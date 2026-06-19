Apple Price Hike 2026: अगर आप भी इस साल नया आईफोन, आईपैड या मैकबुक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple के सीईओ टिम कुक ने एप्पड डिवाइस के कीमतों को लेकर बड़ी बात कह दी है. टिम कुक ने साफ किया है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ना अब तय है. जिसका सीधा असर यूजर्स पर पड़ने वाला है.
सीईओ टिम कुक के इस बयान के बाद टेक जगत में हलचल तेज हो गई है. वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में टिम कुक ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए अब कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना नामुमकिन है.
दुनियाभर में इस समय मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की शॉर्टेज यानी किल्लत चल रही है. पिछले एक साल में इन चिप्स की कीमतें चार गुना करीब 400% तक बढ़ चुकी हैं. इस संकट को टेक इंडस्ट्री में RAMageddon नाम दिया जा रहा है.
इस महंगाई की सबसे बड़ी वजह है AI बूम. आजकल AI कंपनियां अपने बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स के लिए भारी मात्रा में मेमोरी चिप्स खरीद रही हैं. इससे टेक जगत में चिप्स की कमी हो गई है और एप्पल, Dell जैसी कंपनियों के लिए लागत बढ़ गई.
मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, एप्पल अगर अपने मुनाफे को पहले जैसा बनाए रखना चाहता है, तो उसे आने वाले iPhone 18 Pro की कीमत में लगभग 270 डॉलर यानी करीब 22,000 रुपये से भी ज्यादा की बढ़ोत्तरी करनी होगी.
सितंबर 2026 में एप्पल अपनी नई iPhone 18 सीरीज लॉन्च कर सकता है, तभी बढ़ी हुई कीमतों का ऐलान होगा. आईफोन के साथ ही एप्पल वॉच, मैकबुक, आईपैड और एप्पल विजन प्रो पर भी इसका असर देखने को मिलेगा. जून के महीने में Mac Mini और Mac Studio के मॉडल्स पर सप्लाई का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है.
टिट कुक का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब वह इसी साल सितंबर 2026 में एप्पल के सीईओ का पद छोड़ने जा रहे हैं. उनकी जगह जॉन टर्नस कंपनी की कमान संभालेंगे. जॉन ने भी पहले ही बढ़ती लागत को लेकर चेतावनी दी थी.