Apple की दुनिया में मची खलबली! ग्लोबल आउटेज की चपेट में App Store और iTunes, यूजर्स की बढ़ी मुश्किलें

दुनियाभर में Apple यूजर्स को एक साथ कई प्लेटफॉर्म्स पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. भारत समेत कई देशों में Apple App Store, iTunes Store और Apple TV की सेवाएं अचानक प्रभावित हुई हैं. Apple के System Status पेज के मुताबिक यह आउटेज भारतीय समय के अनुसार सुबह 5 बजकर 18 मिनट पर शुरू हुआ. इसके बाद से यूजर्स लगातार यह शिकायत कर रहे हैं कि वे ऐप डाउनलोड या अपडेट नहीं कर पा रहे हैं और Apple TV पर कंटेंट सही तरीके से लोड नहीं हो रहा है.

App Store और Apple TV पर सबसे ज्यादा असर

इस आउटेज का सबसे ज्यादा असर App Store और Apple TV पर देखा जा रहा है. कई यूजर्स ने बताया कि App Store खुल तो रहा है, लेकिन ऐप डाउनलोड या अपडेट करते समय एरर आ रहा है. वहीं Apple TV पर कभी-कभी स्ट्रीमिंग रुक जा रही है या सब्सक्राइब किए गए चैनल्स लोड नहीं हो पा रहे हैं. Apple TV Channels फीचर भी प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से पेड कंटेंट देखने में परेशानी आ रही है.

Apple ने मानी दिक्कत, लेकिन वजह साफ नहीं

Apple ने MacRumours को दिए बयान में यह पुष्टि की है कि कुछ यूजर्स को फिलहाल कुछ सर्विसेज एक्सेस करने या खरीदारी करने में परेशानी हो सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इस आउटेज की असली वजह क्या है. Apple की तरफ से यह भी नहीं बताया गया कि समस्या को पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लग सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

धीरे-धीरे बढ़ा आउटेज का दायरा

Apple ने बाद में अपने System Status पेज पर एक अपडेट जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह समस्या अब और ज्यादा सर्विसेज तक फैल चुकी है. Apple iWork for iCloud, Xcode Cloud और Apple Maps Traffic जैसी सेवाएं भी अब इस आउटेज से प्रभावित हैं. इसका मतलब साफ है कि यह दिक्कत सिर्फ एंटरटेनमेंट या ऐप डाउनलोड तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी टूल्स और डेवलपर्स के काम पर भी असर डाल रही है.

भारत में यूजर्स को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है

भारत में सुबह उठते ही कई यूजर्स को इस आउटेज का सामना करना पड़ा. इसका असर यह हो सकता है कि यूजर्स ऐप डाउनलोड या अपडेट नहीं कर पाएं, Apple TV पर स्ट्रीमिंग में रुकावट आए और iCloud पर बने Pages, Numbers या Keynote डॉक्यूमेंट्स को खोलने या एडिट करने में दिक्कत हो. वहीं जो डेवलपर्स Xcode Cloud पर निर्भर हैं, उन्हें ऐप बिल्ड और टेस्टिंग प्रोसेस में देरी का सामना करना पड़ सकता है.

Apple की चुप्पी और यूजर्स के लिए सलाह

Apple ने फिलहाल इस आउटेज को “इंटरमिटेंट” बताया है, यानी कुछ यूजर्स को सर्विस मिल रही है, जबकि बाकी लोगों को अब भी एरर दिखाई दे रहा है. कंपनी आमतौर पर ऐसे मामलों में कोई बड़ा बयान जारी नहीं करती, बल्कि सिस्टम स्टेटस पेज को अपडेट करते हुए चुपचाप सर्विसेज को ठीक कर देती है. फिलहाल यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि वे थोड़ी देर इंतजार करें और कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें.

जल्द सामान्य होने की उम्मीद

Apple ने यह जरूर कहा है कि जैसे ही सभी प्रभावित सेवाएं पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, सिस्टम स्टेटस पेज पर अपडेट दे दिया जाएगा. तब तक यूजर्स को धैर्य रखने की जरूरत है. माना जा रहा है कि Apple इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कर रहा है और जल्द ही सभी सर्विसेज दोबारा सामान्य हो सकती हैं.