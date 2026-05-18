iPhone यूजर्स की तो निकल पड़ी! Google Gemini की ताकत के साथ आ रहा है नया Siri, ऐसे बदल जाएगा आपका फोन

ऐप्पल आगामी WWDC 2026 में Google Gemini तकनीक से लैस एक बिल्कुल नया और स्वतंत्र Siri App पेश करने की तैयारी में है. यह नया सिरी न केवल मुश्किल सवालों के सटीक जवाब देगा, बल्कि प्राइवेसी को मजबूत करते हुए आईमैसेज की तरह 30 दिन या 1 साल में चैट्स को ऑटो-डिलीट करने का विकल्प भी देगा.
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Apple इस साल अपने वर्चुअल असिस्टेंट Siri का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट लॉन्च कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी Siri को ज्यादा स्मार्ट और AI-पावर्ड बनाने की तैयारी में है. कहा जा रहा है कि Apple ने Google के साथ डील की है ताकि उसके Gemini AI मॉडल्स का इस्तेमाल Siri को बेहतर बनाने के लिए किया जा सके. अगर ऐसा होता है तो Siri सीधे तौर पर OpenAI के ChatGPT और Google Gemini जैसे AI चैटबॉट्स को चुनौती दे सकता है.
रिपोर्ट के अनुसार नया Siri यूजर्स को चैट हिस्ट्री ऑटो-डिलीट करने का विकल्प भी दे सकता है. यानी यूजर यह तय कर पाएंगे कि उनकी Siri बातचीत 30 दिन, 1 साल या हमेशा के लिए सेव रहे. यह फीचर काफी हद तक Apple के Messages ऐप जैसा हो सकता है, जहां यूजर मैसेज हिस्ट्री कंट्रोल कर सकते हैं. Apple लंबे समय से यूजर प्राइवेसी पर फोकस करता रहा है और यही वजह है कि कंपनी AI फीचर्स के साथ भी डेटा सिक्योरिटी को प्राथमिकता दे सकती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple एक नया स्टैंडअलोन Siri ऐप भी तैयार कर रहा है. यह ऐप मौजूदा Siri से काफी अलग हो सकता है और यूजर्स को ChatGPT या Gemini जैसा चैटबॉट एक्सपीरियंस दे सकता है. AI चैटबॉट्स आमतौर पर पुराने चैट डेटा का इस्तेमाल करके बेहतर जवाब देते हैं. हालांकि अब कई कंपनियां AI चैट्स के लिए Incognito Mode भी देने लगी हैं. हाल ही में Meta ने भी अपने AI चैट सिस्टम में Incognito चैट विंडो पेश की थी. Apple का नया Siri भी प्राइवेसी और स्मार्ट AI के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर सकता है.
नया Siri सिर्फ साधारण कमांड तक सीमित नहीं रहेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार यह जटिल सवालों और मल्टी-स्टेप क्वेरी को भी संभाल सकेगा. फिलहाल कई एडवांस सवालों के लिए Siri, ChatGPT की मदद लेता है. Apple और OpenAI के बीच हुई पार्टनरशिप इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस साझेदारी को लेकर दोनों कंपनियों के बीच तनाव भी बढ़ा है. Apple अब संभवतः अपना खुद का मजबूत AI सिस्टम तैयार करना चाहता है ताकि Siri को ज्यादा स्वतंत्र बनाया जा सके.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Apple नया “Search or Ask” शॉर्टकट जोड़ सकता है. इसे स्क्रीन के ऊपर से नीचे स्वाइप करके इस्तेमाल किया जा सकेगा. संभावना है कि यूजर यह तय कर पाएंगे कि ऐप खुलते ही पुरानी बातचीत दिखे या हर बार नई चैट शुरू हो. यह बदलाव Siri को एक पारंपरिक वॉयस असिस्टेंट से ज्यादा AI चैट प्लेटफॉर्म जैसा बना सकता है.
हालांकि Apple Google के Gemini AI मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि AI प्रोसेसिंग Google के सर्वर पर होगी या Apple अपने अलग सर्वर इस्तेमाल करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple चाहता है कि Siri ऐसे सर्वर पर चले जो कंपनी के सख्त प्राइवेसी नियमों को पूरा करें. यानी Apple AI फीचर्स के साथ भी यूजर्स के डेटा पर ज्यादा कंट्रोल रखना चाहता है.
उम्मीद की जा रही है कि Apple इस नए Siri की पहली झलक जून में होने वाले Worldwide Developers Conference यानी WWDC 2026 में दिखा सकता है. हालांकि आम यूजर्स को यह फीचर संभवतः iOS 27 अपडेट के साथ मिलेगा. माना जा रहा है कि iOS 27 को सितंबर में आने वाले iPhone 18 Pro मॉडल्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार अभी Siri का नया वर्जन बीटा टेस्टिंग स्टेज में है और लॉन्च के समय भी इसमें “Beta” टैग दिखाई दे सकता है.