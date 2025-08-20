Apple क्यों भारत में बना रहा iPhone 17 के सभी मॉडल्स, वजह जान चीन और अमेरिका को लगेगा झटका!

Apple ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड को बढ़ा दिया है. इस बार जो नया iPhone 17 आने वाला है, उसके सभी मॉडल्स भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं, यहां कर सबसे महंगे कहे जाने वाले प्रो मॉडल्स भी. पहली बार ऐसा हो रहा है जब कंपनी iPhone के हर वेरिएंट को भारत में ही तैयार करने की योजना बना रही है. माना जा रहा है कि यह Apple की रणनीति का हिस्सा है, जिससे चीन पर उसकी निर्भरता कम हो सके और अमेरिका के टैरिफ के खतरे से भी बचा जा सके.

Apple ने पांच जगहों तक फैलाया iPhone 17 बनाने का काम

सूत्रों की मानें तो Apple ने iPhone 17 बनाने का काम अब अपनी पांच भारतीय फैक्ट्रियों तक फैला दिया है. इनमें से दो फैक्ट्रियां तो हाल ही में शुरू हुई हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो महंगे प्रो मॉडल हैं, उनकी यूनिट बाकी मॉडल्स की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है.

ये जगह है Apple के लिए खास

Apple के इस नए प्लान में दो जगहें खास रोल निभा रही हैं, जिनमें से एक है टाटा का नया प्लांट जो तमिलनाडु के होसुर में स्थित है और दूसरा है फॉक्सकॉन का बड़ा सेंटर जो बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास बना है. यही दोनों जगहें iPhone बनाने के काम में सबसे आगे हैं. टाटा अब Apple के बड़े पार्टनर के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उम्मीद की जा रहा है कि आने वाले दो सालों में टाटा ही भारत में बनने वाले लगभग आधे iPhone का जिम्मेदारी संभालेगा.

नए प्लांट पर भी बनने शुरू हुए iPhone 17

फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु के पास अपने नए प्लांट देवनहल्ली में iPhone 17 बनना शुरू कर दिया है. यह प्लांट करीब 2.8 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया गया है. अब ये नया प्लांट चेन्नई वाली यूनिट के साथ मिलकर काम कर रहा है. चेन्नई प्लांट चीन के बाहर फॉक्सकॉन की दूसरी सबसे बड़ी iPhone बनाने वाली फैक्ट्री है. इस साल की शुरुआत में कंपनी को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक करने के लिए उन्होंने ताइवान और दूसरे देशों से एक्सपर्ट्स को बुला लिया है, ताकि फैक्ट्रियों में काम अच्छे से चल सके.

तेजी से बढ़ रहा है एक्सपोर्ट

2025 अप्रैल से जुलाई के बीच भारत ने करीब 7.5 अरब डॉलर के iPhone दूसरे देशों को भेजे हैं, जबकि पिछले पूरे साल में ये आंकड़ा 17 अरब डॉलर था. यानी इस बार एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है. मार्च में खत्म हुए पिछले फाइनेंशियल ईयर में Apple ने भारत में करीब 22 अरब डॉलर के iPhone बनाए. ये पिछले साल के मुकाबले 60% ज्यादा है, यानी कंपनी का काम यहां काफी तेजी से बढ़ा है. Apple का प्लान है कि इस साल भारत में करीब 6 करोड़ iPhone बनाए, जबकि पिछले साल यानी 2024-25 में उसने लगभग 3.5 से 4 करोड़ फोन ही तैयार किए थे.

Apple के CEO ने दी थी ये जानकारी

Apple के CEO टिम कुक ने हाल ही में कहा कि अब भारत कंपनी की सप्लाई चेन में पहले से ज्यादा अहम रोल निभा रहा है. यानी iPhone बनाने और पहुंचाने के काम में भारत की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है. जुलाई में कंपनी की कमाई की रिपोर्ट देते वक्त टिम कुक ने बताया कि जून 2025 में अमेरिका में जितने भी iPhone बिके, उनमें से ज्यादातर भारत में ही बनाए गए थे. वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि Apple ने जिस तरह से भारत में iPhone बनाना शुरू किया है, उससे भारत अब दुनियाभर में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनता जा रहा है.

भारत में बढ़ रहा Apple का कारोबार

भारत में Apple के फोन की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. 2025 के पहले छह महीनों में कंपनी ने करीब 59 लाख यूनिट iPhone भेजे, जो पिछले साल के मुकाबले 21.5% ज्यादा है. इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल iPhone 16 रहा. जून की तिमाही में Apple ने भारत में अपने फोन की सप्लाई करीब 20% बढ़ा दी. इससे कंपनी की मार्केट में हिस्सेदारी अब 7.5% तक पहुंच गई है. इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि बेंगलुरु में Apple की नई फैक्ट्री की शुरुआत और बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव, कंपनी की नई प्लानिंग का एक अहम कदम है. इससे Apple अलग-अलग जगहों पर काम फैलाने की कोशिश कर रहा है.