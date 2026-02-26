Google Pay और PhonePe की बढ़ी टेंशन! भारत आ रहा है Apple Pay; बैंकों से चल रही है सीक्रेट बात

Apple अब भारत के डिजिटल पेमेंट बाजार में एंट्री की तैयारी करता नजर आ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ICICI बैंक, HDFC बैंक और Axis बैंक जैसे बड़े बैंकों के साथ बातचीत कर रही है. साथ ही Visa और Mastercard जैसे ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क्स से भी चर्चा चल रही है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 2026 के मध्य तक भारत में Apple Pay लॉन्च करने की योजना बना सकती है. हालांकि अभी टाइमलाइन फाइनल नहीं है, लेकिन बातचीत से साफ संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी इस बार गंभीर है.

UPI सपोर्ट होगा सबसे अहम

अगर Apple Pay भारत में लॉन्च होता है, तो इसमें कार्ड पेमेंट के साथ-साथ UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का भी सपोर्ट मिल सकता है. भारत में UPI डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा जरिया है. इसके जरिए लोग तुरंत पैसे भेज सकते हैं, बिल भर सकते हैं और ऑनलाइन-ऑफलाइन खरीदारी कर सकते हैं. UPI के बिना भारत में कोई भी पेमेंट ऐप सफल होना मुश्किल है. इसलिए Apple Pay का UPI के साथ आना इसकी सफलता के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है.

कड़ी टक्कर वाले बाजार में एंट्री

भारत का डिजिटल पेमेंट बाजार पहले से ही काफी प्रतिस्पर्धी है. Google Pay, PhonePe, Paytm और Amazon Pay जैसे प्लेटफॉर्म्स के करोड़ों यूजर्स हैं. ऐसे में Apple Pay को अपनी अलग पहचान बनानी होगी. Apple की सबसे बड़ी ताकत उसकी सिक्योरिटी और यूजर एक्सपीरियंस मानी जाती है. Apple Pay में Face ID या Touch ID से पेमेंट ऑथेंटिकेट किया जाता है. यानी ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ती. भारत में हाल ही में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को लेकर जो बदलाव हुए हैं, उनके साथ यह फीचर अच्छी तरह फिट बैठ सकता है.

भारत में Apple की बड़ी रणनीति

Apple का भारत में फोकस सिर्फ पेमेंट तक सीमित नहीं है. कंपनी लगातार यहां अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है. iPhone का लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया जा रहा है और रिटेल स्टोर्स भी खोले जा रहे हैं. हाल ही में मुंबई में नया स्टोर खोला गया है. हालांकि भारत के स्मार्टफोन बाजार में Apple की हिस्सेदारी करीब 10% के आसपास है, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में इसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है. Apple Pay का लॉन्च iPhone, Apple Watch, iPad और Mac जैसे डिवाइस की बिक्री को भी बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि यह फीचर इन डिवाइस में पहले से इनबिल्ट होता है.

सर्विस रेवेन्यू बढ़ाने की तैयारी

Apple अपनी सर्विसेस से भी कमाई बढ़ाना चाहता है. आमतौर पर कंपनी Apple Pay के जरिए होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर एक छोटा सा शुल्क लेती है. अगर भारत जैसे बड़े बाजार में यह सेवा शुरू होती है, तो कंपनी के लिए एक नया रेवेन्यू सोर्स खुल सकता है. साथ ही, Apple चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी विकसित कर रहा है. यहां से iPhone एक्सपोर्ट भी बढ़ाया जा रहा है.

टिम कुक का इंडिया फोकस

Apple के सीईओ Tim Cook कई बार भारत को कंपनी के लिए तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बता चुके हैं. उनके बयानों से साफ है कि भारत Apple की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है.