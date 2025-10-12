Advertisement
trendingNow12958142
Hindi Newsटेक

Apple दे रहा है घर बैठे ₹41,00,00,000 कमाने का मौका, बस करना होगा ये काम, रातों रात बदल जाएगी जिंदगी

Opportunity to Earn Rs 41 Crore: अगर आप घर बैठे करोड़ों कमाने का सपना देख रहे हैं तो ये मौका आपकी किस्मत बदल सकता है! Apple ने ऐसा ऑफर दिया है जिससे आप 41 करोड़ रुपये से भी ज्यादा कमा सकते हैं. कंपनी ने अपने Bug Bounty Program के तहत ये इनाम रखा है इसके लिए आपको क्या करना होगा आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 12, 2025, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI image
AI image

Opportunity to Earn Rs 41 Crore:  अगर आप घर बैठे करोड़ों कमाना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए खास है. दिग्गज टेक कंपनी Apple आपको $20 लाख यानी करीब ₹16 करोड़ घर बैठे कमाने का मौका दे रही है. इसके लिए आपको न कोई बहुत मेहनत वाला काम करना है और न ही कहीं जाना है. बस अपने माइंड का यूज करके  Apple के सिक्योरिटी सिस्टम में कमी खोजना है. इसको लेकर कंपनी ने अने बग बाउंटी प्रोग्राम में बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अगर आप उसके उसके सिक्योरिटी सिस्टम में कोई बड़ी खामी (bug) ढूंढ लेते हैं, तो कंपनी आपको देगी $20 लाख यानी करीब ₹16 करोड़ रुपये तक का इनाम, सिर्फ इतना ही नहीं इसके साथ ही आपको बोनस भी अतिरिक्त मिलेगा.  बोनस को मिलाकर यह कुल राशि $5 मिलियन (लगभग ₹41 करोड़) से भी ज्यादा हो सकती है.

Apple का कहना है कि $2 मिलियन यानी करीब ₹16 करोड़ का यह बेस इनाम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में किसी भी बाउंटी प्रोग्राम द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ी प्राइज है. Apple $2 मिलियन का इनाम उन एक्सप्लॉइट चेन्स के लिए देगा जो जासूसी करने वाले सोफिस्टिकेटेड स्पाइवेयर हमलों यानी Sophisticated Mercenary Spyware Attacks) जैसे टारगेट को खोज सकते हैं.

बोनस से कई गुना बढ़ जाएगी प्राइज
रिसर्चर्स को बीटा सॉफ्टवेयर में और Apple के लॉकडाउन मोड को बायपास करने वाले एक्सप्लॉइट्स के लिए अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा. इन बोनस को मिलाकर एक ही कमी खोजने के लिए प्राइज  $5 मिलियन से ऊपर जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस काम के लिए भी मिल रहे हैं पैसे
कंपनी ने गेटकीपरको पूरी तरह से बायपास करने के लिए इनाम $100,000 यानी लगभग ₹82 लाख कर दिया है. गेटकीपर मैक कंप्यूटरों पर गैर सॉफ्टवेयर को ब्लॉक करने वाला Apple का सेफ्टी फीचर है.

इसके साथ ही जो रिसर्चर्स iCloud तक broad unauthorised Access खोजेंगे उन्हें $1 मिलियन यानी लगभग ₹8.2 करोड़ का इनाम मिलेगा. वहीं एक-क्लिक वाले WebKit सैंडबॉक्स एस्केप के लिए $300,000 तक और किसी भी रेडियो टेक्नोलॉजी पर वायरलेस प्रॉक्सिमिटी एक्सप्लॉइट्स के लिए $1 मिलियन तक का इनाम मिलेगा.

ये भी पढ़ेंः गृह मंत्री के बाद अब इस राज्य की सरकार ने अपनाया Zoho: Google को दे रहा सीधी टक्कर

Apple ने शुरू किया 'टारगेट फ्लैग्स' सिस्टम
Apple ने टारगेट फ्लैग्स नाम का नया फीचर शुरू किया है. यह सिस्टम रिसर्चर्स को यह objectively साबित करने में मदद करेगा कि उनकी खोजी गई कमी कितनी सही है. जो रिसर्चर्स अपनी रिपोर्ट 'टारगेट फ्लैग्स' के साथ जमा करेंगे, उन्हें तुरंत पुरस्कार के योग्य माना जाएगा. रिपोर्ट प्राप्त होते ही और वेरीफाई होते ही तुरंत पेमेंट जारी कर दिया जाएगा, भले ही Apple ने उस खामी को ठीक करने के लिए अभी कोई फिक्स न जारी किया हो.

ये भी पढ़ेंः ड्रैगन से दो-दो हाथ करने पर तुल गए ट्रंप, पहले टैरिफ अब जारी कर दिया नया 'हुकुम'

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Apple bug bounty programappleOpportunity to earn Rs 41 crore

Trending news

बाल शोषण पर जस्टिस गवई ने जताई चिंता, सुरक्षा के लिए इस बात पर दिया जोर
Supreme Court
बाल शोषण पर जस्टिस गवई ने जताई चिंता, सुरक्षा के लिए इस बात पर दिया जोर
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
India-UK Trade Deal
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
सर्दी लगा रही टॉप गियर! आज इन राज्यों में संभलकर! मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी
Weather
सर्दी लगा रही टॉप गियर! आज इन राज्यों में संभलकर! मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में गोर ने खोल दी 'मन' की गांठ
india us ties
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में गोर ने खोल दी 'मन' की गांठ
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
Bihar elections
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
DNA
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
ED
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
DNA
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
DNA
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट