/WWDC 2026: Apple लाया बच्चों को सुधारने वाला सबसे सख्त एआई फीचर, स्कूल के समय खुद-ब-खुद ब्लॉक हो जाएंगे सारे ऐप्स!

आज के डिजिटल दौर में बच्चों को इंटरनेट के खतरों से सुरक्षित रखना हर माता-पिता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. इसी समस्या का पक्का समाधान निकालते हुए टेक दिग्गज एप्पल ने ऑनलाइन सुरक्षा और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित Child Safety Features का एक नया और शक्तिशाली सेट पेश किया है. एप्पल की हेल्थ और फिटनेस वाइस प्रेसिडेंट डॉ. सुम्बुल देसाई के अनुसार, यह नया अपडेट माता-पिता को बेहद आसान और सहज टूल देता है जिससे वे यह तय कर सकते हैं कि उनके बच्चे फोन पर क्या देखेंगे, किससे बात करेंगे और कितनी देर तक ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे. नए iOS 27 के साथ आने वाले ये फीचर्स बच्चों के लिए आईफोन और आईपैड के अनुभव को पूरी तरह सुरक्षित बनाने वाले हैं.
जिन बच्चों के पास अपना खुद का आईफोन नहीं है, उनके लिए Apple Watch For Your Kids एक बेहतरीन विकल्प बनकर आया है. इसके जरिए पैरेंट्स 'फाइंड माई' ऐप की मदद से बच्चे की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और उनसे फोन कॉल या मैसेज पर जुड़े रह सकते हैं. स्कूल के समय बच्चे का ध्यान न भटके, इसके लिए इसमें Schooltime Mode दिया गया है जो सभी नोटिफिकेशन और ऐप्स को ब्लॉक कर देता है ताकि बच्चे पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा सकें.
बच्चों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल माहौल बनाने का सबसे पहला और जरूरी कदम Child Account सेट करना है. नए अपडेट के तहत जब माता-पिता बच्चे के लिए नया डिवाइस सेटअप करेंगे, तो उन्हें चाइल्ड अकाउंट बनाने का विकल्प मिलेगा. यह अकाउंट बनते ही पूरा सिस्टम बच्चे की उम्र के हिसाब से काम करने लगेगा. यह वयस्कों वाली वेबसाइटों को खुद-ब-खुद ब्लॉक कर देगा और ऐप स्टोर में केवल उम्र के हिसाब से ही ऐप्स और मीडिया डाउनलोड करने की इजाजत देगा. यह अकाउंट 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जरूरी है और 18 साल तक के किशोरों के लिए उपलब्ध है.
चाइल्ड अकाउंट बनने के बाद माता-पिता खुद चुन सकते हैं कि उनका बच्चा शुरुआत में कौन से जरूरी ऐप्स इस्तेमाल करेगा. समय के साथ इन ऐप्स की लिस्ट को बढ़ाया भी जा सकता है. ऐप डाउनलोड करने के लिए 'आस्क टू बाय' फीचर पहले से था, लेकिन अब एप्पल ने सफारी ब्राउज़र के लिए Ask to Browse फीचर पेश किया है. इसके तहत अगर बच्चा इंटरनेट पर किसी नई वेबसाइट को खोलने की कोशिश करेगा, तो उसे पहले अपने माता-पिता से अनुमति लेनी होगी. यह टूल आईफोन, आईपैड और मैक पर एक साथ काम करता है.
बच्चे मैसेजेस, फेसटाइम और फोन के जरिए किससे बात कर रहे हैं, इसे माता-पिता पूरी तरह मैनेज कर सकते हैं. नए अपडेट के बाद अगर बच्चे किसी नए कांटेक्ट को जोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें माता-पिता की मंजूरी लेनी होगी. इसके अलावा एप्पल का Communication Safety फीचर जो पहले केवल न्यूडिटी यानी अश्लीलता को छुपाता था, अब और ज्यादा एडवांस हो गया है. अब अगर बच्चे के फोन पर कोई हिंसक या रोंगटे खड़े कर देने वाला कंटेंट (Gore Content) शेयर किया जाता है, तो यह सिस्टम उसे तुरंत ब्लॉक कर देगा.
एप्पल ने माता-पिता को बच्चों के स्क्रीन टाइम को मैनेज करने के लिए Time Allowances जैसा लचीला टूल दिया है. इसके जरिए एंटरटेनमेंट, गेम्स और सोशल मीडिया ऐप्स के लिए दैनिक समय सीमा तय की जा सकती है. इसके लिए एप्पल ने बाल विकास विशेषज्ञों की रिसर्च के आधार पर उम्र के हिसाब से समय की सिफारिशें भी जोड़ी हैं. इसके साथ ही दैनिक शेड्यूल सेट करके माता-पिता स्कूल के समय या पढ़ाई के घंटों के दौरान फालतू ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं.
नए आईओएस 27 में स्क्रीन टाइम को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है जो पैरेंट्स को एक नजर में यह बता देगा कि बच्चे ने किस ऐप पर कितना समय बिताया है. पैरेंट्स सिर्फ एक टैप से खाना खाते समय या सोते समय फोन का इस्तेमाल तुरंत रोक सकते हैं. पैरेंट्स की मदद के लिए एप्पल ने एक खास वेबसाइट भी लॉन्च की है जहां इन टूल्स को इस्तेमाल करने के तरीके और गाइडलाइंस मौजूद हैं. इसके अलावा अगर बच्चा फोन पर स्क्रीन टाइम का गलत पासवर्ड डालने की कोशिश करेगा, तो माता-पिता के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा.