेगा- Wi-Fi 6E या Wi-Fi 7 जैसी नई टेक्नोलॉजी इसमें नहीं होगी. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि Apple इसे Vision Pro 2 नाम देगा या केवल एक “अपग्रेडेड मॉडल” के रूप में पेश करेगा.

MacBook Pro M5- एंट्री लेवल मॉडल में नया चिपसेट
Apple का तीसरा बड़ा लॉन्च होगा 14-इंच का MacBook Pro M5. यह बेस मॉडल M5 प्रोसेसर के साथ आएगा. हालांकि, M5 Pro और M5 Max वर्जन अगले साल यानी 2026 में पेश किए जाएंगे. MacBook Pro का डिजाइन फिलहाल वही पुराना रहेगा — यानी इसमें कोई बड़ा बाहरी बदलाव नहीं होगा. भविष्य के मॉडल्स में Apple OLED डिस्प्ले, टचस्क्रीन सपोर्ट, पतले फ्रेम और 5G जैसी सुविधाएं जोड़ने की योजना बना रहा है.

आने वाले महीनों में क्या और आ सकता है?
Apple का रोडमैप बताता है कि कंपनी नए AirTags, Apple TV और HomePod mini पर भी काम कर रही है. इसके अलावा 2026 में नए iPad Air, MacBook Air और बजट iPhone 17e जैसे प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

appleApple October Event 2025M5 MacBook Pro

Trending news

बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
mumbai
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
Bhupendra Patel
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
operation sindoor
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित