Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /अब और महंगे होंगे iPhone और Mac! Apple बढ़ाने जा रहा कीमतें, विदाई से पहले टिम कुक ने खुद किया खुलासा

अब और महंगे होंगे iPhone और Mac! Apple बढ़ाने जा रहा कीमतें, विदाई से पहले टिम कुक ने खुद किया खुलासा

Apple Price Hike 2026: Apple के iPhone, iPad और MacBook समेत दूसरे डिवाइस खरीदने वाले लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है. जल्द ही Apple डिवाइस की कीमतें बढ़ने वाली हैं. कंपनी के CEO टिम कुक ने खुद इस बात का खुलासा किया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:30 PM IST
अब और महंगे होंगे iPhone और Mac! Apple बढ़ाने जा रहा कीमतें, विदाई से पहले टिम कुक ने खुद किया खुलासा

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अब और महंगे होंगे iPhone और Mac! Apple बढ़ाने जा रहा कीमतें, टिम कुक ने किया खुलासा
Apple price hike 20260 min ago
2
domicile certificate11 min ago
3
mp news13 min ago
4
 salman khan14 min ago
5
cricket17 min ago