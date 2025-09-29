Advertisement
iPhone 17 के बाद Apple लॉन्च करेगा ये प्रोडक्ट्स! लैपटॉप से लेकर आईपैड है लिस्ट में

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले महीनों में Apple अपना पहला MacBook Pro M5 चिप के साथ लॉन्च कर सकता है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी डिटेल्स.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:45 AM IST
Apple ने हाल ही में iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है, लेकिन अब कंपनी का फोकस अपने अगले बड़े प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले महीनों में Apple अपना पहला MacBook Pro M5 चिप के साथ लॉन्च कर सकता है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी डिटेल्स.

क्या होगा खास नए MacBook Pro में?
Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, नए MacBook Pro मॉडल (जिनके कोडनेम J714 और J716 हैं) अब मास प्रोडक्शन के करीब हैं. इसके साथ ही, कंपनी MacBook Air (J813 और J815) के नए वर्जन और दो नए एक्सटर्नल डिस्प्ले (J427 और J527) पर भी काम कर रही है. उम्मीद है कि ये डिवाइस साल 2025 के आखिर तक या 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च हो सकते हैं.

M5 चिप क्यों है इतना खास?
Apple ने 2020 से Intel प्रोसेसर छोड़कर अपने खुद के सिलिकॉन चिप पर फोकस करना शुरू किया था. हर नई जनरेशन के साथ, MacBooks और तेज व पावरफुल हुए हैं. अब M5 चिप से उम्मीद की जा रही है कि यह स्पीड और बैटरी एफिशिएंसी दोनों में बड़ा बदलाव लाएगा और Windows लैपटॉप्स को टक्कर देगा.

क्या बदलेगा Siri में?
Apple सिर्फ हार्डवेयर पर नहीं, बल्कि AI और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स पर भी काम कर रहा है. पिछले साल कंपनी ने Apple Intelligence लॉन्च किया था, लेकिन इसे ChatGPT और Gemini जैसे चैटबॉट्स की तुलना में कमजोर माना गया. अब 2026 में आने वाले Project Linwood के तहत Siri को पूरी तरह नया रूप दिया जाएगा. यह Siri वेब सर्च कर सकेगी, फोन को वॉइस से कंट्रोल करेगी और ऑन-डिवाइस डाटा का स्मार्ट इस्तेमाल करेगी.

और क्या ला सकता है Apple?
MacBook Pro के अलावा Apple अगले साल कई और प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी कर रहा है. इसमें शामिल हैं:
• नया iPhone 17e (बजट और स्टैंडर्ड मॉडल को अलग दिखाने के लिए)
• अपडेटेड iPad Pro और iPad Air
• रिफ्रेश्ड बेसिक iPad

क्या iPhone 17 Pro में है कोई दिक्कत?
लॉन्च के तुरंत बाद कुछ Apple Stores में iPhone 17 Pro की डेमो यूनिट्स पर स्क्रैचेस देखे गए. इस पर सवाल उठे कि कहीं ग्लास में डिजाइन की खामी तो नहीं है. Apple ने साफ किया कि ये स्क्रैचेज असल में MagSafe चार्जिंग स्टैंड्स की वजह से हैं, न कि ग्लास की क्वालिटी की वजह से. अब स्टोर्स में डेमो यूनिट्स को ज्यादा बार क्लीन करने के लिए कहा गया है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी

;