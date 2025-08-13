क्या iPhone से सस्ता होगा MacBook? Gen Z के लिए ला रहा सस्ते Laptops, जानिए क्या है Plan
क्या iPhone से सस्ता होगा MacBook? Gen Z के लिए ला रहा सस्ते Laptops, जानिए क्या है Plan

एप्पल का सबसे सस्ता मैकबुक MacBook Air रहा है, जिसकी शुरुआती कीमत $999 से शुरू होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया लो-कॉस्ट मैकबुक 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में प्रोडक्शन में जाएगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:48 AM IST
क्या iPhone से सस्ता होगा MacBook? Gen Z के लिए ला रहा सस्ते Laptops, जानिए क्या है Plan

Apple budget MacBook: अब तक एप्पल का सबसे सस्ता मैकबुक MacBook Air रहा है, जिसकी शुरुआती कीमत $999 से शुरू होती है. लेकिन जाने-माने एनालिस्ट मिंग-ची कुओ (Ming-Chi Kuo) के अनुसार, नया लो-कॉस्ट मैकबुक 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में प्रोडक्शन में जाएगा.

पहली बार A18 Pro चिप के साथ मैकबुक
इस मैकबुक में M-सीरीज प्रोसेसर की जगह A18 Pro चिप दी जाएगी, जो फिलहाल iPhone 16 Pro सीरीज़ में मौजूद है. इसका मतलब यह होगा कि यह मैकबुक रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए तेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देगा.
• मल्टी-कोर परफॉर्मेंस: M1 MacBook Air के बराबर
• सिंगल-कोर परफॉर्मेंस: M3 और M4 चिप्स के बीच
• टास्क: वेब ब्राउज़िंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए परफेक्ट

डिजाइन और कलर ऑप्शन
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नया मैकबुक कई कलर्स में आ सकता है- सिल्वर, पिंक और येलो. इससे यूज़र्स को ज्यादा पर्सनलाइजेशन का मौका मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे iMac या iPhone लाइनअप में होता है.

संभावित कीमत
• स्टार्टिंग प्राइस: $699 (लगभग ₹58,000)
• एजुकेशन प्राइस: $599 (लगभग ₹50,000)
अगर यह कीमत सही साबित हुई, तो यह मार्केट में मौजूद कई Windows लैपटॉप के लिए सीधी चुनौती बन जाएगा.

प्रोडक्शन अपडेट
DigiTimes की रिपोर्ट के अनुसार, नए मैकबुक के कुछ कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन अगले महीने से शुरू होगा, और 2025 के आखिर तक फुल-स्केल असेंबली भी शुरू हो सकती है. इससे साफ है कि एप्पल इस प्रोडक्ट को 2026 की शुरुआत में मार्केट में लाने की योजना बना रहा है.

मार्केट पर असर
सस्ता मैकबुक आने से एप्पल स्टूडेंट्स, कॉलेज यूज़र्स और बजट लैपटॉप चाहने वालों के बीच अपनी पहुंच बढ़ा सकता है. अब तक लोग कीमत की वजह से मैकबुक से दूर रहते थे, लेकिन $699 का प्राइस टैग गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

FAQs

Q1. नया मैकबुक कब लॉन्च होगा?
संभावना है कि इसका प्रोडक्शन 2025 के आखिर में शुरू होगा और लॉन्च 2026 की शुरुआत में हो सकता है.

Q2. इसमें कौन सा प्रोसेसर होगा?
A18 Pro चिप, जो फिलहाल iPhone 16 Pro सीरीज़ में इस्तेमाल हो रही है.

Q3. क्या यह M-सीरीज मैकबुक से तेज होगा?
मल्टी-कोर में यह M1 के बराबर होगा, लेकिन सिंगल-कोर में M3 और M4 के बीच परफॉर्म करेगा.

Q4. इसकी शुरुआती कीमत कितनी हो सकती है?
$699 (लगभग ₹58,000), और एजुकेशन प्राइस $599 (लगभग ₹50,000) हो सकती है.

;