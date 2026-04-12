Advertisement
trendingNow13175661
Hindi Newsटेकभारतीयों को डराने आया Apple Pay Scam! क्या है यह नया कांड, जिससे चुटकियों में अकाउंट हो जाता है खाली

भारतीयों को डराने आया Apple Pay Scam! क्या है यह नया कांड, जिससे चुटकियों में अकाउंट हो जाता है खाली

Apple Pay Scam India: भारत में एक बार फिर साइबर फ्रॉड को लेकर बड़ा रेड अलर्ट सामने आया है. हर दिन साइबर फ्रॉड का तरीका बदला जा है. अब साइबर अपराधियों ने सीधे Apple के भरोसेमंद नाम पर स्कैम करने का तरीका खोज लिया है. इस हाई-टेक स्कैम की शुरुआत एक साधारण दिखने वाले SMS से होती है जो यूजर्स को उनके अकाउंट में गैर कानून ट्रांजेक्शन का डर दिखाकर लोगों की जीनव भर की कमाई एक झटके में साफ कर देते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 12, 2026, 09:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीयों को डराने आया Apple Pay Scam! क्या है यह नया कांड, जिससे चुटकियों में अकाउंट हो जाता है खाली

Apple Pay Scam India: डिजिटल इंडिया के इस दौर जहां नए-नए फीचर्स और सुविधाएं लोगों की जिंदगी आसान बना रही हैं तो वहीं डिजिटल दौर में नए-नए खतरे भी सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में जहां ऑनलाइन पेमेंट ने लोगों को कैश लेकर चलने की समस्या से आजादी दिलाई, तो वहीं साइबर ठगों ने भी लूट के नए और शातिराना तरीके खोज लिए हैं, जिसमें मात्र कुछ ही मिनटों में जीवन भर की कमाई डूब जाती है. कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple के नाम पर चल रहे एक बड़े स्कैम का, जिसने भारतीय आईफोन यूजर्स की नींद उड़ा दी है.

अगर आप iPhone यूजर हैं या Apple Pay या Apple Cash जैसी सर्विस पर भरोसा करते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए. आपके लिए बड़ी चेतावनी है. साइबर अपराधियों ने अब एप्पल यूजर्स को निशाना बनाने के लिए एक नया और खतरनाक तरीका खोजा है, जो अमेरिका से शुरू हुआ था और अब भारत तक पहुंच गया है. अमेरिका से शुरू हुआ Apple Pay स्कैम अब तेजी से भारत में लोगों को अपना शिकार बना रहा है और मिनटों में लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो जा रहे हैं. तो आइए जानते हैं क्या है ये नया स्कैम और क्या है इससे बचने का तरीका.

इस तरह रचा जाता है ठगी का जाल

मीडिया रिपोर्ट और साइबर एक्सपर्ट्स की मानें तो इस खतरनाक स्कैम की शुरुआत एक बहुत ही साधारण दिखने वाले टेक्स्ट मैसेज यानी SMS से होती है. यह मैसेज बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसे एप्पल का ऑफिशियली फ्रॉड अलर्ट मैसेज होता है. इस मैसज में दावा किया जाता है कि आपके Apple Pay अकाउंट से कोई संदिग्ध या गैर-कानूनी ट्रांजेक्शन हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ इतना ही नहीं, यूजर को पूरी तरह से डराने के लिए इस मैसेज में लिखा होता है कि उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है या जांच के घेरे में है. इस समस्या को हल करने के लिए मैसेज में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया होता है, जिस पर यूजर्स को कॉल करने के लिए कहा जाता है.

नकली एप्पल सपोर्ट का हाई-प्रेशर गेम

ज्यादातर यूजर्स मैसेज देखते ही डर जाते हैं और मैसेज में दिए गए नंबर पर कॉल कर देते हैं, दूसरी ओर बैठा जालसाज खुद को एप्पल सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, बैंक का अधिकारी या पुलिस ऑफिसर बताता है. ये ठग इतने शातिर होते हैं कि वे यूजर का विश्वास जीतने के लिए उनकी कुछ प्राइवेट जानकारी का भी इस्तेमाल करते हैं.

बातचीत के दौरान वे इमरजेंसी जैसा माहौल बना देते हैं. इन सब के साथ ही यूजर को भरोसा दिलाते हैं कि उनका पैसा खतरे में हैं और इसे बचाने का एकमात्र तरीका इसे किसी सुरक्षित खाते में ट्रांसफर करना है. कई मामलों में ठगों ने लोगों को बैंक जाकर कैश निकालने या गिफ्ट कार्ड खरीदकर उनका कोड बताने के लिए भी मजबूर करते हैं.कई बार तो भरोसा जीत कर या दबाव डालकर यूजर के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं. जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, और फिर नंबर बंद हो जाता है या रिसीव नहीं होता है.

एक बाल-बाल बची महिला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में एक महिला को भी ऐसा ही मैसेज मिला. ठगों ने महिला को इतना डरा दिया कि वह बैंक से लगभग 12.5 लाख रुपये निकालने पहुंच गई. हालांकि राहत की बात यह है कि बैंक के सतर्क कैशियर ने महिला की घबराहट देख ली और उसे पुलिस को सूचना देने की सलाह दी, जिससे उसकी मेहनत की कमाई डूबने से बच गई.

इन 5 रेड फ्लैग्स को पहचानें

अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिले तो इन संकेतों पर जरूर ध्यान दें-

Apple Pay की तरफ से कोई भी अनचाहा मैसेज आना.

मैसेज में किसी अनजान नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाए.

बातों में ज्यादा जल्दबाजी और डराने वाला लहजा.

(ये भी पढ़ेंः मुझे माफ कर दो... घर पर पेट्रोल बम हमले के बाद बोले सैम ऑल्टमैन, पहली बार कुबूल किया)

पैसे ट्रांसफर करने, कैश निकालने या बैंक स्टाफ से झूठ बोलने की हिदायत.

पासवर्ड, OTP या बैंकिंग क्रेडेंशियल्स की डिटेल्स मांगना.

एप्पल की सख्त चेतावनी

एप्पल ने भी ऑफिशियल भी इसको लेकर साफ किया है कि कंपनी कभी भी अपने यूजर्स को मैसेज भेजकर किसी भी नंबर पर कॉल करने या पर्सनल जानकारी शेयर करने के लिए नहीं करती है. कंपनी का कहना है कि सुरक्षा संबंधी कोई भी अपडेट केवल डिवाइस की सेटिंग्स या ऑफिशियल ऐप के जरिए ही चेक करें.

(ये भी पढ़ेंः Aadhaar Alert: क्या कोई और कर रहा है आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल? ऐसे जानें 'कुंडली')

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Apple Pay scamonline payment fraudCyber crime

Trending news

'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
Iran US Talks
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
bengaluru news
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?
Bumble
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?