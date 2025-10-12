Apple दे रहा है घर बैठे ₹41,00,00,000 कमाने का मौका, बस करना होगा ये काम, रातों रात बदल जाएगी जिंदगी

Opportunity to Earn Rs 41 Crore: अगर आप घर बैठे करोड़ों कमाना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए खास है. दिग्गज टेक कंपनी Apple आपको $20 लाख यानी करीब ₹16 करोड़ घर बैठे कमाने का मौका दे रही है. इसके लिए आपको न कोई बहुत मेहनत वाला काम करना है और न ही कहीं जाना है. बस अपने माइंड का यूज करके Apple के सिक्योरिटी सिस्टम में कमी खोजना है. इसको लेकर कंपनी ने अने बग बाउंटी प्रोग्राम में बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अगर आप उसके उसके सिक्योरिटी सिस्टम में कोई बड़ी खामी (bug) ढूंढ लेते हैं, तो कंपनी आपको देगी $20 लाख यानी करीब ₹16 करोड़ रुपये तक का इनाम, सिर्फ इतना ही नहीं इसके साथ ही आपको बोनस भी अतिरिक्त मिलेगा. बोनस को मिलाकर यह कुल राशि $5 मिलियन (लगभग ₹41 करोड़) से भी ज्यादा हो सकती है.

Apple का कहना है कि $2 मिलियन यानी करीब ₹16 करोड़ का यह बेस इनाम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में किसी भी बाउंटी प्रोग्राम द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ी प्राइज है. Apple $2 मिलियन का इनाम उन एक्सप्लॉइट चेन्स के लिए देगा जो जासूसी करने वाले सोफिस्टिकेटेड स्पाइवेयर हमलों यानी Sophisticated Mercenary Spyware Attacks) जैसे टारगेट को खोज सकते हैं.

बोनस से कई गुना बढ़ जाएगी प्राइज

रिसर्चर्स को बीटा सॉफ्टवेयर में और Apple के लॉकडाउन मोड को बायपास करने वाले एक्सप्लॉइट्स के लिए अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा. इन बोनस को मिलाकर एक ही कमी खोजने के लिए प्राइज $5 मिलियन से ऊपर जा सकता है.

इस काम के लिए भी मिल रहे हैं पैसे

कंपनी ने गेटकीपरको पूरी तरह से बायपास करने के लिए इनाम $100,000 यानी लगभग ₹82 लाख कर दिया है. गेटकीपर मैक कंप्यूटरों पर गैर सॉफ्टवेयर को ब्लॉक करने वाला Apple का सेफ्टी फीचर है.

इसके साथ ही जो रिसर्चर्स iCloud तक broad unauthorised Access खोजेंगे उन्हें $1 मिलियन यानी लगभग ₹8.2 करोड़ का इनाम मिलेगा. वहीं एक-क्लिक वाले WebKit सैंडबॉक्स एस्केप के लिए $300,000 तक और किसी भी रेडियो टेक्नोलॉजी पर वायरलेस प्रॉक्सिमिटी एक्सप्लॉइट्स के लिए $1 मिलियन तक का इनाम मिलेगा.

Apple ने शुरू किया 'टारगेट फ्लैग्स' सिस्टम

Apple ने टारगेट फ्लैग्स नाम का नया फीचर शुरू किया है. यह सिस्टम रिसर्चर्स को यह objectively साबित करने में मदद करेगा कि उनकी खोजी गई कमी कितनी सही है. जो रिसर्चर्स अपनी रिपोर्ट 'टारगेट फ्लैग्स' के साथ जमा करेंगे, उन्हें तुरंत पुरस्कार के योग्य माना जाएगा. रिपोर्ट प्राप्त होते ही और वेरीफाई होते ही तुरंत पेमेंट जारी कर दिया जाएगा, भले ही Apple ने उस खामी को ठीक करने के लिए अभी कोई फिक्स न जारी किया हो.

