iPhone करो हैक और ले जाओ 16 करोड़ रुपये, Apple के धांसू ऑफर ने दिया करोड़पति बनने का मौका

iPhone क्या आपको भी आकर्षित करते हैं? दुनियाभर के लोग Apple के फोन के लिए एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन इनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें खरीद माना बेहद मुश्किल हो जाता है. हालांकि, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार Apple कुछ ऐसा खास लेकर आया है कि वह खुद लोगों को पैसे ऑफर कर रहा है. इसके लिए जरूरी है कि आपको कोडिंग आती हो. अगर इस स्किल में आपको महारत मिली हुई है तो अब वक्त आ गया है अपना हुनर दिखाने का, क्योंकि ऐसे करने पर आप पूरे 16 करोड़ रुपये ले सकते हैं.

Security Bounty Program के तहत Apple दे रहा इनाम

Apple के Security Bounty Program के तहत कंपनी ने यह इनाम जीतने का मौका दिया है. बता दें कि इस प्रोग्राम की शुरुआत Apple ने 2022 में की थी. इसके तहत कंपनी अपने सुरक्षित माने जाने वाले iPhone को हैक करने का चैलेंज देते हुए लोगों को इनवाइट करती है. इसमें कोडिंग की दुनिया में खुद को किंग समझने वाले लोग हिस्सा लेते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इस प्रोग्राम में 5,000 डॉलर से लेकर 2 मिलियन डॉलर यानी लगभग 16 करोड़ रुपये तक का नकद इनाम रखा जाता है.

कैटगरी के हिसाब से तय होगी रकम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह राशि अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से तय की जाती है. जैसे अगर कोई शख्स फिजिकल एक्सेस से डिवाइस को हैक करने में सफल हो जाता है तो उसे 25,000 डॉलर यानी करीब 2.18 करोड़ रुपये इनाम मिलता है.

कौन हैं Igor Babushkin? जिन्होंने Elon Musk को दिया बड़ा झटका, छोड़ा साथ

इन कैटेगरी में मिलेगा इनाम

इसके अलावा इंस्टॉल ऐप के जरिए iPhone हैक करने पर लगभग 1.31 करोड़ रुपये, यूजर इंटरेक्शन के साथ नेटवर्क अटैक करने में पर लगभग 2.18 करोड़, बिना यूजर इंटरेक्शन जीरो क्लिक हैकिंग पर करीब 8.74 करोड़, इसके अलावा प्राइवेट क्लाउंड कंप्यूट में रिमोट अटैक वाले हैकर्स को भी यही राशि और लॉकडाउन मोड में आईफोन की सिक्योरिटी को बायपास करने पर लगभग 17.49 करोड़ रुपये प्राइम मनी के तौर पर मिलते हैं.

अब WhatsApp सिखाएगा आपको लिखने का तरीका, जल्द लॉन्च होने जा रहा है ये कमाल का फीचर

इन बातों का रखें ध्यान

Apple Security Bounty Program में Apple के iPhone, Mac, Watch जैसे कई प्रोडक्ट्स और सार्वजनिक भी शामिल की गई है, लेकिन अहम चीजों को बाहर रखा गया है, जैसे Apple Pay, फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग हमलों के कारण पैदा हुई कमजोरियों को इस प्रोग्राम से बाहर रखा है. प्रोग्राम का बेनेफिट्स लेवल सिर्फ कंपनी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर ही सीमित है, यानी किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस में आने वाली कमियां इस प्रोग्राम में नहीं आती.