Hindi Newsटेक

इस हफ्ते Apple करने वाला है बड़ा ऐलान, iPhone 17 सीरीज के बाद ये 3 धांसू प्रोडक्ट होंगे लॉन्च!

Apple new product: एप्पल एक बार फिर बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है. iPhone 17 सीरीज के बाद जल्द ही तीन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है. इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लॉन्च करके मार्केट में उतारा जाएगा. आइए जानते हैं क्या है इस एप्पल सरप्राइज के अंदर छिपा धमाका.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:13 PM IST
Apple Planning to Launch New Products: एपप्ल iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद अब तीन नए शानदार प्रोडक्ट लाने की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ्ते कंपनी अपने इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है. इनमें M5 चिपसेट वाला 14-इंच का MacBook Pro और उसी प्रोसेसर वाला iPad Pro होने की उम्मीद है. साथ ही Apple Vision Pro का एक अपडेटेड वर्जन भी लॉन्च हो सकता है. आइए डिटेल में जानते हैं इन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में.

Apple के ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के मुताबिक, एप्पल इस हफ्ते तीन नए प्रोडक्ट्स का ऐलान कर सकता है. ये लॉन्च कोई लाइव इवेंट नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन सॉफ्ट लॉन्च हो सकता है. यदि यह बात सच होता है, तो उम्मीद है कि Apple अपने न्यूजरूम में प्रेस रिलीज जारी कर सकता है. साथ ही कंपनी सोशल मीडिया पर भी अपने नए प्रोडक्ट्स की अनाउंसमेंट कर सकती है.

फॉलो कर रहा Apple 2023 की स्ट्रेटेजी?
पिछली खबरों में सामने आया था कि एप्पल के नए प्रोडक्ट्स 28 से 30 अक्टूबर के बीच लॉन्च होंगे. लेकिन अब लग रहा है कि Apple 2023 से पहले वाली लॉन्च टाइमलाइन पर लौट रहा है. गुरमन के अनुसार, अक्टूबर में लॉन्च होने वाला पहला प्रोडक्ट iPad Pro (2025) हो सकता है. कंपनी के इस टैबलेट में बड़े बदलाव की जगह, छोटे-मोटे अपग्रेड ही मिलने की उम्मीद की जा रही है.

Apple का लेटेस्ट M5 चिपसेट
रिपोर्ट्स के अनुसार, iPad Pro टैबलेट में एडवांस M5 चिपसेट और एक नया पोर्ट्रेट-फेसिंग सेल्फी कैमरा हो सकता है. यह कैमरा मौजूदा प्रोडक्ट के लैंडस्केप यानी चौड़ाई में कैमरे के साथ आएगा. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि M5 चिप मौजूदा M4 से 12% तक तेज मल्टी-कोर CPU परफॉर्मेंस देगी. साथ ही GPU परफॉर्मेंस में 36% तक तेजी होगी.

दूसरा प्रोडक्ट 14-इंच का लेटेस्ट MacBook Pro हो सकता है. iPad Pro (2025) की तरह इसमें भी सिर्फ चिपसेट ही अपग्रेड की जा सकती है. वहीं तीसरा प्रोडक्ट Apple Vision Pro का अपडेटेड वर्जन पेश हो सकता है. यह Vision Pro 2 नहीं होगा, बल्कि उसमें एक नया अपडेट शामिल होगा.

