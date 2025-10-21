Advertisement
trendingNow12969440
Hindi Newsटेक

ट्रंप लगाते रहे टैरिफ, पीछे से Tim Cook ने बनाया ऐसा प्लान! Apple को हुआ सबसे बड़ा फायदा, दुनिया रह गई हैरान

Counterpoint के डेटा के मुताबिक, iPhone 17 सीरीज की शुरुआती बिक्री ने iPhone 16 सीरीज को पीछे छोड़ दिया है. चीन और अमेरिका में लॉन्च के शुरुआती 10 दिनों में नए iPhone की बिक्री पिछले मॉडल की तुलना में 14% ज्यादा रही. यह Apple के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप लगाते रहे टैरिफ, पीछे से Tim Cook ने बनाया ऐसा प्लान! Apple को हुआ सबसे बड़ा फायदा, दुनिया रह गई हैरान

टेक दिग्गज Apple एक बार फिर सुर्खियों में है. कंपनी के शेयरों में सोमवार को बड़ी छलांग देखने को मिली, जिससे वह करीब $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन के करीब पहुंच गई. यह आंकड़ा हासिल करने वाली Apple दुनिया की तीसरी कंपनी बन सकती है. रिसर्च फर्म Counterpoint के डेटा के मुताबिक, iPhone 17 सीरीज की शुरुआती बिक्री ने iPhone 16 सीरीज को पीछे छोड़ दिया है. चीन और अमेरिका में लॉन्च के शुरुआती 10 दिनों में नए iPhone की बिक्री पिछले मॉडल की तुलना में 14% ज्यादा रही. यह Apple के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है.

शेयरों में 4.2% की उछाल, $3.9 ट्रिलियन मार्केट कैप
Apple के शेयर 4.2% बढ़कर $262.9 तक पहुंच गए, जिससे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $3.9 ट्रिलियन हो गई. इस वैल्यू के साथ Apple फिलहाल Nvidia के बाद दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है. ब्रोकरेज फर्म Evercore ISI ने भी Apple को अपनी Tactical Outperform List में शामिल किया है. फर्म का कहना है कि Apple आने वाले तीन महीनों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और दिसंबर क्वार्टर के लिए पॉजिटिव फोरकास्ट देगा.

चीन में ऑनलाइन ऑर्डर्स बने गेमचेंजर
Evercore ISI के एनालिस्ट्स के मुताबिक, चीन में हाल ही में शुरू हुए ऑनलाइन ऑर्डर्स Apple के लिए बड़ा बूस्टर साबित हो सकते हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि “चीन में शुरुआती डिलीवरी टाइम डेटा अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा मजबूत डिमांड दिखा रहा है.” यानी कि चीन के यूजर्स में iPhone 17 के लिए जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सितंबर में लॉन्च हुए नए मॉडल
Apple ने सितंबर में अपने नए iPhone मॉडल लॉन्च किए थे, जिनमें सबसे खास रहा iPhone Air, जो अब तक के मुकाबले और भी पतला (slimmer) है. कंपनी ने इस बार भी प्राइस स्ट्रक्चर को स्टेबल रखा है ताकि अमेरिकी टैरिफ (import duty) का असर कीमतों पर न पड़े. मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट Art Hogan के मुताबिक, “Apple ने अपने नए iPhone को बहुत स्मार्ट तरीके से लॉन्च किया है और यह उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा है. डिमांड ट्रेंड्स अब पूरी तरह पॉजिटिव दिशा में हैं.”

टैरिफ चिंता और चीन की प्रतिस्पर्धा से उबरता Apple
इस साल की शुरुआत में Apple को चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अमेरिकी टैरिफ नीतियों को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. कंपनी की इंडिया और चीन जैसी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस पर टैरिफ का असर पड़ सकता था. लेकिन अगस्त के बाद से Apple के शेयरों में धीरे-धीरे रिकवरी देखी गई. कंपनी ने अमेरिका में $100 बिलियन का अतिरिक्त निवेश करने का वादा किया, जिससे वह संभावित टैरिफ से बच सकेगी और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

2025 में अब तक का सबसे बड़ा उछाल
अगर यह ट्रेंड बना रहा, तो Apple अपने शेयरों में चार हफ्तों का सबसे बड़ा एक-दिनी उछाल दर्ज कर सकता है. इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 5% से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है. Apple 30 अक्टूबर को अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें निवेशकों की नजर कंपनी की भविष्य की रणनीति पर रहेगी.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

appleTim CookiPhone 17

Trending news

बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
Weather
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया?
Siddaramaiah
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया? "पिछली सरकार ने..."
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
Diwali
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
soan papdi
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
DNA
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
आपका माउस भी सुन सकता है निजी बातें, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कैसे बचें
DNA
आपका माउस भी सुन सकता है निजी बातें, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कैसे बचें
BREAKING: नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, 84 की उम्र में ली आखिरी सांस
Asrani
BREAKING: नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, 84 की उम्र में ली आखिरी सांस