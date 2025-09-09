iPhone 17 लॉन्च से पहले Apple Store हुआ अचानक बंद! क्या छिपा रही कंपनी? जानें क्या है असली वजह

Apple का Awe Dropping इवेंट शुरू होने में अब बस कुछ ही देर बाकी है. ऐसे में अब कंपनी ने अपने online Apple Stores को बंद कर दिया है, हालांकि , ये कुछ ही देर के लिए बंद किए गए हैं. इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी ने अपने इवेंट के लिए ने डिवाइसेज को पेश करने की तैयारी जोरों से शुरू कर दी है. Apple स्टोर की वेबसाइट पर होम स्क्रीन पर कंपनी के स्टाफ के साथ 'Be Right Back' लिखा हुआ नजर आ रहा है. स्टोर बंद करने को लेकर कंपनी ने बताया कि एप्पल के ऑनलाइन स्टोर में बदलाव किए जा रहे हैं और इसी वजह से ऑनलाइन स्टोर का सर्वर डाउन है. कंपनी हर साल जब भी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो ऑनलाइन स्टोर भी अपडेट होते हैं.

Apple का हमेशा का प्रोसेस है ये

Apple का ऑनलाइन स्टोर बंद होना इस बात का इशारा है कि कंपनी एक बार फिर कुछ बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है और ये तरीका Apple के हर बड़े इवेंट से पहले देखा गया है. इस बार माना जा रहा है कि जैसे ही iPhone 17 सीरीज का ऐलान होगा, कंपनी iPhone 16 Pro और Pro Max को अपने स्टोर से हटा सकता है. इसके अलावा iPhone 14 और iPhone 14 Plus भी लिस्ट से गायब हो सकते हैं. ये पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि इसे Apple का स्टाइल कर सकते हैं. पिछले साल भी Apple ने iPhone 15 Pro और Pro Max के साथ-साथ iPhone 13 और 13 Mini को चुपचाप स्टोर से हटा दिया था.

सर्विस फिर शुरू होते ही दिखेंगे नए डिवाइस

Apple का ऑनलाइन स्टोर फिलहाल बंद है, लेकिन ये सिर्फ एक संकेत है कि कुछ बड़ा आने वाला है. जैसे ही iPhone 17 सीरीज का लॉन्च पूरा होगा, स्टोर की सर्विस फिर से पहले की तरह शुरू की जाएगी और नए डिवाइसेज की लिस्टिंग सामने आ जाएगी. इस बार सिर्फ iPhone 17 ही नहीं, बल्कि इसके साथ iPhone 17 Air, Pro और Pro Max मॉडल्स भी पेश किए जा सकते हैं. इसके अलावा Apple Watch Series 11 और Apple Watch Ultra 3 भी इस इवेंट का हिस्सा बनने की उम्मीद है.

iPhone 17 Air होगा आज के इवेंट का हीरो

आज के Apple इवेंट में सारी लाइमलाइट iPhone 17 Air ने चुरा ली है. खबरों की मानें तो इसका डिजाइन बेहद पतला होगा, बताया जा रहा है कि इसकी मोटाई सिर्फ 5.5mm होगी, जिसकी वजह से यह अब तक के सभी iPhones से ज्यादा स्लिम और हल्का होगा. हालांकि, इतनी पतली बॉडी का मतलब है कि बैटरी थोड़ी कम दमदार हो सकती है और पीछे सिर्फ एक कैमरा मिलने की उम्मीद है. दूसरी तरफ, iPhone 17 Pro और Pro Max के डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इन फोन्स में कैमरा सेटअप पूरे बैक पैनल की चौड़ाई में फैला होगा और टाइटेनियम की जगह अब एल्यूमिनियम फ्रेम इस्तेमाल किया जाएगा, जो वजन में हल्का और हीट को कंट्रोल करेगा. वहीं, iPhone 17 मॉडल भी इस बार खास बन गया है. इसमें अब 120Hz ProMotion डिस्प्ले मिलेगा, जो पहले सिर्फ Pro मॉडल्स तक सीमित था.